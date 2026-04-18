El exceso de estímulos digitales altera el equilibrio del cerebro, de acuerdo a un análisis científico

La sobreestimulación digital puede afectar el balance cerebral, advierte la profesora Michele K. Lewis en Psychology Today (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la vida digital actual, el equilibrio entre los modos de pensamiento del cerebro adquiere una nueva relevancia. Un análisis de Michele K. Lewis, profesora de Psicología en el Departamento de Ciencias Psicológicas en la Universidad Estatal Winston-Salem, en Psychology Today destaca que alternar entre recibir información externa y generar pensamientos internos es esencial para la salud mental. Además, advierte que la sobreestimulación digital puede romper este balance, lo que obliga a repensar estrategias para proteger el bienestar psicológico.

Mantener el equilibrio entre ambos modos cerebrales es importante porque permite al cerebro adaptarse, procesar estímulos del entorno y crear pensamientos propios. La exposición constante a redes sociales y tecnología puede perturbar este proceso natural, pero la meditación aparece como una herramienta eficaz para restablecer el balance y promover una mejor salud mental.

Durante años, la ciencia ha identificado la red de modo predeterminado como el sistema cerebral que fundamenta la autorreflexión, la memoria y la imaginación. Investigaciones recientes, publicadas en abril de 2026, muestran que esta red alterna entre recibir señales del mundo exterior y generar ideas propias. Según Lewis en Psychology Today, esta flexibilidad permitió a la humanidad actuar en el presente, aprender del pasado y planear el futuro.

Los dos modos cerebrales: receptor y emisor

El modelo presentado distingue entre “regiones receptoras” y “regiones emisoras”. Las primeras permiten captar e integrar información, interpretar rostros y registrar señales sociales, mientras que las segundas generan recuerdos, simulan escenarios y elaboran respuestas internas, proporcionando sentido a las experiencias cotidianas.

El modelo neurocientífico distingue regiones receptoras y emisoras para explicar funciones cerebrales especializadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la vida diaria, el modo receptor se activa al percibir el entorno y al interactuar socialmente. En cambio, el modo emisor interviene cuando se recuerda, imagina o planea conductas futuras. Lewis detalla que esta dinámica era fundamental en comunidades tradicionales, al permitir escuchar necesidades colectivas y planear acciones útiles.

El estudio citado revela que el cerebro integra la información entrante y luego proyecta ideas internas, facilitando adaptación y creatividad.

El impacto de la cultura digital en el equilibrio cerebral

El surgimiento de redes sociales y medios digitales ha alterado este equilibrio. La exposición continua a imágenes, notificaciones y comparaciones mantiene ambos modos cerebrales en constante actividad.

“El problema no es solo más información. Es la activación continua de ambos modos de la red de modo predeterminado...”, advierte Lewis en Psychology Today. Permanecer atento a las vidas de otros activa el modo receptor, mientras que las evaluaciones y comparaciones internas ponen en marcha el modo emisor casi sin pausa.

La proliferación de redes sociales y medios digitales ha modificado la dinámica de la atención y la comparación personal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este proceso genera un ciclo de absorción y comparación social egocéntrica. Según la autora, esto conduce a autoconciencia excesiva, pensamientos repetitivos, ansiedad social y disminución de la satisfacción vital.

La investigación señala que el bombardeo digital y la “comparación social” transforman la autorreflexión en un hábito obsesivo que incrementa el estrés y debilita el bienestar emocional.

Meditación y estrategias para restaurar el equilibrio

Frente a este reto, la meditación se posiciona como instrumento respaldado por la neurociencia para restablecer el equilibrio cerebral. “Está ganando atención no como tendencia, sino como corrección. Ayuda a reducir la activación automática del pensamiento generado internamente...”, resalta Lewis en su publicación.

Esta práctica corta el flujo automático entre los modos receptor y emisor y favorece una atención más equilibrada. Estudios recientes confirman que, incluso en pocos minutos, la meditación puede disminuir la generación automática de pensamientos internos, promoviendo claridad y tranquilidad mental.

La meditación emerge como herramienta validada por la neurociencia para restaurar el equilibrio cerebral en situaciones de estrés (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al practicar meditación, algunas personas experimentan un estado de autotrascendencia, donde la narrativa personal se debilita y aumenta la percepción de conexión con el entorno. Este efecto contribuye a reorganizar la atención y refuerza una identidad más integrada.

Desde la perspectiva de la neurociencia cultural, los entornos actuales remodelan los patrones cerebrales. Contextos que premian la autoevaluación y la comparación social modifican la distribución natural de la atención y la construcción de significado.

Consejos prácticos para un balance cerebral saludable

Para prevenir la sobrecarga mental, Lewis sugiere limitar la exposición pasiva a contenido digital y generar espacios de descanso genuino.

El silencio y los periodos sin pantallas permiten al cerebro reiniciarse y romper el ciclo de estimulación excesiva. Practicar la atención consciente a través de la meditación, aunque sea brevemente cada día, puede disminuir los bucles autorreferenciales.

El contacto presencial fortalece las relaciones humanas y contribuye al equilibrio psicológico, señala el informe (Imagen Ilustrativa Infobae)

También recomienda priorizar el contacto presencial y las relaciones humanas directas, lo que ayuda a equilibrar la red de modo predeterminado y favorecer la salud psicológica. “Nuestros cerebros fueron diseñados para moverse con fluidez entre asimilar el mundo y generar significado a partir de él”, enfatiza Lewis, recordando la importancia de cultivar ambas habilidades.

Por último, invita a reconocer cuándo los pensamientos personales se tornan repetitivos o poco productivos y a preguntarse si contribuyen realmente al bienestar o solo refuerzan emociones negativas.

El cerebro tiene una increíble capacidad de adaptación, pero depende de cada persona decidir a qué estímulos y experiencias exponerse, y así favorecer un funcionamiento mental en armonía con las demandas contemporáneas.