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El régimen iraní criticó la “hipocresía” de la UE tras las advertencias de Kaja Kallas sobre el cierre del estrecho de Ormuz

El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán exigió al bloque europeo evitar discursos moralizantes y defendió la capacidad de Teherán para actuar en el paso marítimo. La diplomática había asegurado que un “esquema de pago” en la zona estratégica comercial marcaría “un precedente peligroso”

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El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, cruzó a Kaja Kallas (Europa Press)
El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, cruzó a Kaja Kallas (Europa Press)

El régimen de Irán arremetió contra la Unión Europea (UE) tras las declaraciones de la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, sobre la situación en el estrecho de Ormuz, en medio de un nuevo cruce de reproches sobre la legalidad internacional y la seguridad marítima en este paso estratégico nuevamente bloqueado por Teherán desde el sábado.

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, acusó a Bruselas de incurrir en un doble estándar y criticó la postura europea ante el conflicto regional. “¿De qué ‘derecho internacional’ están hablando? ¿Se refieren al mismo que permite a la Unión Europea aceptar la agresión militar de Estados Unidos e Israel contra Irán y hacer la vista gorda ante los crímenes cometidos contra los iraníes?”, afirmó Baqaei.

El vocero exigió a la UE a evitar discursos moralizantes: “Ahórrenos los sermones; el fracaso crónico de Europa para practicar lo que predica ha convertido su discurso sobre la ‘ley internacional’ en una muestra evidente de la hipocresía”.

Baqaei defendió la capacidad de Teherán para actuar en el estrecho de Ormuz, clave para el tránsito energético mundial, argumentando que “ninguna norma” del derecho internacional impide a Irán “tomar las medidas necesarias para impedir que el estrecho de Ormuz se utilice para lanzar agresiones militares contra Irán”.

Buques y petroleros en la zona marítima previa al paso del estrecho de Ormuz (REUTERS)
Buques y petroleros en la zona marítima previa al paso del estrecho de Ormuz (REUTERS)

El portavoz también cuestionó el principio de libre tránsito en la actual situación de tensión militar, preguntándose dónde queda “el tránsito inocente incondicional” en Ormuz. “Esa ficción zarpó en el momento en que la agresión de EEUU e Israel trajo activos militares estadounidenses al patio trasero del estrecho”, añadió.

Las declaraciones iraníes responden a un mensaje previo de Kaja Kallas, quien subrayó que “bajo el derecho internacional, el tránsito por vías marítimas como el estrecho de Ormuz debe permanecer abierto y libre de cargo”, a la par que alineó su nuevo el llamado internacional a su reapertura.

La vicepresidenta de la Comisión Europea advirtió, además, que “cualquier esquema de pago por paso establecerá un precedente peligroso para las rutas marítimas globales” y exhortó a Irán a desistir de cualquier iniciativa en ese sentido.

La jefa de la diplomacia europea recalcó que la UE está dispuesta a contribuir a la seguridad regional y señaló la posibilidad de reforzar la misión naval europea Aspides en el Mar Rojo para proteger el tráfico marítimo, con el compromiso de “restaurar el flujo libre de energía y comercio una vez que se consolide un alto el fuego”.

La Alta Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, interviene durante una rueda de prensa (REUTERS/Omar Havana)
La Alta Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, interviene durante una rueda de prensa (REUTERS/Omar Havana)

La Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) confirmó el cierre del estrecho de Ormuz a todo tipo de buques civiles y advirtió que la medida solo se revertirá cuando Estados Unidos levante el bloqueo sobre los puertos iraníes. “Después de la violación del acuerdo de alto el fuego, el enemigo estadounidense no levantó el bloqueo naval sobre los buques y puertos iraníes, así que el estrecho de Ormuz quedará cerrado desde esta tarde y hasta que el bloqueo se levante”, indicó la fuerza en un comunicado difundido por la televisión estatal IRIB.

El comunicado advierte que “ningún buque de ningún tipo debe levar anclas en el golfo Pérsico ni el mar de Omán ni aproximarse al estrecho de Ormuz”, ya que toda embarcación que incumpla esta orden será considerada como “cooperación con el enemigo” y se convertirá en objetivo.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió el sábado a Irán que no utilice el estrecho de Ormuz como herramienta de “chantaje” contra Washington, luego de que Teherán volviera a declarar cerrado este paso estratégico. “Estamos hablando con ellos. Querían cerrar el estrecho otra vez, ya saben, como han venido haciendo durante años, y no pueden chantajearnos”, afirmó Trump durante un evento en la Casa Blanca.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla frente a periodistas en la Casa Blanca (REUTERS/Nathan Howard)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla frente a periodistas en la Casa Blanca (REUTERS/Nathan Howard)

El mandatario agregó que “muchos de los barcos están dirigiéndose hacia Texas” y Luisiana, en referencia a la llegada de petroleros a las costas estadounidenses, aunque no brindó más detalles.

En concordancia con la CGRI, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, subrayó que el estrecho de Ormuz “está bajo control de la República Islámica de Irán” luego de lo que describió como una respuesta firme al intento estadounidense de retirar minas, acción que calificó como una violación del alto el fuego. “La situación escaló hasta cerca de la confrontación, pero el enemigo se retiró. Si hay tráfico ahora mismo en el estrecho es porque el control está en nuestras manos”, afirmó el alto funcionario del régimen.

(Con información de Europa Press)

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