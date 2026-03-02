Becky G cumple 29 años: su elegancia y audacia la consolidan como referente de moda en la alfombra roja

La artista estadounidense destaca por sus elecciones arriesgadas y sofisticadas (REUTERS/Mario Anzuoni)

Becky G celebra su cumpleaños número 29 y lo hace consolidada como ícono de moda, mostrando una versatilidad única en cada aparición.

Sus looks demostraron una habilidad para reinventarse, al fusionar estilos, texturas y accesorios que marcan tendencia en la alfombra roja y más allá.

Sus looks más destacados

Accesorios discretos y efecto animal print

El efecto animal print y los accesorios plateados de Becky G resaltan la sofisticación en la fiesta previa a los Grammy, marcando tendencia con un vestido translúcido y aplicaciones brillantes (REUTERS/Mario Anzuoni)

El estilismo para la fiesta de Clive Davis, conocida como la pregala de los Grammy, inició con pendientes discretos y una variedad de anillos plateados que sumaron sofisticación. El maquillaje en tonos tierra y los labios perfectamente definidos acompañaron esta elección.

Becky G lució un vestido largo de base translúcida con aplicaciones brillantes en tonos ámbar, marrón y negro, logrando un efecto de piel animal. La parte superior, de textura escamada y tirantes anchos, aportó un aire audaz. El calzado permaneció oculto bajo la tela, dejando el foco en los detalles superiores.

Sandalias de plataforma y vestido negro asimétrico

Las sandalias de plataforma y el vestido negro asimétrico definen el estilo audaz de Becky G en la gala MusiCares, mostrando detalles metálicos y un look monocromático que destaca su elegancia (REUTERS/Mario Anzuoni)

Las sandalias negras de plataforma y tiras finas marcaron el inicio visual del look elegido para la MusiCares Persons of the Year gala en honor a Mariah Carey en Los Ángeles. La abertura alta del vestido permitió lucir una pierna y aportó movimiento. El vestido negro, ajustado y asimétrico, presentaba un solo hombro y detalles metálicos en el pecho y el muslo.

El cabello suelto y los accesorios sutiles reforzaron el estilo monocromático, haciendo que cada componente destacara por sí mismo.

Vestido mini negro y brillo satinado

El minivestido negro satinado con aplicaciones brillantes y tacones de charol consagra a Becky G como referente de moda en la Gala GQ Men Of The Year 2025 (REUTERS/Aude Guerrucci)

En una apuesta centrada en la prenda principal, para la Gala de GQ Men Of The Year 2025 llevó un minivestido negro ceñido, con tirantes delgados y busto tipo corsé. La falda, adornada con aplicaciones brillantes, contrastó con el acabado satinado. Los tacones de charol negro y los pendientes pequeños complementaron el conjunto. El maquillaje suave y el cabello suelto en ondas sumaron frescura, logrando un look equilibrado y moderno.

Vestido dorado de lentejuelas y cuello alto

El vestido dorado de lentejuelas y cuello alto aporta luminosidad y sofisticación al look de Becky G en The TIME100 2025, acompañado de un maquillaje en tonos bronce (REUTERS/Eduardo Munoz)

El vestido largo dorado fue el eje de este look, que usó para The TIME100 2025 confeccionado en malla cubierta de lentejuelas y con cuello alto. La prenda, sin mangas y de silueta ajustada, dejaba los hombros al descubierto, resaltando la sofisticación. Anillos finos y pendientes pequeños se eligieron como únicos accesorios. El peinado recogido y un maquillaje en tonos bronce completaron la propuesta luminosa.

Sastrería blanca con estructura y labios rojos

La sastrería blanca estructurada y los labios rojos otorgan un aire clásico y moderno a Becky G en la premiere de “F1: The Movie”, resaltando el brillo y la elegancia del conjunto (REUTERS/Maja Smiejkowska)

Para la premiere de la película “F1: The Movie” el conjunto de sastre blanco aportó un aire sofisticado, compuesto por un blazer de solapa clásica y pantalón ancho con bolsillos de parche.

