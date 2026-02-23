Cuáles son los beneficios emocionales de crear y recibir una tarjeta escrita a mano

La tarjeta escrita a mano transmite una conexión emocional más profunda frente a los mensajes digitales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recibir una tarjeta escrita a mano produce un efecto diferente al de recibir un mensaje digital. La inversión de tiempo y dedicación en cada palabra crea una conexión emocional más profunda. Según TIME, dedicar solo unos minutos a escribir una tarjeta puede marcar la diferencia tanto para quien la recibe como para quien la escribe, ya que ambos experimentan una forma especial de contacto humano.

¿Por qué escribir tarjetas a mano sigue siendo especial?

En una época donde predominan los mensajes instantáneos, una tarjeta escrita a mano simboliza atención y cuidado. Alison McKleroy, arteterapeuta en San Francisco, explicó a TIME que recibir una tarjeta artesanal transmite: “Pensé en ti y dediqué tiempo a esto contigo en mente”. Esta intención y el esfuerzo distinguen la experiencia, porque la persona se siente considerada y vista.

La personalización y la autenticidad destacan por encima de cualquier mensaje estándar. Laura Kurtz, psicóloga social y gestora del Love Consortium, enfatizó en TIME que estas tarjetas reflejan la relación y los sentimientos de manera única y especial.

Beneficios emocionales para quien escribe y quien recibe

Los especialistas citados por TIME destacan los efectos positivos ligados al acto de crear una tarjeta manual. McKleroy afirmó que hacer una tarjeta, incluso durante cinco minutos, ayuda a relajarse y aporta bienestar emocional. El acto tangible de cortar, pegar o tocar materiales calma el sistema nervioso y permite desconectar de los pensamientos recurrentes.

El acto de crear una tarjeta manual reduce el estrés y fomenta el bienestar emocional, según especialistas citados por TIME (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proceso también puede resultar divertido. Elegir colores, añadir detalles o enfocarse en un aspecto simple genera placer y alegría. Estas acciones, según McKleroy, son micro-momentos de disfrute que contribuyen a fortalecer los vínculos personales.

Para la persona que recibe la tarjeta, según los expertos de TIME, este objeto se convierte en un recordatorio físico y duradero de la relación. Además, puede releerse en momentos de necesidad, lo que ayuda especialmente a quienes encuentran difícil expresar emociones en voz alta. Es una forma de transmitir afecto y ternura sin palabras orales.

Consejos prácticos para crear una tarjeta personal

No se necesitan habilidades artísticas ni caligrafía sofisticada para hacer una tarjeta significativa. McKleroy subrayó en TIME que lo esencial no es la perfección, sino el mensaje: “No se trata de ser Picasso; es el mensaje lo que importa: ‘Me importas, pensé en ti al hacer esto’”. Lo importante es demostrar que se dedicó tiempo pensando en la otra persona.

Expertos en psicología destacan que la imperfección en las tarjetas manuscritas aumenta su valor sentimental y autenticidad, sin necesidad de usar la IA (Imagen Ilustrativa Infobae)

La psicoterapeuta Melissa Tract recomendó a TIME que quienes duden de su letra se permitan disfrutar la escritura. Experimentar con mayúsculas, minúsculas, cursiva o caligrafía decorativa aporta un toque distintivo. Personalizar el diseño —con el color favorito del destinatario, pequeños dibujos, corazones, caritas, incluso cinta o algún adorno— agrega detalles únicos y suma significado a la tarjeta.

La clave está en imprimir carácter propio al mensaje, haciendo que la tarjeta sea un objeto auténtico que refleje la personalidad de quien la entrega y refuerce la conexión personal.

¿Qué escribir en una tarjeta? Inspiración de los expertos

Tract, citada en TIME, sostiene que no existen palabras perfectas para empezar. La sinceridad es fundamental. Si una página en blanco genera bloqueo, sugiere comenzar con frases como: “Una cosa que me encanta de ti es…” o “Un momento contigo que siempre recuerdo es…”.

Tract recalca la importancia de centrarse en recuerdos personales como estrategia para comenzar a escribir (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los recuerdos compartidos, gestos recientes y cualidades admiradas representan buenas fuentes de inspiración. Kurtz, desde el Love Consortium, sugirió a TIME centrarse en lo que realmente define a la otra persona. Recomienda no solo resaltar lo que hace, sino destacar aquellas características que la hacen singular y valiosa.

No es necesario buscar frases grandilocuentes. Según Kurtz, una nota sencilla y honesta puede impactar tanto como un mensaje extenso.

Una tarjeta creada con autenticidad expresa el aprecio por la relación y deja una huella duradera sobre el valor que tiene ese vínculo, concluyó TIME.