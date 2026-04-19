Brutal asalto en La Plata: tras sustraerle la cartera y encontrar sus datos personales, robaron su casa y violentaron a los papás

La policía busca a los autores de un asalto violento que preocupa a la comunidad en la ciudad de La Plata (Fuente: 0221)

Una joven fue víctima de un robo que derivó en un violento asalto contra sus padres en Berisso, ciudad de La Plata, donde delincuentes utilizaron la llave y los datos personales obtenidos de la cartera hurtada. Ingresaron al domicilio familiar, golpearon a los propietarios y huyeron con el auto y pertenencias de valor. El hecho ocurrió el viernes a las 21 y desencadenó una investigación policial en búsqueda de los responsables.

La secuencia se inició cuando Julieta, acompañada por una amiga, estacionó su vehículo en la calle 50 entre 10 y 11 para comprar comida. Al regresar, advirtió el robo de todos sus objetos personales del interior del auto, cerrado con cierre centralizado. Entre los elementos robados figuraban la documentación y llaves de su vivienda, lo que permitió a los agresores localizar la dirección familiar y dar el siguiente paso.

Un elemento diferencial de este caso, es que los cuatro asaltantes no solo ingresaron a la vivienda de Berisso sino que desplegaron una modalidad de intimidación extrema: simularon un secuestro comunicando datos específicos sobre Julieta y su amiga. Según su relato, los sujetos informaron a los padres que tenían retenidas a ambas jóvenes, nombrándolas directamente y asegurando saber que se encontraban jugando al paddle, lo que acrecentó el miedo.

Calle 50 entre 10 y 11 donde ocurrió el primer robo de las pertenencias de la jóven (Fuente: 0221)

Los autores del asalto fueron cuatro personas, uno de ellos, según 0221, tomó por el cuello a la madre de Julieta en la cocina, mientras los otros tres golpeaban al padre que intentó defenderse. La agresión física se vio acompañada de amenazas directas y la puesta en escena del falso secuestro, demostrando un alto grado de preparación y conocimiento de los movimientos de la familia.

Tras completar el ataque, los asaltantes escaparon a bordo del Citroën C4 Cactus color gris oscuro con techo y espejos blancos perteneciente a la familia, llevándose también dinero en efectivo, teléfonos, una computadora y otros objetos de valor. El vehículo fue objeto de pedido de captura inmediato y al momento del reporte sigue siendo intensamente buscado por la Policía y la DDI.

Julieta relató que, al regresar a su domicilio en Berisso, se encontró con la vivienda abierta, la presencia de un patrullero y sus padres golpeados, destacando que su madre se hallaba en estado de shock. Ambos adultos debieron ser trasladados a un hospital para recibir atención por las lesiones sufridas durante el asalto.

Motochorros intentaron robarle a un chofer en La Plata

Un intento de asalto en La Plata terminó en un brutal tiroteo cuando un oficial de la Policía que viajaba como pasajero en un vehículo de aplicación se enfrentó a tres adolescentes armados. El hecho ocurrió la noche del 19 de abril, cuando dos de los sospechosos, de 12 y 14 años, fueron arrestados tras una persecución.

La policía no ha identificado sospechosos por el robo millonario y continúa la investigación

El hecho tuvo lugar sobre calle 71 entre 26 y 27, cuando los asaltantes bloquearon a un hombre de 56 años que acababa de detenerse para dejar a su pasajero. Los menores descendieron de la moto e intentaron robarle bajo amenaza, pero el pasajero se identificó como efectivo policial, desenfundó su arma reglamentaria y realizó varios disparos, lo que precipitó la fuga.

La huida concluyó en la intersección de calle 72 y 30, donde los adolescentes perdieron el control de una motocicleta Bajaj Rouser 160 y cayeron al pavimento. Uno de los detenidos presentaba una herida de arma de fuego en el pie izquierdo y fue derivado por el Sistema de Atención Médica de Emergencia al Hospital de Niños Sor María Ludovica, mientras el tercer sospechoso logró escapar.

Durante el operativo, la policía incautó tanto la motocicleta utilizada como el arma reglamentaria del agente, la cual será sometida a peritajes. La causa fue caratulada como “robo en grado de tentativa” y quedó bajo intervención de la fiscalía y el fuero penal juvenil, pendientes de esclarecer las condiciones del enfrentamiento armado.