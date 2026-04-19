Zelensky criticó la prórroga del levantamiento de las sanciones al petróleo ruso: “Es dinero para la guerra”

Zelensky sostuvo que el levantamiento de las sanciones petroleras proporciona miles de millones para el ejército ruso (Europa Press)

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, criticó este domingo la flexibilización de las sanciones al petróleo ruso tras la prórroga de una exención por parte de la administración de Estados Unidos, medida que fue orientada a contener el alza de los precios energéticos en el contexto de la guerra en Medio Oriente.

“Cada dólar que se paga por el petróleo ruso es dinero para la guerra” y se utiliza para lanzar ataques devastadores contra Ucrania, afirmó el mandatario.

Aunque no mencionó directamente al país norteamericano, la administración de Donald Trump extendió el viernes una exención de sanciones por un mes, permitiendo la venta de petróleo y productos derivados rusos almacenados en el mar.

“Seguir relajando las sanciones contra Rusia no se corresponde con la situación real en la guerra y la diplomacia y alimenta la ilusión de la dirección rusa de que la guerra puede continuar”, remarcó el jefe de Estado ucraniano.

Zelensky advirtió que actualmente más de 110 buques cisterna transportan crudo ruso en alta mar, lo que representa más de 12 millones de toneladas que, gracias a la flexibilización de las sanciones, pueden comercializarse sin consecuencias. “Eso supone 10.000 millones de dólares, un recurso que se convierte directamente en nuevos ataques contra Ucrania”, alertó el mandatario.

El petrolero ruso Anatoli Kolodkin (EFE/ STR)

El presidente ucraniano detalló que en la última semana, Rusia lanzó más de 2.360 drones de ataque, 1.320 bombas aéreas guiadas y cerca de 60 misiles de diferentes tipos contra ciudades y comunidades ucranianas. “Por eso es importante parar a los petroleros rusos y que no lleven petróleo a los puertos. Es necesario reducir las exportaciones de petróleo del agresor”, subrayó Zelenski.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), organismo dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, emitió el viernes la Licencia General 134B, que permitió la entrega y comercialización de petróleo crudo y productos refinados provenientes de Rusia, siempre que hayan sido cargados en buques a partir del 17 de abril de 2026.

Esta nueva licencia introduce excepciones al régimen de sanciones vigente sobre el Kremlin al autorizar determinadas operaciones relacionadas con petróleo y derivados rusos. El documento precisa que se habilitan “todas las transacciones prohibidas (...) que sean normalmente incidentales y necesarias para la venta, entrega o descarga de petróleo crudo o productos derivados del petróleo de origen de la Federación Rusa cargados en cualquier buque (...) en o antes de las 00.01 horas del este, del 17 de abril de 2026”, siempre que se realicen antes de las 00.01 horas del 16 de mayo de 2026.

Zelensky urge a sus aliados a apoyar el paquete de ayuda europeo a Ucrania

El miércoles pasado, el presidente ucraniano solicitó en Roma, durante una reunión con la primera ministra italiana Giorgia Meloni, el aumento de la producción de sistemas de defensa antiaérea y el desbloqueo de un paquete de ayuda europea por 90.000 millones de euros.

El presidente ucraniano Volodimir Zelensky estrecha la mano de la primera ministra italiana Giorgia Meloni (REUTERS)

“Ahora mismo en los cielos de Ucrania hay nuevos ‘Shahed’, sufrimos ataques masivos y necesitamos absolutamente nuevos sistemas de defensa antiaérea. Para nosotros son vitales”, declaró.

Durante el encuentro en el Palacio Chigi, sede del Gobierno italiano, el mandatario informó a Meloni sobre la situación militar y remarcó que los ataques rusos no han cesado ni siquiera durante la Pascua, lo que refuerza la necesidad de “trabajar juntos en la producción” de defensas antiaéreas.

Zelensky también señaló que discutieron la importancia de destrabar el crédito de la Unión Europea de apoyo a Kiev por 90.000 millones de euros, una ayuda bloqueada hasta ahora por el Gobierno húngaro. “Hemos hablado también de la necesidad de desbloquear el paquete europeo de apoyo a Ucrania por 90.000 millones de euros. Es una decisión necesaria. Gracias a Italia por el respaldo”, expresó el presidente ucraniano.

(Con información de AFP y EFE)