La tela, con un ligero brillo y costuras marcadas, añadió estructura visual. Además, eligió pendientes pequeños, anillos plateados y el cabello suelto con ondas suaves. El maquillaje, centrado en los labios rojos, sumó un toque clásico y atemporal.

Vestido metálico marrón y trofeo en los AMAs

El vestido largo metálico marrón y el trofeo destacaron a Becky G como protagonista en los American Music Awards, con un estilismo sobrio y destellos de luz en cada movimiento (REUTERS/Ronda Churchill)

Durante los American Music Awards, posó con un vestido largo y ajustado, confeccionado en un tejido metálico marrón, reflejaba la luz en cada movimiento. Tirantes anchos y escote redondo imprimieron sobriedad, mientras que el cabello suelto y el maquillaje en tonos rosados completaron el look. Los zapatos quedaron ocultos bajo la falda, centrando la atención en la prenda principal y el premio.

Estampado animal, accesorios audaces y uñas claras

El minivestido animal print, los accesorios llamativos y las uñas claras consolidan el carácter audaz de Becky G en los American Music Awards 2025, fusionando moda y personalidad (REUTERS/Ronda Churchill)

El protagonismo recayó en una gargantilla con dije y una pulsera dorada de serpiente en el tobillo. Para los American Music Awards 2025 eligió un minivestido entallado con estampado animal y lo acompañó con una estola a juego. Sandalias negras de taco cuadrado cerraron la propuesta. Las uñas largas en tonos claros y el cabello suelto reforzaron el carácter del estilismo.

Vestido blanco con bordados

El vestido largo blanco con bordados plateados y corte recto aporta elegancia atemporal al look de Becky G en los Billboard Women Music Awards 2025 (REUTERS/Daniel Cole)

El vestido largo blanco resaltó para los Billboard Women Music Awards 2025. Con bordados plateados en el escote y una estructura recta hasta el suelo. El diseño de tirantes anchos y escote cuadrado propuso elegancia sencilla. Además, optó por pendientes pequeños, pulsera delgada y el cabello recogido en una coleta baja.

Transparencias, aplicaciones plateadas y capa de tul

La capa de tul blanco y las aplicaciones plateadas convierten el estilismo de Becky G en los Latin Grammy 2024 en una propuesta etérea y llena de detalles artísticos (REUTERS/Marco Bello)

La capa larga de tul blanco decorada con motivos de hojas fue protagonista en este look para los Latin Grammy 2024. Se trató de un vestido de red transparente, con aplicaciones circulares plateadas y escote profundo que combinó con la capa.

El cabello recogido, con algunos mechones sueltos enmarcando el rostro, acompañó el maquillaje centrado en ojos oscuros y labios nude.

Lazo negro, encaje y contraste en blanco y marfil

La intérprete celebra su aniversario mostrando una variedad de estilos (REUTERS/Danny Moloshok)

Durante el after party de Vanity Fair eligió un top de encaje blanco con tirantes delgados que se unió a una pollera larga satinada en tono marfil, separadas por un lazo negro ancho que colgaba en el centro. Además, lució pendientes circulares, anillos y maquillaje con labios nude. El cabello semirrecogido con flequillo, junto a la ausencia de otros accesorios, destacaron el contraste visual entre las piezas.

Guantes satinados, corsé brillante y falda con cola

Los guantes satinados, el corsé brillante y la falda con cola hacen del look de Becky G en los Premios Oscar 2024 una apuesta de glamour y sofisticación en la alfombra roja (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Durante los Premios Oscar 2024, guantes largos de satén negro cubrieron los brazos, relegando los accesorios al mínimo y dando protagonismo al resto del look. El corsé translúcido, adornado con aplicaciones brillantes, dejó los hombros al descubierto y sumó luminosidad.

Una pollera negra de satén, con una abertura alta en la pierna y cola, añadió dinamismo. Completó el estilismo con tacos altos de punta afilada, cabello suelto en ondas marcadas, expresión sonriente y maquillaje natural.