Crimen y Justicia

Brutal asalto en La Plata: tras sustraerle la cartera y encontrar sus datos personales, robaron su casa y violentaron a los papás

Los agresores aprovecharon datos sustraídos en un primer robo para localizar el domicilio familiar y perpetrar un ataque con intimidación y maltrato físico

Guardar
La policía busca a los autores de un asalto violento que preocupa a la comunidad en la ciudad de La Plata (Fuente: 0221)
La policía busca a los autores de un asalto violento que preocupa a la comunidad en la ciudad de La Plata (Fuente: 0221)

Una joven fue víctima de un robo que derivó en un violento asalto contra sus padres en Berisso, ciudad de La Plata, donde delincuentes utilizaron la llave y los datos personales obtenidos de la cartera hurtada. Ingresaron al domicilio familiar, golpearon a los propietarios y huyeron con el auto y pertenencias de valor. El hecho ocurrió el viernes a las 21 y desencadenó una investigación policial en búsqueda de los responsables.

La secuencia se inició cuando Julieta, acompañada por una amiga, estacionó su vehículo en la calle 50 entre 10 y 11 para comprar comida. Al regresar, advirtió el robo de todos sus objetos personales del interior del auto, cerrado con cierre centralizado. Entre los elementos robados figuraban la documentación y llaves de su vivienda, lo que permitió a los agresores localizar la dirección familiar y dar el siguiente paso.

Un elemento diferencial de este caso, es que los cuatro asaltantes no solo ingresaron a la vivienda de Berisso sino que desplegaron una modalidad de intimidación extrema: simularon un secuestro comunicando datos específicos sobre Julieta y su amiga. Según su relato, los sujetos informaron a los padres que tenían retenidas a ambas jóvenes, nombrándolas directamente y asegurando saber que se encontraban jugando al paddle, lo que acrecentó el miedo.

Calle 50 entre 10 y 11 donde ocurrió el primer robo de las pertenencias de la jóven (Fuente: 0221)
Calle 50 entre 10 y 11 donde ocurrió el primer robo de las pertenencias de la jóven (Fuente: 0221)

Los autores del asalto fueron cuatro personas, uno de ellos, según 0221, tomó por el cuello a la madre de Julieta en la cocina, mientras los otros tres golpeaban al padre que intentó defenderse. La agresión física se vio acompañada de amenazas directas y la puesta en escena del falso secuestro, demostrando un alto grado de preparación y conocimiento de los movimientos de la familia.

Tras completar el ataque, los asaltantes escaparon a bordo del Citroën C4 Cactus color gris oscuro con techo y espejos blancos perteneciente a la familia, llevándose también dinero en efectivo, teléfonos, una computadora y otros objetos de valor. El vehículo fue objeto de pedido de captura inmediato y al momento del reporte sigue siendo intensamente buscado por la Policía y la DDI.

Julieta relató que, al regresar a su domicilio en Berisso, se encontró con la vivienda abierta, la presencia de un patrullero y sus padres golpeados, destacando que su madre se hallaba en estado de shock. Ambos adultos debieron ser trasladados a un hospital para recibir atención por las lesiones sufridas durante el asalto.

Motochorros intentaron robarle a un chofer en La Plata

Un intento de asalto en La Plata terminó en un brutal tiroteo cuando un oficial de la Policía que viajaba como pasajero en un vehículo de aplicación se enfrentó a tres adolescentes armados. El hecho ocurrió la noche del 19 de abril, cuando dos de los sospechosos, de 12 y 14 años, fueron arrestados tras una persecución.

La policía no ha identificado sospechosos por el robo millonario y continúa la investigación
La policía no ha identificado sospechosos por el robo millonario y continúa la investigación

El hecho tuvo lugar sobre calle 71 entre 26 y 27, cuando los asaltantes bloquearon a un hombre de 56 años que acababa de detenerse para dejar a su pasajero. Los menores descendieron de la moto e intentaron robarle bajo amenaza, pero el pasajero se identificó como efectivo policial, desenfundó su arma reglamentaria y realizó varios disparos, lo que precipitó la fuga.

La huida concluyó en la intersección de calle 72 y 30, donde los adolescentes perdieron el control de una motocicleta Bajaj Rouser 160 y cayeron al pavimento. Uno de los detenidos presentaba una herida de arma de fuego en el pie izquierdo y fue derivado por el Sistema de Atención Médica de Emergencia al Hospital de Niños Sor María Ludovica, mientras el tercer sospechoso logró escapar.

