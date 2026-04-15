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“Con el VAR hoy estaríamos en la final”, Radja Nainggolan sobre la jugada clave en la semifinal entre Roma y Liverpool

El belga expresó su frustración por la eliminación y lamentó que el árbitro Damir Skomina no sancionara la mano de Alexander-Arnold. Cómo la tecnología podría haber cambiado el rumbo de la Champions League, según detalló el mediocampista a FourFourTwo

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Radja Nainggolan afirma que la Roma habría llegado a la final de Champions League 2018 con la ayuda del VAR (REUTERS/Phil Noble)
Radja Nainggolan afirma que la Roma habría llegado a la final de Champions League 2018 con la ayuda del VAR (REUTERS/Phil Noble)

Con el VAR hoy estaríamos en la final”. Así resume Radja Nainggolan, excentrocampista de la Roma, su recuerdo de la polémica semifinal de la Champions League 2017-18 frente al Liverpool. El episodio, marcado por una mano de Trent Alexander-Arnold dentro del área que pasó inadvertida para el árbitro principal Damir Skomina, aún despierta el reclamo de injusticia en el belga, según relató a FourFourTwo.

Radja Nainggolan sostiene que la ausencia de la tecnología de asistencia arbitral resultó clave para que la Roma quedara eliminada en esa eliminatoria. El futbolista, protagonista de la jornada, explicó que la mano de Alexander-Arnold fue decisiva y que, de haberse contado con el VAR, los italianos habrían podido disputar la final de Champions ante el Real Madrid.

La jugada polémica que marcó la semifinal Championss

El momento central ocurrió cerca del minuto 60 en el Stadio Olimpico. “Trent Alexander-Arnold tocó el balón con la mano tras un centro de Stephan El Shaarawy. Eso debió ser tarjeta roja y penal para nosotros. Pero el árbitro no vio nada y quedamos eliminados”, lamentó Nainggolan a FourFourTwo.

Trent Alexander-Arnold mano vs Roma
La polémica mano de Trent Alexander-Arnold en la semifinal entre Roma y Liverpool sigue generando debate ocho años después

Las imágenes mostraron a Alexander-Arnold lanzándose para bloquear el disparo, con los brazos elevados. El balón, que iba rumbo a la portería, rebotó en la mano del defensor y salió desviado. Skomina no sancionó la infracción, y la Roma perdió la oportunidad de forzar la prórroga con un gol más.

Durante esos minutos, tanto jugadores como aficionados protestaban la falta, pero la decisión no se modificó. “El árbitro no vio nada. Hoy sería distinto, porque la tecnología permite revisar estas jugadas”, remarcó el belga, evidenciando su frustración mientras dialogaba con FourFourTwo.

La visión de Nainggolan sobre el impacto del VAR

El excentrocampista insiste en que la historia del fútbol europeo habría dado un giro si el VAR hubiera estado presente en esa edición. “Sigo pensando que merecíamos estar en la final”, reflexionó Nainggolan, reconociendo la decepción que aún lo acompaña.

El exjugador belga sostiene que la tecnología de asistencia arbitral habría cambiado el destino europeo de la Roma frente al Liverpool (AFP/Oli SCARFF)
El exjugador belga sostiene que la tecnología de asistencia arbitral habría cambiado el destino europeo de la Roma frente al Liverpool (AFP/Oli SCARFF)

En la charla recogida por FourFourTwo, el futbolista recordó que en ese entonces la Champions League no utilizaba tecnología de asistencia arbitral. “Hoy, con estos sistemas, ese penal no se podría haber escapado. Jugarnos el pase a la final contra un rival como el Liverpool y quedar fuera por una jugada así duele mucho”, agregó.

La eliminatoria finalizó con un marcador global de 7-6, y el pase fue para Liverpool, que luego perdió frente al Real Madrid. Para Nainggolan, esa noche dejó una huella que todavía permanece: “Ese recuerdo siempre vuelve, porque en partidos tan importantes, todo puede cambiar en un instante”, señaló en sus declaraciones a FourFourTwo.

Ocho años después, tanto el futbolista como la afición romanista continúan debatiendo aquel instante que pudo alterar la historia reciente del club. “La tecnología está para evitar injusticias como esa. Si se hubiese utilizado en aquel momento, quizá el desenlace habría sido totalmente diferente”, concluyó el belga.

El club Roma y su afición mantienen viva la discusión sobre la influencia de decisiones arbitrales sin tecnología en su historia reciente (Action Images via Reuters/Carl Recine)
El club Roma y su afición mantienen viva la discusión sobre la influencia de decisiones arbitrales sin tecnología en su historia reciente (Action Images via Reuters/Carl Recine)

Para Nainggolan, la semifinal de 2018 marcó en la Roma la certeza de que un solo detalle puede modificar el destino de un equipo cuando no hay justicia arbitral.

A lo largo de los años, el episodio se convirtió en un punto de referencia para los defensores de la tecnología en el fútbol europeo. Diversos exjugadores y entrenadores citaron el caso de la Roma como un ejemplo de cómo una decisión arbitral puede determinar el rumbo de una competencia internacional.

La polémica jugada protagonizada por Alexander-Arnold se incluye con frecuencia en debates sobre la implementación del VAR y los cambios en la reglamentación.

El propio club italiano recordó en varias ocasiones su recorrido en aquella edición de la Champions, subrayando la importancia de la transparencia y la justicia en el deporte de alto nivel.

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