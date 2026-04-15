ANSES: quiénes cobran hoy miércoles 15 de abril de 2026

Jubilados y pensionados con haberes mínimos y DNI terminados en 3 reciben los montos actualizados más el bono extraordinario durante abril (Imagen Ilustrativa Infobae)

El calendario de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene atentos a millones de beneficiarios en todo el país. Este miércoles, 15 de abril, cobran distintas prestaciones clave, desde jubilaciones hasta asignaciones familiares y planes sociales, con el reciente aumento del 2,9% que rige para este mes.

La jornada es relevante, ya que abarca pagos para titulares de distintas prestaciones según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) y las características de cada beneficio.

Quiénes cobran hoy, 15 de abril de 2026

Jubilaciones y Pensiones que no superan el haber mínimo

Hoy cobran quienes perciben jubilaciones y pensiones cuyo monto no supera el haber mínimo y tienen DNI terminado en 3. Este pago incluye el aumento del 2,9% correspondiente a la inflación de febrero y, en el caso de quienes reciben la jubilación mínima, contempla el bono extraordinario confirmado para este mes. El pago se realiza por ventanilla o acreditación bancaria, según lo habitual.

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo (AUH)

También acceden al cobro quienes reciben la Asignación Familiar por Hijo y la Asignación Universal por Hijo (AUH), siempre que su DNI termine en 3. Estas prestaciones son fundamentales para numerosas familias, ya que contribuyen al ingreso familiar y, en el caso de la AUH, incluyen titulares con hijos con discapacidad, quienes perciben un monto diferencial.

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo se abonan a titulares con DNI finalizado en 3 y reflejan el aumento del 2,9% (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asignación por Embarazo

El miércoles 15 de abril corresponde el pago de la Asignación por Embarazo a quienes tienen DNI terminado en 3. Este beneficio, que forma parte de las políticas de acompañamiento social.

Asignación por Prenatal

En el caso de la Asignación por Prenatal, el calendario indica que hoy cobran quienes tienen DNI finalizado en 2 y 3. Esta prestación acompaña a trabajadoras registradas y titulares de monotributo en etapa de gestación, y su pago también refleja el incremento definido para abril.

Pensiones No Contributivas

Las Pensiones No Contributivas (PNC) se abonan este miércoles 15 de abril a quienes tienen DNI terminados en 6, 7, 8 o 9. Estas pensiones incluyen beneficios por invalidez, vejez y madres de siete hijos.

De cuánto son las jubilaciones en abril 2026

En abril de 2026, los montos de las jubilaciones y pensiones experimentan un nuevo ajuste. Según las resoluciones oficiales, el haber mínimo garantizado del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) se ubica en $380.319,31, mientras que el máximo alcanza los $2.559.188,80. Estos valores resultan de la aplicación del aumento del 2,9%, correspondiente a la variación del Índice de Precios al Consumidor Nacional (IPC) de febrero.

El haber mínimo garantizado de jubilaciones en abril asciende a $380.319,31 y con bono extraordinario a $450.319,31 según las resoluciones oficiales (REUTERS/Agustin Marcarian)

Con el bono extraordinario confirmado por el Gobierno, la jubilación mínima asciende a $450.319,31. La Prestación Básica Universal (PBU) se fija en $173.978,72 y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se ubica en $304.255,45. Además, para el período devengado de abril, la base imponible mínima para calcular aportes y contribuciones será de $128.091,45, y la máxima de $4.162.912,57.

Para quienes consultan cuánto cobrarán en abril, la jubilación mínima será de $380.319,31, pero quienes perciban el bono extraordinario recibirán un total de $450.319,31. Los haberes máximos y otras prestaciones también se incrementan, reflejando la actualización por inflación establecida por el Gobierno.

De cuánto son las asignaciones en abril 2026

Las Asignaciones Familiares y la Asignación Universal por Hijo (AUH) también reciben un incremento del 2,9% a partir de abril. Los nuevos montos, ya vigentes este mes, son los siguientes:

Asignación Universal por Hijo (AUH): $136.666 por hijo.

Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $445.003 por hijo.

Asignación Familiar por Hijo (primer rango de ingresos): $68.341 por hijo.

Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad (primer rango de ingresos): $222.511 por hijo.

Las asignaciones AUH, AUH por discapacidad y familiares se actualizan en abril con nuevos montos a partir del ajuste por inflación del 2,9%

Estos valores se abonan de acuerdo al calendario de ANSES y varían según los ingresos del grupo familiar y la situación particular de cada beneficiario. El ajuste mensual permite que las asignaciones mantengan su poder adquisitivo en línea con la inflación.

Las Asignaciones por Embarazo, Prenatal y Maternidad también se actualizan, aunque los valores específicos dependen del tipo de prestación y la condición del titular. Los beneficiarios pueden consultar las sumas exactas y el cronograma de pagos correspondiente a cada prestación a través de los canales oficiales de ANSES.