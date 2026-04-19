El análisis de Rojitas: quién fue el más grande de la historia de Boca, la importancia de Aranda y cómo llega el equipo al Superclásico

Ángel Clemente Rojas, Rojitas, con las tribunas de la Bombonera de fondo

Ángel Clemente Rojas pisa los pasillos de La Bombonera como si fuera un hincha más. Camina despacio, a su ritmo, y acompañado por colaboradores que trabajan en el club. Algunos hinchas que peinan canas lo cruzan y lo reconocen. Estos le tienden la mano y le piden alguna que otra foto. Él accede, siempre con una sonrisa. Otros simpatizantes, los más jóvenes, siguen de largo en la puerta de Irala y Aristóbulo del Valle porque no lo vieron jugar, aunque sus padres y sus abuelos le habrán nombrado alguna vez a un tal Rojitas, aquel goleador de la década del ’60 y principios de los ’70 que dejó una marca imborrable con la casaca Azul y Oro.

A sus 81 años, con una camisa blanca, suéter negro y pantalón de vestir, a Rojitas se lo ve rozagante y muy feliz de pisar nuevamente el club de sus amores, ese que lo vio brillar en más de 200 partidos y gritar 80 goles. “Estoy muy feliz de volver a ver a Boca”, le cuenta el ex atacante a Infobae.

El gran Rojitas es para muchos el máximo ídolo de la historia boquense hasta la aparición de Juan Román Riquelme, hoy presidente de la entidad xeneize. El ex delantero tiene su merecida estatua en el hall central de Brandsen 805, y hoy es el presidente de la Mutual de ex Futbolistas de la institución. “Boca es mi casa”, asegura la leyenda.

Rojitas elogió a Aranda y Bareiro en la previa del Superclásico

Rojitas supo ganarse el amor incondicional del hincha boquense y todavía sigue vigente en la memoria de los seguidores del club de la Ribera. Y eso que pasó ya más de medio siglo de su etapa protagónica. Por eso, es una voz autorizada para hablar del presente del club. “Boca es Boca, y lo tenés que respetar”, destacó Rojitas en las escaleras de La Bombonera.

“Boca está bien, sólido”, deslizó el ex delantero que durante cinco temporadas (entre 1963 y 1971) ganó con la camiseta de Boca los campeonatos de 1964 y 1965, el Nacional 69, la Copa Argentina del mismo año y el Nacional 70.

-Ángel, ¿qué es Boca en su vida?

-Jugar en Boca fue lo más grande de mi vida. Tengo 81 años y sigo ligado al club. Quiero a Boca como si fuera mi casa. Boca es mi casa.

- ¿Cómo está viendo el presente de Boca?

- Lo estoy viendo bien. Boca está bien, sólido. Por momentos está fenómeno, y en otros momentos no tanto y para un poquito el ritmo. Pero tiene muy buen plantel y equipo. Y hay una fe bárbara con los chicos que están subiendo y jugando en Primera. Para Boca jugar la Copa Libertadores es lo más grande que hay y se vio su rendimiento contra Barcelona de Ecuador.

- ¿Llegará de la mejor manera al Superclásico?

- Sí. Boca es Boca y lo tenés que respetar como rival. Llega de muy buena manera, luego del triunfo por Copa Libertadores. Jugar un Superclásico es lo más lindo y también ganar una copa. A Boca lo veo bien.

- ¿Cómo observa al chico Tomás Aranda?

- Es el mejor de Boca, con todo respeto a los demás jugadores. Es un chico que tiene 18 años, con mucho futuro europeo y es un fenómeno.

Rojitas homenajeado por Riquelme. Para el ex delantero, Román "fue el más grande de todos"

- ¿Tiene algo parecido a Juan Román Riquelme?

- Riquelme fue grande, el más grande de todos. Pero a este chico hay que seguir probándolo, dándole más minutos. Son muy pocos partidos los que jugó hasta ahora. Le va a dar mucho a Boca, no tengo dudas, pero tiene que seguir demostrando.

- De delantero a delantero, ¿qué le parece Adam Bareiro como el 9 de Boca?

- Yo creo que va a ser un fenómeno también. Hace goles importantes y es un goleador nato. Le va a dar mucho más a Boca de lo que le dio hasta ahora.

-¿Quién fue Rojitas en el fútbol argentino?

-No hay otro Ángel Rojas en nuestro fútbol, estoy a la par de los mejores de la historia de Boca. El goleador que más me gustó fue Martín Palermo, como él no hay, ni habrá, no tengo ninguna duda.