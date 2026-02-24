Jugo de brócoli, ¿el secreto mejor guardado de los atletas olímpicos para la recuperación muscular?

El jugo de brócoli marcó tendencia en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras más de dos semanas de estricta competencia, el telón de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026 se bajó. La cita mundial reunió a deportistas de todo el planeta y entregó más de mil medallas repartidas entre 16 disciplinas y sus variantes. Noruega, con 41 preseas totales, lideró el medallero, seguido de Estados Unidos con 33 y los Países Bajos con 20 (más doradas que sus perseguidores).

Sin embargo, una de las tendencias de la cita olímpica no fue el deporte propio, sino que fue un jugo de brócoli que se volvió viral entre los competidores y que arrasó en en la villa. Este suplemento se ha convertido en la apuesta de numerosos atletas de resistencia en busca de una ventaja competitiva. Lo que comenzó como una curiosidad nutricional, impulsada por una empresa sueca y el respaldo de deportistas de élite, se ha transformado en un fenómeno visible en disciplinas como el esquí de fondo y el ciclismo.

Jugo de brócoli, la tendencia inesperada de Milán-Cortina 2026

Se trata de una bebida concentrada elaborada a partir de grandes cantidades de esta verdura, destinada principalmente a atletas de alto rendimiento. Su fórmula incluye aproximadamente 2,7 kilogramos de brócoli por cada dosis líquida, a la que se le añade una pequeña cantidad de azúcar y limón para suavizar el sabor.

Varios deportistas de los Juegos Olímpicos optaron por beber el jugo de brócoli (AP)

El objetivo es obtener una alta concentración de los compuestos activos del brócoli, en especial el sulforafano, conocido por sus propiedades antiinflamatorias. Además, el jugo es rico en vitaminas C y K, y aporta minerales como potasio, calcio y magnesio, fundamentales para la función muscular y nerviosa, informa Falstaff.

Según reconocieron los atletas, es de sabor intenso y poco agradable, descrito como una “combinación de madera y mostaza de dijon”, reveló The Independent. A pesar de que el gusto supone un reto, se consume en pequeñas dosis antes o durante la actividad física exigente. El potencial beneficio en la reducción del dolor muscular y la mejora del rendimiento ha hecho que su uso se expanda rápidamente entre atletas de resistencia. Como afirma el fundador de Nomio, Emil Sjölander, citado por el medio británico: “Lo vendemos porque funciona, no porque tenga buen sabor”.

La empresa sueca ocupa el centro de la escena en la popularización entre los deportistas de élite. Fundada con el objetivo de ofrecer suplementos innovadores a partir de ingredientes vegetales, la compañía ha liderado el desarrollo del jugo concentrado utilizando una fórmula respaldada por ocho años de investigación científica.

Estudios científicos respaldan los efectos del jugo de brócoli en la reducción del estrés oxidativo y la mejora del umbral de lactato, claves en la competencia de alto rendimiento (Europa Press)

Según The Independent, el proceso de creación se apoyó en estudios realizados por la Escuela Sueca de Ciencias del Deporte y la Salud y el Instituto Karolinska de Estocolmo, instituciones que definieron la proporción ideal de brócoli por dosis para maximizar los efectos fisiológicos.

Nomio comercializa el producto principalmente entre atletas de resistencia, como ciclistas, corredores y esquiadores nórdicos, quienes buscan cualquier margen legal que pueda mejorar su rendimiento.

La aceptación entre las estrellas olímpicas ha sido rápida, en parte debido a los testimonios de campeones mundiales y olímpicos que atribuyen parte de su éxito al consumo regular de este jugo. Así, el jugo de brócoli se ha posicionado como un referente dentro del mundo de la suplementación legal en deportes de alto nivel, marcando tendencia incluso por encima de propuestas más tradicionales.

