Empresas en caída, marcas internacionales en expansión e inversiones récord: radiografía de la economía en dos velocidades

El cierre masivo de empresas contrasta con el avance de inversiones extranjeras impulsadas por el RIGI

Desde la asunción de Javier Milei en diciembre de 2023, más de 24.000 empresas dejaron de operar, marcando el período de mayor destrucción neta de unidades productivas en los primeros 26 meses de una administración desde que existen registros comparables.

Esta dinámica, reflejada en el monitor mensual de empresas elaborado por el think tank Fundar a partir de datos de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, muestra un proceso acelerado de cierres y caída persistente en el parque empresarial, que contrasta con la otra realidad del país: la llegada de marcas internacionales y el fuerte dinamismo de inversiones en sectores como la energía y la minería, principalmente impulsados por el Régimen de Incentivos a Grandes Inversiones (RIGI).

Esta dualidad fue uno de los principales debates de la semana en uno de los principales foros empresarios del país. En los pasillos de AmCham, las discusiones entre funcionarios, empresarios y dirigentes aludieron a la “Argentina de las dos velocidades”. El dilema ahora es si el potencial de las industrias duras logrará apaciguar el efecto del fuerte golpe que está sufriendo todo el entramado productivo que tiene como destino excluyente el mercado interno.

El arribo de marcas internacionales y el auge de inversiones contrastan con la crisis de empresas locales

Durante los últimos dos años, la disminución de empleadores no solo superó a la experimentada en la crisis de 2001 y en el período de restricciones sanitarias de 2020, sino que la intensidad y rapidez del fenómeno constituyen un récord negativo.

Según el análisis de Fundar, antes del cambio de gobierno había 512.357 entidades productivas registradas; hoy, la cifra se ubica en 488.177. El impacto golpea con mayor fuerza a las pequeñas y medianas empresas, sobre todo en sectores vinculados al mercado interno y la infraestructura, donde la parálisis y el retroceso resultan más notorios.

En términos geográficos, la tendencia a la baja de empresas se extiende a casi todo el territorio, aunque la mayor concentración de cierres se registra en los grandes centros urbanos y en las provincias industriales. La Rioja encabeza la lista de las más afectadas, con una pérdida del 16,1% de sus empresas, seguida por Chaco 10,9%, Tierra del Fuego 10,5%, Corrientes 10,3% y Catamarca 7,8 por ciento).

En las pequeñas y medianas empresas, sobre todo en sectores vinculados al mercado interno y la infraestructura, es donde la parálisis y el retroceso resultan más notorios

Neuquén represenya una excepción estadística: logró sostener indicadores positivos gracias al dinamismo de la actividad extractiva en Vaca Muerta, donde el sector energético funciona como amortiguador ante la crisis.

El cierre de más de 24.000 empresas afectó de manera directa al mercado laboral formal, profundizando el desempleo y la precarización. Si bien algunas firmas lograron reconvertirse, la mayoría de las bajas son definitivas y concentran principalmente a microempresas y pyme de hasta 10 empleados, menos preparadas para soportar la recesión y el aumento de costos.

El informe de Fundar advierte que la salida de empresas supera ampliamente la entrada de nuevas firmas, con niveles mínimos de creación y 16 meses consecutivos de caída en el parque empresarial. Sólo en diciembre se registraron 1.985 cierres, consolidando el ritmo negativo del período.

Repercusión sectorial y geográfica

El efecto de la contracción empresarial se observa en casos concretos en diversas provincias y sectores. Entre las manufactureras afectadas, Ilva (cerámicos) cerró su planta de Pilar y cesanteó a 300 trabajadores; Whirlpool (metalmecánica) tomó una medida similar en la misma localidad, con el despido de 220 empleados. El rubro autopartista experimentó el recorte de Corven en Venado Tuerto, con 150 cesantías. En electrónica, Newsan despidió a 150 personas en su planta de Ushuaia, mientras que SKF cerró su sede de Tortuguitas, con 145 desvinculaciones.

La industria láctea también refleja la crisis: la quiebra de La Suipachense resultó en la desvinculación de 143 operarios en Suipacha, mientras que la textil TN & Platex eliminó puestos en Corrientes y La Rioja. Las bajas alcanzaron también a Vulcabras (calzado, 80), PanPack (envases, 80), Magnera (productos médicos, 60), Dana (autopartes, 50), Acerías Berisso (metalmecánica, 50), Luxo (textil, 40), Color Living (muebles, 40), Olito (alimenticia, 40), DBT-Cramaco (equipos eléctricos, 37), Essen (metalmecánica, 34), John Foos (calzado, 50), y Grupo Dass (calzado, 43), con un registro disperso pero regular en diferentes jurisdicciones.

El cierre de la planta de Fate en San Fernando dejó sin empleo a 920 trabajadores y se convirtió en el caso de mayor impacto laboral reciente

La crisis en el sector lácteo se agrava con la reciente solicitud de quiebra de SanCor, que compromete a 300 empleados directos. Dentro de este conjunto, el cierre de la planta de Fate en San Fernando destaca por la desvinculación de 920 trabajadores.

