Generación Silver

Bandas elásticas para seniors: cómo realizar ejercicios para fortalecer la masa muscular

Permiten entrenar con bajo impacto articular, son portátiles, económicas y adaptables a diferentes rutinas y niveles de fuerza. Beneficios y forma de uso

Guardar
El entrenamiento de fuerza con
El entrenamiento de fuerza con bandas elásticas contribuye a conservar la masa muscular y la salud ósea en adultos, promoviendo un envejecimiento saludable (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la evidencias científica, para un envejecimiento saludable, una de las claves reside en hacer un entrenamiento de fuerza, una práctica fundamental para fortalecer músculos y huesos y hasta puede prolongar la vida, según una investigación publicada en The Journal of the American College of Cardiology.

También el ejercicio de fuerza es esencial para el cerebro. Según estudios, cualquier ejercicio físico ayuda a generar nuevas neuronas, incluso en un cerebro envejecido.

Una rutina de fuerza regular se puede realizar en el gimnasio, pero también en casa con bandas elásticas. La sencillez de este método, combinado con su bajo impacto sobre las articulaciones, lo convierte en una alternativa accesible para quienes buscan mantener un envejecimiento saludable sin necesidad de equipamiento voluminoso.

Las bandas elásticas destacan como
Las bandas elásticas destacan como una alternativa accesible y de bajo impacto para mantener la fuerza (Imagen Ilustrativa Infobae)

El especialista en fitness Daniel Rodas considera que el uso de bandas elásticas es especialmente recomendable a partir de los cuarenta años, etapa en la que tendones y articulaciones exigen cuidados adicionales. Consultado por Men’s Health, Rodas señala que las bandas proporcionan una resistencia progresiva con mínima carga articular y mantienen un estímulo suficiente para el desarrollo muscular.

Según un estudio, publicado en Plos One, el entrenamiento de resistencia con bandas elásticas puede mejorar la flexibilidad, la resistencia y la fuerza superior de las extremidades superiores e inferiores, el equilibrio físico y la función cardiopulmonar, además de mejorar la salud mental de las personas mayores.

Beneficios para la salud de utilizar las bandas elásticas

El uso regular de bandas
El uso regular de bandas elásticas reduce la debilidad ósea relacionada con la edad (Imagen Ilustrativa Infobae)

A diferencia de las pesas tradicionales, las bandas de resistencia ejercen tensión continua durante todo el rango de movimiento.

Esto promueve una mayor activación de las fibras musculares de alto umbral, responsables del crecimiento muscular, y mejora el control postural y la estabilidad corporal, explicó Rodas.

Además, facilitan el trabajo de movilidad articular y permiten realizar tanto estiramientos dinámicos como pasivos, lo que contribuye a minimizar la rigidez y mejorar la flexibilidad, dos aspectos que suelen deteriorarse con la edad.

El fisiólogo Christopher Travers de Cleveland Clinic, confirmó que las bandas de resistencia pueden generar mejoras en la fuerza equivalentes a las de los equipos de gimnasio tradicionales, según un estudio.

El entrenamiento con bandas también se asocia a un mejor control del peso corporal. Un análisis, que incluyó 669 participantes en 18 ensayos clínicos, determinó que quienes practicaron ejercicios con bandas lograron una reducción de la grasa corporal superior respecto a los que utilizaron pesas libres o el peso corporal como resistencia.

Ventajas de las bandas elásticas

El entrenamiento con bandas de
El entrenamiento con bandas de resistencia estimula las fibras musculares, mejora la postura corporal y la flexibilidad, elementos cruciales en la etapa adulta (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los beneficios de usar bandas elásticas son los siguientes, según Cleveland Clinic:

  • Adaptabilidad. Es posible variar los entrenamientos sobre la marcha modificando los movimientos para desafiar los músculos de diferentes maneras, dijo Travers. Y las bandas de ejercicio permiten aumentar o disminuir la resistencia simplemente acortándolas o alargándolas.
  • Portabilidad. A diferencia de las pesas tradicionales, las bandas elásticas caben fácilmente en un bolso para entrenar donde se desee.
  • Costo. Un buen juego de bandas elásticas es mucho más económico que otros equipos de entrenamiento de fuerza.

