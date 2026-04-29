El VAR bajo sospecha: cuando la interpretación arbitral vuelve a quedar en el centro de la escena

El reciente partido entre West Ham y Everton estuvo signado por las polémicas (Foto Reuters/Andrew Couldridge)

El fútbol moderno atraviesa una paradoja incómoda: nunca contó con tantas herramientas para reducir el error arbitral y, sin embargo, nunca estuvo tan envuelto en discusiones sobre sus decisiones. La reciente polémica en la Premier League, tras la queja del Everton frente a West Ham United, no hizo más que confirmar una tendencia que ya dejó de ser aislada para convertirse en estructural.

El episodio, ocurrido en el encuentro disputado en Goodison Park, expuso nuevamente las grietas del sistema. Una mano dentro del área del conjunto londinense -protagonizada por Mateus Fernandes- desató el reclamo inmediato de los jugadores del Everton, con Dominic Calvert-Lewin a la cabeza. La respuesta arbitral fue tajante: el juez Michael Oliver no sancionó penal, respaldado por el VAR, que consideró la acción como accidental.

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El partido, además, tuvo un desenlace que amplificó la controversia: el gol en tiempo de descuento de Callum Wilson terminó por sellar un resultado que, para Everton, quedó inevitablemente condicionado por aquella decisión.

El reciente partido entre Everton y West Ham United expuso los problemas del VAR y el arbitraje (Foto Reuters/Andrew Couldridge)

Pero el verdadero foco no está en una jugada puntual. Está en lo que esa jugada representa.

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Durante décadas, el error arbitral se explicaba desde la limitación humana: “no lo vio”. Hoy, en cambio, el error ya no es visual, sino conceptual. El VAR no eliminó la polémica, la transformó. La trasladó desde el campo de juego hacia la cabina, desde la velocidad de la acción hacia la pausa quirúrgica del replay. Y en ese nuevo escenario, lo que queda expuesto no es la falta de visión, sino la falta de criterio unificado.

¿Qué es una mano sancionable? ¿Dónde termina un movimiento natural y comienza la infracción? ¿La repetición en cámara lenta aclara o distorsiona?, ¿el balón busco la mano o la mano buscó el balón?

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Las respuestas, lejos de consolidarse, parecen fragmentarse según el árbitro, el partido o el contexto.

Allí reside el problema más profundo: la inconsistencia.

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El fútbol puede tolerar el error. Lo que no tolera es la arbitrariedad. Cuando una misma acción recibe fallos distintos en escenarios similares, la credibilidad del sistema se erosiona. Y con ella, algo aún más sensible: la legitimidad del resultado.

Los organismos rectores, como la FIFA y la International Football Association Board, han comenzado a ensayar respuestas. Entre ellas, una de las más visibles: permitir que los árbitros expliquen sus decisiones en vivo. La medida apunta a mejorar la transparencia, pero corre el riesgo de quedarse en la superficie.

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Porque explicar una decisión no la vuelve correcta. La pedagogía puede calmar, pero no corrige. Y sin coherencia, toda explicación termina siendo apenas una justificación amplificada por altavoces.

De cara al Mundial 2026, el desafío es mayúsculo. El torneo más importante del planeta se disputará en un contexto donde la tecnología alcanzó su punto máximo: cámaras en todos los ángulos, fuera de juego semiautomático, sensores en el balón. Sin embargo, la sensación dominante no es de certeza, sino de duda.

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La paradoja es inevitable: más tecnología, más protocolos y más intervención, pero también, más cuestionamientos. En el fondo, el problema sigue siendo el mismo de siempre, aunque ahora esté rodeado de pantallas: el factor humano.

Porque detrás de cada decisión, incluso en la era del VAR, hay una interpretación. Y mientras esa interpretación no logre unificarse, el sistema seguirá siendo vulnerable.

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El italiano Pierluigi Collina conduce la Comisión de Árbitros de la FIFA (Foto Reuters/Jeenah Moon)

En medio de un clima global marcado por la desconfianza hacia las decisiones arbitrales, el mensaje que baja desde la cúpula del fútbol mundial intenta llevar calma. La Comisión de Árbitros de la FIFA, liderada por el italiano Pierluigi Collina, ha dejado en claro que el objetivo rumbo al Mundial 2026 es ambicioso: unificar criterios para reducir el error al mínimo posible, apoyándose en la tecnología.

El fútbol buscó la justicia en la tecnología. Pero en 2026, todo indica que la justicia sigue dependiendo —como siempre— de quien la interpreta.

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En ese contexto, el balance actual del arbitraje internacional permanece abierto. La evaluación final -en términos de consistencia, credibilidad y aceptación- todavía no alcanza un resultado plenamente satisfactorio.

En otras palabras, el fútbol sigue en proceso de rendir examen, y el veredicto definitivo, por ahora, continúa pendiente de aprobación.