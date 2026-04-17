Antonela Roccuzzo deslumbró en Nueva York con un vestido azul noche y un exclusivo collar que elevó su elegancia

Antonela Roccuzzo fue protagonista en la presentación de la colección Blue Book 2026 de Tiffany & Co. (Instagram)

En la presentación de la colección Blue Book 2026 de Tiffany & Co., Antonela Roccuzzo se convirtió en el centro de todas las miradas con un estilismo que marcó el pulso de la gala. La empresaria argentina eligió un vestido azul noche de la diseñadora colombiana Silvia Tcherassi, una pieza que fusiona minimalismo, sofisticación y un guiño preciso al lujo de alta costura. El vestido azul noche y las joyas históricas de Tiffany & Co. redefinieron la imagen de elegancia en un evento clave de la agenda internacional de moda y joyería.

El vestido fusiona minimalismo, sofisticación y lujo de alta costura (Instagram)

El vestido azul noche: minimalismo y sofisticación

El diseño escogido por la esposa de Lionel Messi responde a una premisa clara: destacar a través de la sobriedad y la estructura. El vestido presenta una silueta ceñida, mangas largas y un cuello cerrado que enfatiza la limpieza de líneas, mientras la espalda abierta aporta un equilibrio entre modernidad y sensualidad. El azul noche, profundo y casi negro, se revela como una alternativa al clásico negro, generando profundidad visual y resaltando el tono de piel de la protagonista bajo las luces de Nueva York.

La combinación de tejidos —un cuerpo mate junto a una falda satinada de caída fluida— añadió dinamismo al movimiento y evita que un color liso pierda fuerza. El detalle de un delicado drapeado en la cintura realza la figura de la empresaria con precisión, sin necesidad de elementos superfluos. La elección cromática y estructural convierte al vestido en el escenario perfecto para lucir piezas de alta joyería.

La pieza destaca por su silueta ceñida, mangas largas y cuello cerrado (Instagram)

Joyería Blue Book 2026: la obra maestra de Jean Schlumberger

El complemento central del look fue el collar de la colección Blue Book 2026 de Tiffany & Co., una obra creada a partir de los archivos históricos de Jean Schlumberger. Esta joya, inspirada en el diseño “Floral Arrows”, se confeccionó en platino y oro amarillo de 18 quilates, con un diamante principal de entre 3 y 5 quilates y detalles en pavé de diamantes y cortes baguette. La pieza impone presencia y dirige la atención al rostro gracias a su trazo radial y la disposición de las flechas de diamantes, que generan un efecto óptico de movimiento.

El collar de la colección Blue Book 2026 fue el complemento central (Instagram)

El valor de este tipo de joyas —creadas bajo pedido y con estándares de pureza y color excepcionales— puede oscilar entre los 120.000 y los 250.000 dólares, dependiendo de las características del diamante central. La exclusividad de la pieza y su diseño artesanal refuerzan la apuesta de la modelo por el lujo estratégico y silencioso.

Esta joya, inspirada por Jean Schlumberger, se confeccionó en platino y oro amarillo de 18 quilates (Instagram)

La selección se completó con pendientes de diamantes amarillos y un brazalete rígido, que sumaron sofisticación sin competir con el collar. Estas elecciones mantuvieron el equilibrio visual del conjunto y evitaron la saturación de accesorios.

El estilismo de Antonela se apoyó en una estética de máxima pulcritud. Optó por un peinado de ondas suaves, peinadas hacia atrás para despejar el cuello y destacar la joyería. El maquillaje se basó en un acabado luminoso, sombras en tonos tierra y bronce y labios nude, logrando el efecto de piel hidratada y glow natural. Este enfoque “invisible” requiere técnica precisa y refuerza la imagen de sofisticación atemporal.

Completó el look con pendientes de diamantes amarillos y brazalete rígido (Instagram)

Segundo look: audacia y modernidad en la misma noche

Un cambio radical de registro para Tiffany & Co.

Durante el mismo evento en Nueva York, presentó un segundo estilismo que apostó por la innovación gráfica y la fuerza visual. Cambió la seda fluida del primer look por una estructura rígida en un conjunto de dos piezas: crop top de cuello alto y manga larga, junto a una falda acampanada de tiro alto.

Roccuzzo presentó un segundo look: conjunto de crop top y falda en jacquard metalizado (Instagram)

El tejido, un jacquard metalizado con patrón geométrico en tonos cobre, oro y azul noche, creó un efecto óptico llamativo, evocando el glamour de los años 70 con una ejecución moderna.

En esta ocasión, la ausencia de collar fue una decisión estratégica. El foco se trasladó a un anillo de diamante de grandes proporciones y pureza sobresaliente, acompañado de pendientes en cluster y un brazalete. El estilismo se completó con un bolso negro acolchado de cadena dorada, sumando un toque clásico a la propuesta contemporánea.

Este estilismo incluyó anillo de diamante, pendientes cluster, brazalete y bolso negro acolchado (Instagram)

El contraste entre ambos looks evidencia la versatilidad de Antonela Roccuzzo y su dominio sobre los códigos de la alta costura y la joyería internacional. Cada elección refuerza su rol como embajadora global del lujo y referente de estilo en el circuito internacional.