Receta de latkes de papa, rápida y fácil

Un plato de latkes de papa dorados se presenta con tarros de crema y compota de manzana, listos para disfrutar sobre una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La crocancia dorada y el aroma a cebolla fresca invaden la cocina: los latkes de papa son ese bocado que transporta directo a reuniones familiares, celebraciones y meriendas compartidas. Un clásico de la cocina judía askenazí, pero también un favorito en muchas mesas argentinas, sobre todo en épocas de frío.

Suelen aparecer en festividades como Janucá, pero en Argentina se disfrutan en cualquier momento del año. Son ideales para aprovechar papas y cebollas que siempre hay en casa, y su preparación es tan simple como efectiva: sabor, textura y rapidez.

El origen de este plato se relaciona con la conmemoración del milagro del aceite en la tradición judía, un episodio central en la festividad de los ocho días que conmemora hechos históricos de la religión. Para obtener los latkes, se fríe en aceite hasta obtener una textura crujiente por fuera y suave por dentro.

A pesar de que la receta original lleva papa, existen variantes que pueden incluir zanahoria, calabacín, batata o queso. Incluso, más allá del simbolismo con el milagro del aceite, los latkes representan la capacidad de adaptación y creatividad en contextos de escasez.

Receta de latkes de papa

Los latkes de papa son pequeñas tortas de papa rallada mezclada con huevo, cebolla y harina, que se cocinan en poco aceite hasta lograr un exterior bien dorado y un interior tierno. La receta es sencilla, económica y requiere pocos ingredientes. Asimismo, suele acompañarse de crema agria o compota de manzana, según la tradición.

La preparación consta de seis ingredientes (algunos optan por agregar otros) y siete pasos sencillos para realizar el plato en cualquier hogar. En tan solo media hora, contando la preparación y la cocción, se obtienen unos bocados bien crujientes que pueden servirse con cualquier comida y en cualquier momento del día.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 30 minutos

Preparación: 15 minutos

Cocción: 15 minutos

Ingredientes

3 papas medianas

1 cebolla mediana

1 huevo

2 cucharadas de harina común

Sal y pimienta a gusto

Aceite para freír (cantidad necesaria)

Cómo hacer latkes de papa, paso a paso

Pelar las papas y la cebolla. Rallar ambos con rallador grueso. Colocar la papa rallada en un repasador limpio y exprimir bien para quitar el exceso de agua. Cuanto más seca la papa, más crocantes quedan los latkes. Mezclar la papa y la cebolla ralladas en un bol. Incorporar el huevo, la harina, sal y pimienta. Calentar una sartén amplia con 1 dedo de aceite a fuego medio-alto. El aceite debe estar bien caliente antes de colocar los latkes para lograr un crocante y buen dorado. Tomar porciones de la mezcla con una cuchara y aplanarlas suavemente en la sartén. No encimar para que doren bien. Cocinar 3 a 4 minutos de cada lado hasta que estén bien dorados. Dar vuelta solo una vez para evitar que se desarmen. Retirar y dejar escurrir sobre papel absorbente. Servir calientes.

Un plato de latkes de papa rebozados, acompañados de un tarro de crema y otro de compota de manzana, servidos sobre una mesa de madera lisa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Con estos ingredientes y el paso a paso, la receta rinde de 8 a 10 latkes de papa, equivalente a 3 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 170 kcal

Grasas: 8 g

Carbohidratos: 22 g

Proteínas: 3 g

Los valores nutricionales son estimados y los datos precisos dependerán de los ingredientes específicos utilizados durante la preparación y la cantidad de cada una. Los números equivalen a tres porciones de latkes.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, se puede preservar en un envase hermético por tres días. Se pueden freezar ya cocidos hasta 2 meses. Para recalentarlos, es recomendable hacerlo en horno o sartén para mantener la crocancia característica del plato.