El presidente Milei visita Israel: estuvo en el Muro de los Lamentos y se reunirá con Benjamin Netanyahu

Este video presenta una cobertura noticiosa sobre la visita del presidente Javier Milei al Muro de los Lamentos en Jerusalén. Las imágenes muestran al mandatario argentino acompañado por su comitiva cerca de la estructura de piedra, mientras una reportera en el lugar y dos presentadores desde un estudio brindan detalles de la agenda. Se observa un despliegue de seguridad. La transmisión es un informe de última hora sobre su gira oficial en Israel.

El presidente Javier Milei inició este domingo una nueva visita oficial a Israel, su tercer viaje a ese país, en el que participará de los actos por el Día de la Independencia israelí y recibir un reconocimiento por su apoyo durante el conflicto en Medio Oriente. La delegación incluye a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a los ministros Pablo Quirno (Relaciones Exteriores) y Juan Bautista Mahiques (Justicia).

Este domingo, poco después de su llegada a suelo israelí, Milei realizó una visita al Muro de los Lamentos, uno de los sitios más sagrados del judaísmo, acompañado por funcionarios y autoridades locales. La agenda incluye posteriormente reuniones bilaterales de alto nivel, entre ellas un encuentro con el primer ministro Benjamin Netanyahu. En estos espacios, se abordarán temas de cooperación y se avanzará sobre el proyecto de traslado de la embajada argentina a Jerusalén, una medida que había sido anticipada por el presidente y que implicaba reconocer a Jerusalén como capital de Israel.

Javier Milei reza ante el Muro de las Lamentaciones en Jerusalén. Foto: X

La agenda internacional de Javier Milei en Israel se distingue por un hito sin precedentes: el presidente argentino será el primer líder extranjero encargado de encender una de las doce antorchas en la ceremonia oficial por el Día de la Independencia de Israel, un acto reservado históricamente solo para figuras nacionales desde su instauración en 1949. Este gesto, según el embajador israelí Eyal Sela, marca un cambio en la tradición y otorga a Milei un lugar singular en la historia diplomática del país.

Durante su estadía, el mandatario argentino recibirá el Doctorado Honoris Causa de la Universidad Bar-Ilan y dirigirá unas palabras ante la comunidad académica. Posteriormente, mantendrá una reunión bilateral con el presidente israelí, Isaac Herzog, reforzando el vínculo institucional entre ambas naciones. La jornada incluirá también una visita a la Yeshivá Hebron, donde será distinguido por la Academia de Estudios Talmúdicos.

Milei llegó a Jersulén para participar de varias actividades oficiales. Foto: REUTERS

El martes, Milei iniciará el día con un encuentro con rabinos y continuará con un recorrido por la Iglesia del Santo Sepulcro, uno de los lugares más emblemáticos para el cristianismo. Por la noche, el presidente asistirá a la ceremonia del 78° aniversario de la independencia israelí y regresará al Muro de los Lamentos para una segunda visita oficial.

El embajador Sela puntualizó la trascendencia de la participación de Milei en el acto inaugural del Yom Haatzmaut, destacando: “Hasta el momento no hubo ningún líder mundial que encendiera esta antorcha”. Con esta intervención, el mandatario argentino se convierte en protagonista de un evento de alto simbolismo para el Estado de Israel.

La visita se desarrolla en un contexto internacional de alta tensión, marcado por el aumento de la conflictividad en Medio Oriente, disputas por el control del estrecho de Ormuz y el endurecimiento de la postura de los Estados Unidos frente a Irán. En este escenario, la presencia de Milei y su activa participación en ceremonias centrales refuerzan la señal de respaldo político y diplomático hacia el gobierno israelí y su comunidad.

Javier Milei firma en el libro de visitas en el Muro de los Lamentos, un sitio histórico y cultural en Jerusalén.

En tanto, la participación de Mahiques en este viaje surge cuando la investigación sobre el atentado de la AMIA en 1994 cobró nuevo impulso. En diciembre último, cuatro iraníes disidentes, miembros del Consejo Nacional de Resistencia de Irán, declararon en Francia ante el fiscal Sebastián Basso y un equipo de la UFI-AMIA. Las audiencias, que contaron con la colaboración de la justicia francesa y la Cancillería argentina, aportaron datos sobre la planificación del ataque que será clave para el proceso de juicio en ausencia contra diez acusados, entre ellos ex funcionarios iraníes y miembros de Hezbollah.

A las 23:30 horas local del martes, Milei y su comitiva emprenderán el regreso a la Argentina, con arribo previsto a Buenos Aires el miércoles a las 10:00.​​​​​​​​​​​​​​​​