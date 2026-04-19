El descenso con más puntos en la historia de la Premier League

West Ham United descendió en la Premier League 2002/2003 con 42 puntos, el récord más alto para un equipo relegado en la historia (Premier League)

En la historia de la Premier League, pocos descensos han dejado una huella tan profunda como el de West Ham United en la temporada 2002/2003. Aquella campaña, el conjunto londinense estableció un récord aún vigente: descendió al Championship a pesar de sumar 42 puntos, la mayor cantidad alcanzada por un equipo relegado en la era moderna del fútbol inglés.

La volatilidad de la competencia quedó al descubierto en ese descenso que, hasta hoy, permanece como símbolo de que ni siquiera una cifra considerada segura garantiza la salvación.

Una temporada para el olvido

La campaña del West Ham United en 2002/2003 comenzó de manera irregular, lo que rápidamente encendió las alarmas entre los hinchas y la directiva. El club experimentó una serie de resultados adversos que lo mantuvieron durante buena parte del campeonato en la parte baja de la tabla.

El contexto institucional también fue determinante. Glenn Roeder, entrenador principal, debió apartarse temporalmente del cargo por motivos de salud. En su lugar asumió Sir Trevor Brooking, leyenda del club, quien tomó las riendas para los partidos decisivos.

No obstante, en el tramo final de la temporada, los Hammers protagonizaron una remontada que les daba esperanzas de salvarse; una racha les permitió sumar 22 puntos en sus últimos 11 encuentros. Este impulso llevó al equipo a la última jornada empatado en puntos con el Bolton Wanderers, el último de la tabla que se salvaba del descenso. Pero la historia tenía planeado un final amargo para los hinchas del elenco londinense.

En su visita a Birmingham, West Ham igualó 2-2 y finalizó la temporada con 42 unidades. Al no concretarse la victoria, los Hammers debían esperar que se dieran una serie de resultados que los salvasen del descenso a segunda. Sin embargo, Bolton venció 2-1 al Middlesbrough y ambos quedaron igualados en puntos. El criterio de desempate fue la diferencia de gol, lo cual terminó condenando al conjunto londinense debido a que, de los dos, era quien tenía peores números. Se trató de una de las resoluciones más difíciles y discutidas en la memoria reciente del fútbol inglés.

A pesar de sumar 22 puntos en los últimos 11 partidos, el West Ham perdió la categoría por diferencia de gol (Premier League)

La teoría de “los 40 puntos”

Durante años, el umbral no oficial de 40 puntos se consideró suficiente para garantizar la salvación en la Premier League. Sin embargo, el caso del West Ham United evidenció que no existe una cifra mágica. Solo en dos ocasiones más un equipo descendió con esa marca: Sunderland en la campaña 1996/1997 y Bolton Wanderers en 1997/1998. Aunque los 42 puntos de los Hammers rompieron con toda estadística, marcando un récord que sigue vigente hasta la actualidad.

Según la empresa de estadísticas deportivas Opta, citada por FourFourTwo, “38 puntos podrían ser suficientes para asegurar la permanencia en la temporada actual”, lo que subraya la excepcionalidad de lo ocurrido en aquella temporada.

FourFourTwo también señaló que “en 2023/24 y 2024/25, los tres equipos ascendidos desde el Championship descendieron de inmediato, sin llegar siquiera a poner en riesgo su permanencia, con registros de apenas 25 y 26 puntos para los equipos en la posición 18°”. Este fenómeno resalta aún más la rareza del descenso del West Ham, protagonista de un puntaje que, en la mayoría de las temporadas, hubiese garantizado la continuidad en la élite.

De manera excepcional, esta regla se romperá en la campaña 2025/2026 debido a que, de los tres equipos que ascendieron del Championship, uno de ellos está matemáticamente salvado e incluso con chances de disputar competencias europeas: Sunderland.

No es el mismo caso del Leeds United, que sigue luchando en los puestos de descenso y todo hace parecer que su destino no se sabrá hasta que finalice el campeonato. Mientras que Burnley se ubica en una posición más crítica, en la 19ª posición con apenas 20 puntos, quedando casi sentenciado a regresar al Championship.

El caso West Ham permanece como advertencia para los clubes de la Premier League sobre la volatilidad del campeonato (Captura/YouTube)

Las consecuencias en la Premier League

Aquel descenso de West Ham United no solo significó un récord estadístico, sino que cambió la percepción sobre la seguridad de puntajes en la Premier League. Sir Trevor Brooking, quien dirigió al equipo en los últimos partidos, se transformó en figura central durante ese periodo, aunque ni su liderazgo ni la reacción del plantel evitaron el descenso.

La campaña persiste como advertencia para los clubes que pelean por la permanencia: no hay garantías matemáticas y cada temporada presenta exigencias particulares. La competencia, la regularidad y detalles como la diferencia de goles pueden decidir el destino de un club.