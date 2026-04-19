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Una marea humana recibió al papa León XIV para una misa histórica en Angola: “Necesitamos justicia”

Decenas de miles de fieles se apostaron desde temprano en Kilamba para la celebración multitudinaria, segundo día de su gira africana en un país marcado por profundas desigualdades

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El papa León XIV saluda a los fieles a su llegada para oficiar una Santa Misa durante su viaje apostólico por África, en Kilamba, provincia de Luanda, Angola, el 19 de abril de 2026. REUTERS/Guglielmo Mangiapane
El papa León XIV saluda a los fieles a su llegada para oficiar una Santa Misa durante su viaje apostólico por África, en Kilamba, provincia de Luanda, Angola, el 19 de abril de 2026. REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Una verdadera marea humana irrumpió este domingo en Kilamba, cerca de la capital angoleña, Luanda, para una misa gigante al aire libre del papa León XIV, en el segundo día de su visita a este país marcado por fuertes desigualdades económicas y sociales.

Tras su llegada a Angola, tercera etapa de una gira africana de 11 días, el sumo pontífice fustigó los “sufrimientos” y las “catástrofes sociales y medioambientales” generadas por la “lógica de explotación” de los recursos del país, rico en petróleo y minerales.

Fue una intervención que puso de manifiesto el estilo más firme que ha adoptado el papa desde el inicio de su gira, pocos días después de haber sido duramente criticado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El domingo, decenas de miles de fieles se congregaron en Kilamba, a una treintena de kilómetros de Luanda, para la misa al aire libre.

Fieles esperan el día en que el Papa León XIV celebrará la Santa Misa durante su viaje apostólico por África, en Kilamba, provincia de Luanda, Angola, 19 de abril de 2026. REUTERS/Guglielmo Mangiapane
Fieles esperan el día en que el Papa León XIV celebrará la Santa Misa durante su viaje apostólico por África, en Kilamba, provincia de Luanda, Angola, 19 de abril de 2026. REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Muchos durmieron allí mismo, en el suelo, vestidos con camisetas con la efigie del papa estadounidense o exhibiendo banderas amarillas y blancas del Vaticano.

En el país, “la riqueza está concentrada en manos de una minoría muy pequeña y, por supuesto, la guerra que conocimos (1975-2002) no hizo más que agravar la situación”, declaró a la AFP el padre Pedro Chingandu, sacerdote angoleño, que llegó temprano al lugar.

“Necesitamos una verdadera democracia, una redistribución de la riqueza y justicia”, añadió.

Esperanza y reconciliación

Patricio Musanga, de 32 años, originario de Kinshasa, portaba una gorra blanca con la efigie de León XIV calada en la cabeza y esperaba “un mensaje de esperanza para la juventud”, pero también de “reconciliación nacional”, “paz” e “interculturalidad”.

Una mujer con una camiseta con la imagen del Papa León XIV espera el día en que el Papa oficiará la Santa Misa durante su viaje apostólico por África, en Kilamba, provincia de Luanda, Angola, 19 de abril de 2026. REUTERS/Guglielmo Mangiapane
Una mujer con una camiseta con la imagen del Papa León XIV espera el día en que el Papa oficiará la Santa Misa durante su viaje apostólico por África, en Kilamba, provincia de Luanda, Angola, 19 de abril de 2026. REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Para este congoleño nacionalizado angoleño, que vive en Luanda desde hace 10 años, tal mensaje “puede servir realmente para toda África, porque prácticamente en todos los países los problemas son los mismos”, empezando por la “falta de empleo” entre los jóvenes.

Después de Juan Pablo II (1978-2005) en 1992 y Benedicto XVI (2005-2013) en 2009, León XIV es el tercer pontífice en visitar este país, antigua colonia portuguesa que se independizó en 1975.

Por la tarde, tiene previsto desplazarse en helicóptero al santuario mariano de Muxima, pequeña ciudad situada a unos 130 km de la capital, convertida en el gran centro del catolicismo en el África austral.

Encaramada a orillas del río Kwanza, que dio su nombre a la moneda nacional, la iglesia de Nuestra Señora de Muxima atrae a unos dos millones de peregrinos al año.

Fieles con camisetas con imágenes del Papa León XIV esperan el día en que el Papa oficiará la Santa Misa, durante su viaje apostólico por África, en Kilamba, provincia de Luanda, Angola, 19 de abril de 2026. REUTERS/Guglielmo Mangiapane
Fieles con camisetas con imágenes del Papa León XIV esperan el día en que el Papa oficiará la Santa Misa, durante su viaje apostólico por África, en Kilamba, provincia de Luanda, Angola, 19 de abril de 2026. REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Esos fieles viajan para ver una estatua de la Virgen María, llamada cariñosamente Mama Muxima, que, según la leyenda, habría aparecido en ese lugar.

“Muxima representa, para el pueblo angoleño un punto central para el arraigo de la devoción popular a Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción”, explica a la AFP el abogado católico Domingos das Neves.

Se trata de uno de los santuarios marianos más antiguos del África subsahariana, precisa.

Los colonos portugueses de Angola construyeron esa iglesia en 1599, levantando también una fortaleza en una colina que domina el río, que desemboca en el océano Atlántico cerca de Luanda.

El papa León XIV saluda a los fieles desde el papamóvil a su llegada para oficiar una Santa Misa durante su viaje apostólico por África, en Kilamba, provincia de Luanda, Angola, el 19 de abril de 2026. REUTERS/Guglielmo Mangiapane
El papa León XIV saluda a los fieles desde el papamóvil a su llegada para oficiar una Santa Misa durante su viaje apostólico por África, en Kilamba, provincia de Luanda, Angola, el 19 de abril de 2026. REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Según los responsables religiosos, su objetivo era bautizar a los esclavos antes de su travesía del Atlántico rumbo a las Américas.

Desigualdades

Alrededor de un tercio de la población angoleña vive por debajo del umbral internacional de pobreza, fijado en 2,15 dólares diarios, según el Banco Mundial.

“El papa viene a Angola plenamente consciente de la realidad a la que se enfrenta nuestro país, en particular en lo que respecta a las profundas asimetrías sociales y desigualdades, que también se derivan de una distribución desigual de la riqueza”, aseguró das Neves.

Angola fue escenario, en julio de 2025, de tres días de manifestaciones, acompañadas de saqueos, contra el alto costo de la vida.

El papa León XIV llega para oficiar una Santa Misa durante su viaje apostólico por África, en Kilamba, provincia de Luanda, Angola, el 19 de abril de 2026. REUTERS/Guglielmo Mangiapane
El papa León XIV llega para oficiar una Santa Misa durante su viaje apostólico por África, en Kilamba, provincia de Luanda, Angola, el 19 de abril de 2026. REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Unas treinta personas murieron y centenares fueron detenidas, y las organizaciones de derechos humanos denunciaron el uso desproporcionado a la fuerza por parte de las autoridades.

Según analistas, estos disturbios reflejan el descontento hacia el MPLA, partido en el poder desde la independencia en 1975.El MPLA ganó las últimas elecciones, en 2022, con el 51% de los votos. Los próximos comicios están previstos en 2027.

(con información de AFP)

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