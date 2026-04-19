Ca7riel y Paco Amoroso recordaron su infancia juntos y sus primeros años en la escuela: “Éramos muy charlatanes”

El dúo argentino abrió la puerta de su intimidad y hablaron del vínculo que los une más allá de la música

Años atrás, un instante definió la vida de Ca7riel y Paco Amoroso. Cuando la profesora se disponía a pasar lista se dio cuenta que dos de sus alumnos tenían casi el mismo apellido. Desde entonces Catriel Guerreiro y Ulises Guerriero se sentaron juntos, forjando una amistad que los llevó a componer uno de los dúos más exitosos de la escena argentina actual. Así las cosas, en las últimas horas, los cantantes recordaron cómo fue ese primer encuentro y su infancia en la escuela.

Todo sucedió cuando los músicos se encontraban en España, tras su paso por Estados Unidos y Japón, y fueron entrevistados en el programa La Pija y la Quinqui. “Hay una cosa que necesito que me aclaréis. No compartís apellido, ¿no?”, comenzó introduciendo la conductora. Rápidamente, Paco aclaró: “No, pero es muy parecido. Hay una letra ahí”.

En la misma línea, Ca7riel bromeó: “Eso es medio inexplicable. No te puedo explicar. Te puedo explicar gramáticamente por qué no es el mismo apellido, pero por qué es Guerriero y Guerreiro, no tengo idea”. Asombrada por la situación, la joven comunicadora expresó: “Pero es una casualidad hermosa de la vida, ¿eh?”.

Fue entonces cuando Paco hizo otra salvedad, refiriéndose a la particularidad de sus apellidos: “Sí, y que no seamos Guerrero, ¿no? Que sería como lo más lógico. Pero sí, eso nos unió un poco también. De la primaria. Sí, como pasó la lista de profesora y a partir de ahí ya como que nos unimos”.

El dúo argentino abrió la puerta de su intimidad y hablaron del vínculo que los une más allá de la música

Así las cosas, Ca7riel recordó cómo fue el día que se conocieron y que definió su amistad: “Sí, nos sentaron juntos porque pensaron que éramos hermanitos, así no estaban solos. Mi amor. Y estábamos re solos. Y al final no”. Con la idea de ahondar más en la situación, la conductora consultó: “¿Os separaban por hablar? Teníais pinta de hablar mucho en clase”.

“Sí, eso creo que sí hablábamos. No nos separaban. La verdad que tengo como un borrón de la escuela, no me acuerdo mucho”, aclaró Paco, a lo que Ca7riel sumó y confesó: “Sí, pero éramos todos muy charlatanes, me parece. No, el nenito argentino de seis años habla y molesta”.

Cambiando un poco el eje de la conversación, Amoroso destacó qué era lo que le venía a la mente de aquellos años de su infancia: “Me acuerdo, teníamos una profesora que se llamaba Lala Colagrande. Era su apellido y ella era remala porque tenía que tener un carácter para que nadie como que la burle por su apellido. Y es como el único recuerdo que tengo de la infancia”. En esa línea, la conductora subrayó: “Hostia, que es muy fuerte cómo tener un apellido te puede definir la p... vida, tío”.

El dúo argentino abrió la puerta de su intimidad y hablaron del vínculo que los une más allá de la música

En otro pasaje de la charla en el programa de streaming, la conductora les consultó por sus hábitos saludables, los cuales marcan la nueva etapa del dúo mediante el disco Free Spirits. “Sí, estos hábitos son mucho mejores que los del año pasado, mi amor. Eso pasa. Ahora, a nosotros se nos ve bien por lo general”, afirmó Ca7riel.

En ese momento, el conductor del programa indagó: “Lo único que no os veo haciendo pilates a las siete de la mañana”. Rápidamente, Paco arrojó: “Yo hago gimnasia, sí. Hoy no fui, ponele, pero sí voy, me levanto y voy al gimnasio”.

Para cerrar, la conductora les consultó: “Y tú, ¿dónde dirías que estás más o menos?¿Dónde os ubicaríais en la pirámide (saludable)?“. Tras reflexionar un instante, Paco afirmó con sinceridad: ”Cuarto escalón todavía". Sin embargo, fiel a su estilo, Ca7riel bromeó: “Yo estaría abajo, haciendo pesas con la pirámide, así (risas)”.