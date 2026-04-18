Rihanna rompe las reglas del street style con estampados animales en Nueva York

La apuesta de Rihanna por el buzo animal print y los jeans marca un nuevo gol en la moda urbana (Backgrid/The Grosby Group)

La cantante y empresaria Rihanna vuelve a captar la atención con una elección de vestuario inesperada. En su reciente aparición en Nueva York, apostó por una combinación de estampados animales que desafía las reglas convencionales del estilo urbano en la moda.

El atuendo estuvo compuesto por un buzo amplio con capucha, decorado con un estampado de inspiración animal en tonos azules y grises, que evocaba el camuflaje de un tigre. Esta prenda fue el foco visual del conjunto, acompañada de pantalones de jean azul claro y zapatillas planas.

Los anteojos de sol oscuros y el cabello suelto completaron el look, reforzando una imagen desenfadada y moderna. El contraste entre el buzo llamativo y la sencillez del resto de las prendas generó un efecto visual distintivo que no pasó desapercibido.

La elección de estampados animales en la moda suele asociarse con un fuerte carácter y una actitud segura. Rihanna, conocida por su audacia, logra integrar estos patrones en combinaciones inesperadas, utilizando el color y la proporción para mantener el equilibrio.

Más looks arriesgados de Rihanna

1- Vestido asimétrico de terciopelo negro con estampado animal

El vestido asimétrico de terciopelo negro con estampado animal resalta el juego de contrastes en el estilo de Rihanna (REUTERS/Andrew Kelly/File Photo)

En una de sus apariciones, demostró una vez más su afinidad por los contrastes y las texturas llamativas. Eligió un vestido asimétrico de terciopelo negro con estampado animal, una prenda que generó un notable juego de brillo y profundidad bajo la luz artificial. El efecto visual de la tela resaltó cada movimiento, evocando el glamour de décadas pasadas y sumando un aire vintage al conjunto.

El diseño del vestido abrazó la silueta de la artista, resaltando su figura y aportando sofisticación. La elección del terciopelo junto al estampado animal sugiere una búsqueda deliberada de impacto visual, donde la riqueza del material se fusiona con la fuerza gráfica del patrón.

2- Accesorios destacados y mezcla de prendas urbanas y eclécticas

Los accesorios llamativos y la campera de cuero negra elevan el nivel de originalidad en la cancha del street style (Backgrid/The Grosby Group)

La apuesta de la cantante por la originalidad quedó patente en otro estilismo donde los accesorios marcaron la diferencia. Optó por unos anteojos de sol de gran tamaño y montura oscura, además de un collar dorado que sobresalía sobre un suéter de punto grueso. La combinación se completó con una campera de cuero negra, botas de estampado pitón y jeans de dobladillo ancho.

3- Sobriedad monocromática y detalles minimalistas

La sobriedad del negro y los detalles minimalistas consolidan la defensa de Rihanna en la moda sofisticada (Backgrid/The Grosby Group)

En contraste con sus apuestas más arriesgadas, también exploró la sobriedad del negro en un look de líneas puras. Eligió un vestido negro recto, acompañado de un abrigo largo de cuero, un bolso metálico y joyería plateada. El corte de cabello recto y los flequillos reforzaron el aire minimalista y contemporáneo del estilismo.

4- Combinación de gris, abrigo y sombrero retro

El conjunto gris y el sombrero retro demuestran la versatilidad de Rihanna en cada jugada estilística (REUTERS/Kylie Cooper)

En una jornada lluviosa, apostó por la comodidad y los guiños retro. Lució un conjunto de dos piezas de canalé gris claro, sumado a un abrigo de pelo sintético marrón y un sombrero tipo cloche. El resultado fue un look casual con influencias deportivas y detalles de inspiración vintage.

5- Abrigo y sombrero de pelo sintético azul turquesa

El abrigo y el sombrero azul turquesa conquistan la pista de los Fashion Awards, con una dosis de dramatismo visual (REUTERS)

El dramatismo visual se apoderó de otro de los estilismos de Rihanna para los Fashion Awards 2024 en Londres, donde eligió un abrigo y un sombrero de pelo sintético en azul turquesa. Ambas piezas destacaron por su volumen y color, convirtiéndose en el eje del look. El conjunto se completó con collares de diamantes, lo que acentuó el carácter maximalista y teatral de la propuesta.

6- Campera lila peluda y estética años 2000

La campera lila peluda y la estética años 2000 llevan a Rihanna a marcar tendencia en el terreno de la nostalgia (Backgrid/The Grosby Group)

La nostalgia por el cambio de milenio quedó reflejada en un estilismo compuesto por una campera peluda lila, una camiseta blanca estampada y jeans anchos. Los zapatos y el maquillaje en tonos lavanda complementaron la propuesta, reforzando la estética de los años 2000.

7- Abrigo efecto pitón y sudadera oversized

El abrigo efecto pitón y la sudadera oversized fusionan elementos deportivos y exóticos en un solo look ganador (Backgrid/The Grosby Group)

El atrevimiento de Rihanna se evidenció en la combinación de un abrigo largo con efecto pitón y un buzo gris de corte amplio. A estas prendas se sumaron sandalias de tiras transparentes, fusionando elementos deportivos y exóticos en un solo look.

La integración de estampados animales y prendas oversized aportó un aire urbano y audaz, con un guiño a la experimentación estilística que caracteriza a la artista.

8- Capa blanca con flores tridimensionales y guiños de alta costura

La capa blanca con flores tridimensionales y los labios rojos sellan una jugada maestra en la alta costura (Photo by Evan Agostini/Invision/AP)

El cierre de la secuencia estilística estuvo marcado por una capa blanca cubierta de grandes flores tridimensionales. Completó el conjunto con gafas blancas y pestañas postizas extralargas, sumando un maquillaje de labios rojos que evocó el glamour clásico. El look se inscribió en la moda conceptual de alta costura, destacando por la espectacularidad de los detalles y la teatralidad de la propuesta.