Apertura de importaciones y regreso de marcas extranjeras

Ante el predominio de los cierres, la apertura de importaciones modificó el panorama comercial. Tras un extenso período de restricciones, marcas internacionales planifican su regreso o desembarcan por primera vez en el país.

Entre las principales novedades figura el retorno de Mango, que tras más de 20 años abrirá su primer local en septiembre, gestionado por la zapatería Grimoldi, y prevé alcanzar cinco tiendas en cinco años. También destaca la llegada de Miniso, que proyecta invertir USD 50 millones para inaugurar 100 locales en cinco años, comenzando por la peatonal Florida y el Dot, donde abrirá su tienda principal de 600 metros cuadrados.

El grupo Bestseller, de Dinamarca, confirmó una inversión de unos USD 30 millones para instalar sus marcas Jack & Jones, Only y Balmohk, con el objetivo de alcanzar 30 tiendas en distintas ciudades. Giorgio Armani, de la mano del grupo Tucci, regresa con la etiqueta Armani Exchange y prevé sumar Emporio Armani en una próxima etapa. La francesa Maje, perteneciente al grupo SMCP, y la multimarca Magma on the Road -que agrupa etiquetas internacionales como Free People, Project Social y The Farra- amplían la oferta en centros comerciales de gama alta.

Esta tendencia incluye a Grupo One, conducido por Manuel Antelo y socios franceses, que lidera la llegada de Kiabi con locales de gran superficie, así como el retorno de Decathlon, que volvió al país a fines de 2025 con un local de 3.300 metros cuadrados en Vicente López.

La marca estadounidense Carter’s inició su desembarco en el país en medio de la llegada de nuevas firmas internacionales

Entre los proyectos en desarrollo, sobresale la posible instalación de la italiana Dolce & Gabbana -en negociaciones para abrir en Patio Bullrich-, la estadounidense Carter’s, que prevé expansión desde abril junto a socios uruguayos, y la sueca H&M, actualmente en conversaciones avanzadas para inaugurar tiendas en centros comerciales de alto tránsito como Alto Palermo, Dot, Abasto y Alto Avellaneda.

El dinamismo no se restringe a la indumentaria. Victoria’s Secret mantiene un ritmo de apertura que ya alcanza seis comercios y proyecta entre 15 y 18 en cinco años. La cadena uruguaya Indian refuerza su presencia local y planea aperturas en ciudades del interior. En cuanto a los retornos de mayor peso simbólico se encuentra Adolfo Domínguez, que regresó en noviembre de 2025 tras más de 25 años, y marcas como The Kooples, Zadig & Voltaire, Sandro, Farm Rio y Montblanc, que fortalecen la presencia internacional en shoppings de gama alta.

Proyectos en energía y minería bajo el RIGI

El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) se consolida como el principal mecanismo para proyectos de gran escala. El ministro de Economía, Luis Caputo, expresó en AmCham: “Se hizo un trabajo que en Argentina no se había hecho nunca” y precisó la existencia de 35 proyectos ingresados al régimen por unos USD 85.000 millones, de los cuales una docena ya fue aprobada. El resto está en proceso, incluyendo a la coreana Posco, cuyo proyecto minero Sal de Oro considera una inversión de USD 633 millones en el Salar del Hombre Muerto.

Proyectos millonarios en minería avanzan bajo el Régimen de Incentivo a Grandes Inversiones (RIGI), impulsando inversiones extranjeras

El secretario de Energía y Minería, Daniel González, reveló durante CERAWeek by S&P Global en Houston que entre 15 y 20 proyectos más podrían sumarse al RIGI antes de julio de 2027, fecha hasta la que tendrá vigencia la úlitma renovación del programa de incentivo a inversiones. Sin embargo, hay quienes aseguran que el régimen tiene que seguir disponible por, al menos, cinco años más.

Tecpetrol, brazo energético de Grupo Techint, fue uno de los últimos en presentar una inversión ante el régimen: el proyecto Los Toldos II Este, en Vaca Muerta, prevé un desembolso de USD 2.400 millones para consolidar la producción no convencional en la Cuenca Neuquina. La inversión tuvo lugar después del debate público entre el CEO Paolo Rocca y el gobierno por la provisión de tubos para la exportación de GNL de Southern Energy.

En la provincia de Neuquén, Compañía Mega -integrada por YPF (38%), Petrobras (34%) y Dow (28%)- presentó una propuesta de USD 360 millones destinada a ampliar la capacidad de procesamiento de gas natural, como parte de una estrategia de expansión que inició en 2023 en la planta de Bahía Blanca.

Recientemente, la estadounidense Nano Energy informó su intención de invertir más de USD 230 millones para terminar la Nueva Planta de Uranio que la estatal Dioxitek construye en Formosa, proyecto que podría convertirse en el primero del sector nuclear en ingresar al régimen promocional. El acuerdo se formalizó en la Argentina Week, evento coordinado por la Secretaría de Asuntos Nucleares y el Consulado Argentino en Nueva York, con presencia de su titular, Federico Ramos Napoli.