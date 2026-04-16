Política

Francisco Paoltroni: “Las explicaciones de Adorni no fueron las más indicadas”

El senador nacional de La Libertad Avanza analizó en Infobae al Regreso el impacto político del escándalo por el viaje de Manuel Adorni y advirtió que la polémica “beneficia al kirchnerismo” en un contexto de tensión para el oficialismo

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El senador Francisco Paoltroni criticó las explicaciones de Manuel Adorni, cuestionando su justificativo por el viaje a Aruba en primera clase

En una entrevista exclusiva con el equipo de Infobae al Regreso, el senador nacional de La Libertad Avanza, Francisco Paoltroni relató las consecuencias de enfrentar al “régimen político” de Gildo Insfrán en Formosa y detalló cómo la coyuntura nacional complica aún más el panorama para las pymes y los ciudadanos de la provincia.

Durante una charla con el staff de Infobae al Regreso, integrado por Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Gustavo Lazzari, Paoltroni sostuvo: “En Formosa combaten a la propiedad privada, combaten a los empresarios, excepto los poquitos amigos y a los privilegiados del sistema. El resto te combaten”.

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Paoltroni denunció el impacto del caso Adorni y la crisis de legitimidad política

Paoltroni se refirió al contexto de crisis política derivada del escándalo protagonizado por el vocero presidencial Manuel Adorni, quien enfrentó críticas por su viaje a Aruba en primera clase y por su desempeño comunicacional: “Yo también coincido en que por ahí las explicaciones de Manuel no fueron las más indicadas. Algún término que utilizó no lo ayudó en sus explicaciones. Pero insisto, esto es una decisión del presidente y de la mesa política”.

El senador remarcó que la controversia “le beneficia mucho al kirchnerismo. Insfrán y Mayans festejan y se revuelcan de regocijo”, y señaló que la cobertura mediática sobre el caso desplaza otros debates urgentes: “Estoy perdiendo el tiempo ya aquí, hablando de este tema que tiene 40 días y no puedo hablar de lo que justamente te decía... son minutos, minutos oro”.

Paoltroni insistió en que su postura disidente en torno a la nominación del juez Lijo —hecho que lo distanció del oficialismo— respondió a una convicción personal y a la defensa de su provincia: “Fue una decisión que no era de una mesa política, afectaba directamente a mi provincia... porque recordemos que el juez Lijo, por la misma causa que condenó a Boudou, a Insfrán dijo: ‘Usted es de Formosa, que lo juzgue la justicia de Formosa’. Una barbaridad jurídica imposible de sostener”.

(Infobae en Vivo)
Paoltroni advirtió que el escándalo del viaje de Adorni beneficia políticamente al kirchnerismo y desplaza debates urgentes para la sociedad (Infobae en Vivo)

La economía regional y nacional bajo presión: tasas, inflación y el retroceso de las pymes

El senador analizó las condiciones económicas actuales, destacando la presión sobre las pymes y el deterioro del tejido productivo: “El mayor impacto negativo que tuvimos las pymes, que depende de la política nacional, fue el apretón financiero y las tasas de interés que nos golpearon muchísimo a todos”.

Señaló que, aunque se han registrado bajas en algunas tasas de créditos y herramientas de reestructuración de deudas, la recuperación es incipiente y desigual: “Hoy se veían tasas del 23, del 24. Hace más de un año habíamos llegado al 25. Perdimos ocho meses monstruosos con este apretón financiero y ahí se ve la mora, problemas en la cadena de pago, pero se empieza a resolver de esta manera”.

Al ser consultado sobre el comportamiento de los distintos sectores, sostuvo: “El flagelo más grande es los impuestos distorsivos y las tasas de interés. Esos son los dos flagelos más grandes que tenemos todos los empresarios. Y la caída de la demanda también. Bueno, depende del sector”.

Paoltroni puntualizó que la construcción “empezó a haber algunos indicadores y eso también viene mucho de la mano del crédito. Empieza a repuntar desde un piso.” Sin embargo, advirtió que la economía argentina todavía no encuentra “el piso”.

(Infobae en Vivo)
El senador de La Libertad Avanza denunció el impacto negativo del régimen político de Gildo Insfrán en Formosa sobre la propiedad privada y las pymes (Infobae en Vivo)

Intervención federal y migración: la propuesta para terminar con el “feudo” y sus consecuencias sociales

Francisco Paoltroni anunció la inminente presentación de un proyecto de ley para impulsar la intervención federal de Formosa, buscando romper lo que define como “un modelo de pobreza permanente”: “La intervención federal es un proyecto de ley como cualquiera. Puede venir por iniciativa del Ejecutivo o puede ser por iniciativa del Legislativo. Yo, como representante de Formosa, obviamente tengo un interés particular de cambiar la realidad de mi provincia y empezar a llevar inversiones, porque en Formosa no va a pasar nunca nada mientras el feudo siga”.

Paoltroni comparó el fenómeno migratorio de Formosa con el de Venezuela: “Se fueron 120.000 formoseños en 30 años. Es como Venezuela. ¿Qué pasó con los venezolanos? Y se fueron. Se fueron ocho millones de venezolanos. En Formosa pasa lo mismo. Los tenés en Tierra del Fuego. La segunda población más grande de formoseños fuera de Formosa es Tierra del Fuego, Río Grande. Se van a buscar el laburo y el otro, la otra población se queda, se somete. O te sometés o te vas. Ese es el modelo”.

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