Durante el operativo, la policía incautó tanto la motocicleta utilizada como el arma reglamentaria del agente, la cual será sometida a peritajes. La causa fue caratulada como “robo en grado de tentativa” y quedó bajo intervención de la fiscalía y el fuero penal juvenil, pendientes de esclarecer las condiciones del enfrentamiento armado.

Temas Relacionados

La PlataBerissorobohurtoviolenciaúltimas noticias

Últimas Noticias

Secuestraron 34 kilos de marihuana valuada a $700 millones en un operativo de narcotráfico en Neuquén

El operativo fue realizado tras una denuncia anónima y permitió decomisar importantes cantidades de marihuana, además de elementos vinculados al cultivo y comercialización

Secuestraron 34 kilos de marihuana valuada a $700 millones en un operativo de narcotráfico en Neuquén

City Bell: los adolescentes detenidos por el crimen de un hombre se negaron a hablar

La definición de medidas cautelares para los acusados tendrá lugar el lunes, mientras la investigación incorpora peritajes para determinar las circunstancias en la que fue apuñalada la víctima

City Bell: los adolescentes detenidos por el crimen de un hombre se negaron a hablar

Llega el veredicto para Felipe Pettinato: la disputa de versiones sobre el incendio y el misterio del encendedor

El hijo del conductor enfrentará este lunes una posible pena de 20 años por el fuego que causó la muerte de su neurólogo. Para el fiscal, fue un accidente. La querella pidió 15 años. Su defensa, la absolución

Llega el veredicto para Felipe Pettinato: la disputa de versiones sobre el incendio y el misterio del encendedor

“La Justicia se lo dio a la progenitora y ella lo entregó muerto”: el dolor del papá de Ángel, el nene asesinado en Chubut

Luis López habló sobre el crimen de su hijo de 4 años. Contó cómo fueron los últimos meses del niño con su madre biológica y criticó la decisión judicial de otorgarle la tenencia a la mujer. “Es una asesina”, acusó

“La Justicia se lo dio a la progenitora y ella lo entregó muerto”: el dolor del papá de Ángel, el nene asesinado en Chubut

“Se basan en rumores”: Fini Lanusse y Hernán Boveri se alinean para defenderse del robo de propofol al Hospital Italiano

La joven residente y el anestesista plantean los mismos argumentos para pedir ser sobreseídos de la causa donde están procesados por administración fraudulenta. Cuáles son los ejes centrales de sus defensas

“Se basan en rumores”: Fini Lanusse y Hernán Boveri se alinean para defenderse del robo de propofol al Hospital Italiano
DEPORTES
“Leticio”: la historia detrás del llamativo apodo de Darío Herrera, el árbitro del Superclásico entre River y Boca

“Leticio”: la historia detrás del llamativo apodo de Darío Herrera, el árbitro del Superclásico entre River y Boca

El análisis de Rojitas: quién fue el más grande de la historia de Boca, la importancia de Aranda y cómo llega el equipo al Superclásico

Lujo, historia y velocidad: así es la exclusiva selección de vehículos que acompañan a Lando Norris fuera de las pistas

El descenso con más puntos en la historia de la Premier League

Goleadas, remontadas y anécdotas: las mejores perlas históricas del Superclásico entre River y Boca en el Monumental

TELESHOW
El musical Billy Elliot se prepara para su arribo a la calle Corrientes: “Tenemos mucho talento en la Argentina”

El musical Billy Elliot se prepara para su arribo a la calle Corrientes: “Tenemos mucho talento en la Argentina”

Parálisis cerebral y un 70% de discapacidad física: quién es Lucho Miranda, el humorista que desafía prejuicios

Luisa Albinoni, entre el teatro, la maternidad y las segundas oportunidades: “No hay edad para el amor ni para reinventarse”

Ca7riel y Paco Amoroso recordaron su infancia juntos y sus primeros años en la escuela: “Éramos muy charlatanes”

El baile sensual de Grecia Colmenares con Fabio Agostini en la fiesta de Gran Hermano: “La única que casi se lo come”

INFOBAE AMÉRICA

¿Por qué el mercado de valores no tiene sentido ahora mismo?

¿Por qué el mercado de valores no tiene sentido ahora mismo?

El régimen iraní criticó la “hipocresía” de la UE tras las advertencias de Kaja Kallas sobre el cierre del estrecho de Ormuz

La ex pareja del narco uruguayo Marset escribió una carta a mano desde prisión: “¿Dónde están mis derechos?”

Cumbre por la Democracia defiende la dictadura de Cuba y censura a redes sociales

El etnógrafo que estudia cómo Ucrania le ganó a Rusia la guerra de los memes: “La propaganda es aburrida”