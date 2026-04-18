Así es el chaleco del Titanic que desafió al tiempo y fue subastado por una cifra millonaria

El chaleco permaneció décadas en la familia Francatelli antes de ser adquirido por un coleccionista (Zachary Culpin/BNPS/ Fox News)

En una sala de subastas del condado de Wilshire, Inglaterra, la historia del Titanic reapareció este sábado a través de un objeto marcado por el paso de más de un siglo. Un chaleco salvavidas, testigo silencioso de la noche más trágica de la navegación, se convirtió en el eje de una puja internacional. El chaleco salvavidas que usó una superviviente del Titanic alcanzó la cifra de 670.000 libras (906.000 dólares).

La pieza única que sobrevivió al naufragio

El chaleco salvavidas subastado perteneció a Laura Mabel Francatelli, pasajera de primera clase que logró sobrevivir al hundimiento del Titanic en la madrugada del 14 de abril de 1912. Se trata del único chaleco utilizado por un sobreviviente que ha salido al mercado a través de una subasta pública, lo que generó un interés inusual entre coleccionistas.

La subasta partió de un precio base de 350.000 libras (473.000 dólares) y llegó a más de 670.000 libras (906.000 dólares), suma que incluye la comisión del comprador, según confirmó la casa Henry Aldridge & Son.

El comprador, que participó por teléfono desde Estados Unidos, prefirió mantener su identidad en reserva. El resultado de la puja volvió a poner en primer plano el magnetismo que el Titanic sigue ejerciendo, más de cien años después de la tragedia.

Así es el chaleco del Titanic: materiales, diseño y huellas de la historia

La subasta se realizó en la casa Henry Aldridge & Son del condado de Wilshire (EFE/ Henry Aldridge & Son)

El chaleco está confeccionado en lona y cuenta con doce bolsillos rellenos de corcho, diseñados para mantener a flote a quienes lo portaran en las heladas aguas del Atlántico norte. Un rasgo distintivo es que el chaleco fue autografiado por otros ocho supervivientes del bote salvavidas número 1, incluyendo la firma de la propia Francatelli.

Durante décadas, la prenda estuvo en manos de la familia Francatelli, hasta que hace veinte años fue adquirida por un coleccionista privado. Desde entonces, fue exhibida en museos de Estados Unidos y Europa, y su reciente regreso al mercado la convirtió en una de las piezas más codiciadas para el coleccionismo vinculado al Titanic.

Subasta récord

La subasta se celebró coincidiendo con un nuevo aniversario de la tragedia. Nunca antes un chaleco salvavidas auténtico de un sobreviviente había sido ofrecido al mejor postor, lo que elevó la expectativa entre especialistas y coleccionistas. El precio final de 670.000 libras (906.000 dólares) se ubica entre los más altos alcanzados por objetos relacionados con el Titanic.

La casa Henry Aldridge & Son del condado de Wilshire, reconocida por manejar artículos históricos, fue la encargada de organizar la puja. El precio de salida, fijado en 350.000 libras (473.000 dólares), ya auguraba una competencia intensa.

El Titanic chocó con un iceberg la noche del 14 de abril y se hundió unas horas después, en el Atlántico Norte, durante su viaje inaugural desde Southampton a Nueva York.

El Titanic sigue alimentando relatos, investigaciones y el interés por reliquias únicas. La madrugada del 14 de abril de 1912, el transatlántico chocó contra un iceberg en el Atlántico norte. De las 2.200 personas a bordo, unas 1.500 murieron y cerca de 700 lograron sobrevivir. La historia de Laura Mabel Francatelli y su chaleco salvavidas renueva la memoria de aquella tragedia y conecta a los coleccionistas con un fragmento tangible de la historia marítima.

El chaleco vendido no solo destaca por su rareza, sino por la carga simbólica de los nombres firmados, el diseño original y el destino de quienes lograron sobrevivir. Como resaltó una portavoz de la casa de subastas, “es el único chaleco de un superviviente del Titanic que se ha ofrecido en subasta”.

Este chaleco salvavidas del Titanic no es solo una pieza de colección. Es un testimonio directo de la supervivencia, la memoria y la capacidad humana de preservar el pasado a través de objetos físicos. La reciente subasta confirma que la fascinación por el Titanic, sus pasajeros y sus historias permanece viva en el imaginario colectivo.