Qué tipos de bandas elásticas existen

Existen distintos tipos de bandas
Existen distintos tipos de bandas elásticas, desde planas y terapéuticas hasta tubos con mangos y minibandas circulares para diferentes ejercicios (Imagen Ilustrativa Infobae)

La versatilidad de las bandas de resistencia radica en su variedad: desde terapéuticas y planas hasta tubos con mangos intercambiables, lo cual permite ajustar la dificultad y adaptarlas a distintos grupos musculares o tipos de ejercicio.

Además, hay un tercer grupo de bandas elásticas, que suelen usarse en pilates, que son circulares y se conocen también como minibandas. Estas sirven para hacer sobre todo ejercicios de piernas y de brazos.

También existen las power bands, que se amarran en una barra fija para hacer dominadas, un ejercicio para trabajar la fuerza del tren superior.

El color de las bandas suele indicar el grado de tensión, siendo los tonos más oscuros equivalentes a trabajar con mayor peso.

Cómo realizar ejercicios con las bandas elásticas

Las bandas elásticas pueden utilizarse
Las bandas elásticas pueden utilizarse para ejercicios clásicos como sentadillas, press de pecho y remo, además de apoyar en dominadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de comenzar una rutina, el doctor Travers recomendó verificar que las bandas estén en buen estado, sin desgaste ni daños derivados de la exposición al sol o al frío, factores que aumentan el riesgo de roturas. Es imprescindible utilizar un calzado adecuado para evitar deslizamientos y asegurar que cada banda esté bien sujeta antes de empezar, sobre todo si se ancla a una puerta o punto fijo.

“Con cualquier tipo de ejercicio, hay que mantener la forma y la postura correctas, igual que si se usara una máquina de ejercicios”, aconsejó Travers. “Y las repeticiones y la resistencia pueden variar según la persona. Simplemente hay que llevar los músculos hasta la fatiga para aprovechar al máximo la sesión”, señaló.

Las bandas facilitan la realización de ejercicios clásicos como sentadillas, press de pecho o remos para la espalda, y pueden emplearse como apoyo en ejercicios complejos como las dominadas, permitiendo aumentar las repeticiones y mejorar la calidad del estímulo muscular. Bastan 20 minutos por sesión para lograr mejoras sostenidas, independientemente del rango de edad, señaló Rodas.

5 ejercicios fáciles con bandas elásticas

Las bandas elásticas son portátiles,
Las bandas elásticas son portátiles, económicas y permiten entrenar en cualquier lugar, facilitando la actividad física en la vida cotidiana (Imagen Ilustrativa Infobae)

Traverse recomendó realizar dos series de 15 repeticiones de cada uno de estos ejercicios una vez al día al menos dos días a la semana:

  1. Press de pecho. Colocar la banda de resistencia detrás de la espalda, sujetando ambos extremos con las manos. Con los brazos a los costados y los codos flexionados, empujar la banda hacia adelante y mantener la posición durante un segundo.
  2. Sentadillas. Ponerse de pie sobre la banda de resistencia y sujetar ambos extremos con las manos. En cuclillas, sujetando la banda, extender las rodillas hasta quedar de pie. Bajar la espalda y repetir.
  3. Flexión de bíceps. De pie, pisar la banda de resistencia. Con los brazos a los costados, sujetando la banda, levantar la mano doblando el codo y mantener la posición durante un segundo, con las palmas hacia arriba en todo momento.
  4. Remo con banda elástica. Sujetar la banda de resistencia firmemente a una puerta. Tomando la banda con ambas manos, empujar hacia atrás mientras se flexionan los codos. Mantener los codos pegados a los costados del cuerpo.
  5. Flexión de piernas. Acostarse de costado, con una pierna sobre la otra y las rodillas ligeramente flexionadas. Colocar una banda de resistencia alrededor de ambos muslos. Manteniendo los pies juntos, levantar la rodilla superior. Cambiar de lado después de cada serie.

