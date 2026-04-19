Lujo, historia y velocidad: así es la exclusiva selección de vehículos que acompañan a Lando Norris fuera de las pistas

Lando Norris exhibe una exclusiva colección de autos que abarca desde clásicos históricos hasta superdeportivos modernos en su garaje privado (REUTERS/Kim Kyung-Hoon)

El mundo del automovilismo cuenta con figuras cuyas pasiones trascienden las pistas, y pocas lo demuestran como la colección de autos de Lando Norris. El piloto británico de McLaren, último campeón mundial de Fórmula 1, ha reunido un garaje exclusivo que refleja tanto su identidad como su aprecio por modelos de distintas épocas, desde clásicos históricos hasta superdeportivos de última generación.

Cada vehículo resalta por sus especificaciones, historia o rareza, convirtiendo el garaje de Norris en un testimonio de diversidad técnica y valor de colección.

Según GQ, “el piloto de McLaren cuenta con un nutrido garaje en el que predominan modelos de su escudería, así como superdeportivos y algún clásico peculiar”. Lo que destaca en esta colección es su amplitud de miras poco habitual, combinando restauraciones icónicas con innovaciones mecánicas recientes.

AC Shelby Cobra 427

El AC Shelby Cobra 427 de 1965 destaca como uno de los automóviles más emblemáticos del automovilismo estadounidense (Imagen Ilustrativa Infobae)

El AC Shelby Cobra 427 es un emblema del automovilismo estadounidense de 1965, que surgió de la colaboración entre AC Cars y Carroll Shelby. Monta un motor V8 de 7,0 litros capaz de rendir entre 425 y 485 CV, lo que le permite acelerar de 0 a 100 km/h en poco más de cuatro segundos. Su velocidad máxima era de 270 km/h, cifras sobresalientes para su época.

Su diseño robusto, con guardabarros abombados y un morro agresivo, define su presencia clásica. El peso, cercano a 1.000 kg, ofrecía una elevada relación potencia-peso, mientras que el interior es sumamente austero, con lo esencial para la conducción pura.

Ferrari F40

El Ferrari F40 fue el último superdeportivo aprobado personalmente por Enzo Ferrari antes de su fallecimiento (Foto: Yves Noel/Autoworld-Brüssel/dpa)

El Ferrari F40 fue el último modelo aprobado por Enzo Ferrari. Presentado en 1987 para conmemorar los 40 años de la marca, este superdeportivo cuenta con un chasis reforzado con materiales compuestos y un V8 biturbo de 2,9 litros que entrega 478 CV. Este motor propulsa sus 1.100 kg hasta una velocidad máxima de 324 km/h, siendo el primer auto de producción en superar los 320 km/h.

El F40 está desprovisto de lujos en su interior y fue producido en 1.311 unidades hasta 1992. En palabras de GQ, es la encarnación más pura y radical del superdeportivo clásico.

Fiat 500 Jolly

El Fiat 500 Jolly, diseñado por Ghia en los años cincuenta, destaca como un descapotable emblemático y lujoso dentro del universo automovilístico clásico (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Fiat 500 Jolly, diseñado por Ghia a finales de los años 50, es un descapotable clásico especial dentro de la colección. El rediseño elimina techo y puertas, incorpora asientos de mimbre y detalles decorativos que evocan el lujo veraniego y el estilo de la jet set europea.

Con un motor bicilíndrico de 479 cc y solo 13 CV, este modelo fue pensado para trayectos tranquilos en ambientes exclusivos. Menos de 400 unidades fueron fabricadas, aumentando su atractivo para los coleccionistas, una característica que resalta GQ.

Lamborghini Miura

El Lamborghini Miura P400, presentado en 1966, marca el origen del superdeportivo moderno gracias a su revolucionario motor V12 central-trasero

El Lamborghini Miura (P400), presentado en 1966, es considerado el precursor del superdeportivo moderno gracias a su motor V12 central-trasero de 3,9 litros con 350 CV. Su peso de solo 980 kg le permite alcanzar 280 km/h, situándolo entre los más veloces de su época.

El diseño de Marcello Gandini mezcla líneas orgánicas con innovación técnica, mientras que el interior conjuga artesanía italiana y espíritu deportivo. Únicamente 763 unidades fueron fabricadas hasta 1973, consolidando su reputación entre los principales coleccionistas del mundo.

Lamborghini Urus

El Lamborghini Urus se integra a la colección de Norris como un destacado SUV de lujo de alta gama (REUTERS/Priyanshu Singh/File Photo)

El Lamborghini Urus aporta un SUV de lujo (todocamino deportivo de alta gama) a la colección de Norris. Este modelo de 2018 combina un V8 biturbo de 4,0 litros y 650 CV, permitiéndole alcanzar los 305 km/h y acelerar de 0 a 100 km/h en 3,6 segundos.

Su interior combina sofisticación y tecnología avanzada, con opciones de personalización casi ilimitadas. Según GQ, el Urus ha sido crítico en la expansión comercial global de la marca.