Los efectos del jugo de brócoli

El jugo de brócoli se convirtió en uno de los suplementos más consumidos en los Juegos Olímpicos de Invierno (EFE/EPA/ANNA SZILAGYI)

El principal interés se centra en el impacto sobre el umbral de lactato, un punto crítico donde el cuerpo cambia de un sistema energético aeróbico a uno anaeróbico, lo que provoca la acumulación de lactato en sangre más rápido de lo que puede eliminarse. El suplemento busca precisamente retrasar ese umbral, permitiendo a los deportistas mantener ritmos elevados y evitar la fatiga muscular prematura durante las competencias. El jugo, gracias a su concentración de sulforafano y minerales, también se asocia a una reducción de la inflamación muscular y un alivio más rápido del dolor tras el esfuerzo intenso.

Estudios científicos respaldan la tendencia de esta bebida en la Villa Olímpica en Italia. Un ensayo, dirigido por Filip Larsen, cofundador de Nomio, evaluó a voluntarios que tomaron el suplemento dos veces al día durante una semana en un contexto de entrenamientos intensos en bicicleta estática. Los resultados, según el reporte, muestran que redujo el estrés oxidativo y los niveles de lactato durante el ejercicio, mejoró la regulación de la glucosa en sangre y prolongó en aproximadamente un 12% el tiempo hasta el agotamiento en una prueba de VO2, aunque sin modificar ese valor máximo directamente.

La segunda revisión, también liderada por el grupo, analizó el efecto de una sola dosis previo a cualquier actividad. Aquellos que consumieron la bebida presentaron niveles de lactato más bajos a igual nivel de esfuerzo, en comparación con quienes recibieron un placebo. Por su parte, un tercer trabajo científico independiente demostró que la presencia de isotiocianatos (ITC, compuestos presentes en la verdura) aumenta la respuesta al entrenamiento de las fibras musculares, reduce el estrés oxidativo y fomenta la creación de mitocondrias, esenciales para el metabolismo aeróbico.

Einar Hedegart, ganador de oro en Milán Cortina 2026, destacó los efectos del jugo de brócoli (AP Foto/Kirsty Wigglesworth)

El consumo de los deportistas en Milán-Cortina 2026

La incorporación del jugo de brócoli al régimen de los atletas olímpicos ha generado una ola de testimonios entre figuras destacadas, especialmente dentro del equipo noruego de esquí de fondo. El esquiador Einar Hedegart, quien obtuvo medallas de oro en el relevo masculino de 4×7,5 kilómetros y en el sprint por equipos masculino, manifestó: “La cantidad de buenas carreras que he tenido y la cantidad de buenas sesiones duras, definitivamente creo que está funcionando”, citó The Independent. Hedegart atribuye parte de su éxito reciente a la utilización regular del suplemento, subrayando la diferencia en su recuperación y en el rendimiento durante competencias exigentes.

Otro referente, Emil Iversen, excampeón olímpico y compañero de Hedegart, también respalda el consumo como apoyo en la recuperación entre esfuerzos intensos. “Creo que tal vez me ayude a recuperarme más rápido en los pequeños descansos que tenemos”, declaró a The Sun. Además, agregó con humor: “Es mejor que el Jägermeister, seguro”. Estas opiniones reflejan el nivel de confianza que varios deportistas de élite han depositado en el suplemento, pese a su sabor poco atractivo.

Por fuera de los deportes de invierno, otros atletas de resistencia de renombre internacional han mostrado su interés. El ciclista Mads Pedersen señaló, según The Independent, que tras consumirlo alcanzó su mejor marca personal y notó una recuperación rápida incluso en situaciones de máximo esfuerzo: “Durante la Gent-Wevelgem (prestigiosa competencia en Bélgica), alcancé mi mejor marca personal en 90 minutos a 400W. Lo más increíble es que, incluso dándolo todo, pude recuperarme rápidamente después de cada subida”. Estas experiencias, repetidas tanto en entrenamientos como en grandes competencias, han consolidado la reputación del jugo de brócoli como un aliado en el alto rendimiento deportivo.