Temas Relacionados

Bandas ElásticasEntrenamiento de FuerzaSalud MuscularÚltimas noticiasgeneracion-silveradultos mayores

Últimas Noticias

La mayoría de los adultos mayores presentaría anomalías en el hombro

Un estudio finlandés encontró que casi todas las personas mayores de cuarenta años examinadas mostraban algún tipo de alteración estructural en esa articulación, aun en ausencia de dolor o síntomas clínicos

La mayoría de los adultos

Longevity World Forum 2026: debaten el futuro del envejecimiento saludable, con eje en la IA y la biotecnología

España se consolida como polo de colaboración internacional para nuevas estrategias empresariales y científicas en torno a la calidad de vida

Longevity World Forum 2026: debaten

Retrato del consumidor senior: reflexivo, valora la atención humana y la compra offline, pero con una creciente adopción de tecnología

Una experta describe las preferencias de los 60+ y los nuevos consumos que surgen con la edad. ¿Están las empresas y marcas pensando en ese sector que hoy ya es uno de los de más rápido crecimiento?

Retrato del consumidor senior: reflexivo,

La población mayor de 55 años concentra el 70% de la riqueza en Estados Unidos

El avance tecnológico y la adaptación de comunidades generan nuevos modelos de integración residencial, mientras la demanda de cuidados y mercados de bienestar redefine la vida cotidiana

La población mayor de 55

Cómo la inteligencia artificial puede ayudar para la detección temprana del deterioro cognitivo

Prevenir la dependencia y mantener la autonomía en la ancianidad es posible gracias a soluciones innovadoras y programas orientados a adultos desde la mediana edad

Cómo la inteligencia artificial puede
DEPORTES
La historia del nigeriano Jonathan

La historia del nigeriano Jonathan Spiff, autor de un golazo en la Reserva de River Plate

ATP 500 de Río: Juan Manuel Cerúndolo y Thiago Tirante avanzaron a los cuartos de final

Los polémicos dichos contra Vinícius de un experimentado árbitro español tras la acusación de racismo a Prestianni

El simulacro de largada de la F1 que abrió el debate: la razón detrás de la baja velocidad y las “sirenas” en los autos

Perdió la chance de medalla por un error y se internó en el bosque: la reacción más viral de los Juegos Olímpicos de Invierno

TELESHOW
El insólito percance que sufrió

El insólito percance que sufrió Cecilia Zuberbühler en un torneo de golf: “¡Qué horror!"

Ramma, el joven que abrió los shows de Bad Bunny, relató cómo se enteró que iba a tocar en River: “Estaba jugando a la Play”

Wanda Nara recordó el día que contrató a un detective para vigilar a Maxi López en Italia: “El implicado andaba en Ferrari”

Grego Rossello relató cómo fue su cita fallida con una joven en el campo: “Pensé que era una escapada romántica”

Comenzó BTV, el programa de Beto Casella en América tras su salida de Bendita: “La felicidad va a ser nuestra marca”

INFOBAE AMÉRICA

Saludar a un judío, casarse

Saludar a un judío, casarse con una ucraniana: la resistencia de la gente común bajo el régimen nazi

Un buque petrolero arribó a un puerto cubano en medio del bloqueo petrolero de Estados Unidos

El Salvador inaugura el primer observatorio astronómico remoto de Centroamérica

El frío, el hielo y el misterio del ARN: cuáles son los experimentos que buscan conocer el origen de la vida

Estados Unidos sancionó a 18 funcionarios iraníes por la represión de protestas en medio de las tensiones diplomáticas y militares