Land Rover Defender 90 Restomod

El Land Rover Defender 90 Restomod fusiona el diseño clásico con avances en tecnología automotriz moderna para una experiencia única (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Land Rover Defender 90 Restomod (restauración y modernización) combina la esencia visual del Defender clásico en carrocería corta con mecánica y tecnología actualizadas. La unidad de Norris incorpora carrocería descapotable y un interior renovado, que incluye tapicería premium y una suspensión mejorada.

En el proceso restomod, los propulsores modernos reemplazan a los motores originales. El resultado es un vehículo que mantiene la imagen icónica de Land Rover y el comportamiento de un automóvil contemporáneo.

McLaren 570S

El McLaren 570S se presenta como la puerta de entrada a la gama de superdeportivos británicos desde el año 2015

El McLaren 570S da acceso a la gama de superdeportivos británicos de la marca desde 2015. Utiliza un chasis de carbono y aluminio y destaca por sus puertas en tijera que facilitan la entrada y refuerzan el carácter del modelo.

Equipa un V8 biturbo de 3,8 litros capaz de producir 570 CV, alcanzando una velocidad máxima de 328 km/h. Según GQ, el 570S se centra en la conducción precisa y la conexión directa entre el vehículo y el piloto.

McLaren 720S

El McLaren 720S se destaca en la alta gama por su diseño estilizado y avances tecnológicos de última generación

En la gama superior de McLaren, el 720S sobresale por su diseño estilizado, tecnología avanzada y una suspensión hidráulica interconectada. El sistema “Folding Driver Display” refuerza su carácter innovador.

Su motor V8 biturbo de 4,0 litros ofrece 720 CV, acelerando de 0 a 100 km/h en 2,9 segundos y alcanzando los 341 km/h. Las puertas diédricas y la versatilidad para circuito y uso diario lo definen.

McLaren 765LT Spider

El McLaren 765LT Spider de la línea Longtail sobresale como uno de los deportivos descapotables más exclusivos de 2021 (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la línea “Longtail” (cola larga, tradición deportiva) se destaca el McLaren 765LT Spider, presentado en 2021 y producido en solo 765 unidades. La unidad de Norris está personalizada con acabados en carbono azul y detalles en amarillo.

Este descapotable cuenta con un motor V8 biturbo de 4,0 litros y 765 CV. Incorpora escape de titanio y una capota retráctil que se abre en 11 segundos, manteniendo la rigidez y prestaciones del chasis.

McLaren GT

El McLaren GT combina un diseño de Gran Turismo con el alto rendimiento característico de la marca británica

El McLaren GT se diseñó como un Gran Turismo, equilibrando potencia y comodidad. Usa un chasis de aluminio y fibra de carbono y un V8 biturbo de 4,0 litros calibrado especialmente para proporcionar 620 CV.

Con 570 litros de capacidad de carga combinada, destaca frente a otros McLaren enfocados en el rendimiento radical. El interior prioriza la comodidad, con asientos regulables eléctricamente y mayor espacio.

McLaren P1

El McLaren P1 híbrido combina un motor V8 biturbo de 3,8 litros con tecnología eléctrica para lograr 903 caballos de potencia

El McLaren P1 introduce a la colección el híbrido de altas prestaciones, al combinar un motor V8 biturbo de 3,8 litros con uno eléctrico, sumando 903 CV. Este sistema híbrido une la respuesta instantánea de la electricidad con la potencia de combustión interna.

Producido en solo 375 unidades, el P1 cuenta con aerodinámica activa, chasis de fibra de carbono y una configuración totalmente orientada a las máximas prestaciones en pista.

McLaren Senna

El McLaren Senna rinde homenaje al tricampeón Ayrton Senna con aprobación de la familia del legendario piloto

El McLaren Senna se nombra en honor al tricampeón Ayrton Senna, con aval de su familia y enfoque total en la deportividad. Solo 500 unidades fueron fabricadas y monta un V8 biturbo de 4,0 litros con 800 CV, alcanzando una velocidad máxima de 335 km/h.

Destaca su carrocería diseñada para producir 800 kg de carga aerodinámica, superando la ligereza y el dinamismo de otros modelos de McLaren. El interior es funcional y desnudo, pensado para uso en circuito, como remarca GQ.

Porsche Carrera GT

El Porsche Carrera GT destaca como superdeportivo alemán de edición limitada, producido solo entre 2004 y 2006 (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Porsche Carrera GT es un superdeportivo alemán derivado de la competición de Le Mans, fabricado entre 2004 y 2006 en solo 1.270 unidades. Su motor V10 de 5,7 litros produce 612 CV a 8.000 rpm.

Incluye cambio manual de seis velocidades y un chasis de fibra de carbono, ofreciendo una conducción exigente y directa. Alcanza una velocidad máxima de 330 km/h, consolidándose como uno de los últimos superdeportivos puramente analógicos.