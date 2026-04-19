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“Leticio”: la historia detrás del llamativo apodo de Darío Herrera, el árbitro del Superclásico entre River y Boca

El juez neuquino, de 41 años, estará al frente de su séptimo desafío con los dos clubes más populares del país

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Enzo Perez Marcos Rojo
Darío Herrera, junto a enzo Pérez y Marcos Rojo, en el Superclásico de septiembre de 2022 (Photo by Daniel Jayo/Getty Images)

Darío Herrera, de 41 años, fue designado para dirigir su séptimo Superclásico entre River Plate y Boca Juniors. Será hoy, domingo, en el Monumental, desde las 17, por la fecha 15 del Torneo Apertura. Se trata de uno de los tres jueces principales (junto a Facundo Tello y Yael Falcón Pérez) que fueron elegidos para representar a Argentina en el Mundial 2026.

Es oriundo de la localidad neuquina de Andacollo. “Nunca me faltó nada, pero nunca me sobró”, afirmó en una oportunidad. Luego se radicó en Lincoln, provincia de Buenos Aires, e hizo el profesorado de educación física. Arrancó a dirigir en la Liga de Lincoln y luego siguió su camino por el Torneo Federal.

En una entrevista con el canal de YouTube de la AFA afirmó: “Me vine a estudiar de mi pueblo a Lincoln y fue una salida económica y por eso comencé con el arbitraje”. Agregó que lo del arbitraje surgió como un ingreso extra: “Jugué al fútbol casi toda mi infancia, en mi pueblo, en el norte de Neuquén, en Andacollo. Una vez que llegué a Lincoln comencé a ser árbitro”.

Sobre los futbolistas que lo marcaron siendo árbitro aseguró que “me identifico con Román Martínez por su estilo de juego. Hay varios futbolistas correctos y uno de los más correctos que conocí fue Sebastián Saja”.

Reveló que “tengo la cábala de mandarle un mensaje a mi mujer (Leticia) desde el hotel hasta la cancha y eso me da muy buena energía”. Sostuvo que su principal virtud es que “soy muy tranquilo”.

En esa misma nota, reveló el particular apodo que le pusieron en Lincoln: “Cuando recién arrancaba en el arbitraje en Lincoln no me conocía nadie, pero mi mujer era muy conocida allí. Y en vez de gritarme ‘Darío’, porque no sabían que me llamaba así, me gritaban ‘Leticio’ por el nombre de mi mujer. ‘¡Leticio, cobrá bien!’. Era algo de lo que siempre me río y me acuerdo mucho. Era una manera de identificarme”.

Pues bien, Leticio Herrera será protagonista del Superclásico del domingo, el primero que dirigirá desde aquel del 7 de mayo de 2023 también en el Monumental, que se definió por un penal que sancionó, sobre la hora, de Agustín Sández a Pablo Solari y que Miguel Borja cambió por gol.

Su récord oficial en este tipo de partidos señala que hubo tres victorias xeneizes, dos empates y el citado triunfo del Millonario.

El primer antecedente del juez a cargo de los Superclásicos fue en La Bombonera y en un encuentro que quedó en la historia, porque fue la vuelta por los octavos de final de la Copa Libertadores 2015, en el que no se disputó el segundo tiempo debido al famoso episodio del gas pimienta. Luego del triunfo 1-0 de River Plate en el primer juego, Boca Juniors debía ganar para torcer la serie, pero el cotejo se suspendió y el equipo de Núñez avanzó a la siguiente instancia.

En Estados Unidos, México y Canadá 2026 dirigirá su primer Mundial (AFP)
En Estados Unidos, México y Canadá 2026 dirigirá su primer Mundial (AFP)

Ese mismo año, Herrera otra vez impartió justicia, pero en aquella ocasión se jugó en el Monumental y se impuso Boca Juniors 1-0 con gol de Nicolás Lodeiro por el campeonato local. El tercer mano a mano fue un 0-0 en la cancha de Boca. Y el siguiente antecedente ocurrió en marzo de 2022, cuando Boca venció por 1-0 con el tanto de Sebastián Villa en el Monumental, luego de un error de Leandro González Pirez.

Y en septiembre de 2022 repitió en la victoria 1-0 del conjunto auriazul, con tanto de Darío Benedetto. Pues bien, luego de tres años de ausencia, volverá a llevar el silbato en el Superclásico, a dos meses de disputar su primer Mundial en Estados Unidos, México y Canadá 2026.

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