Crimen y Justicia

Investigan la muerte de un jubilado en Misiones y hay tres personas detenidas

Enrique Ramón Azamé fue encontrado con una lesión en el rostro en su vivienda de Posadas

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Tres hombres de espaldas frente a un edificio de ladrillos con un cartel que dice 'Dirección Investigaciones Complejas'. El del medio es escoltado por dos agentes
El último de lso sospechosos en ser detenido (Primera Edición)

La Policía de Misiones investiga las circunstancias en torno a la muerte de Enrique Ramón Azamé, un hombre de 84 años hallado sin vida en su vivienda de la avenida Santa Cruz, de Posadas. El caso, que ha generado conmoción en el barrio, involucra hasta el momento la detención preventiva de tres personas mientras avanzan las pesquisas judiciales y forenses.

La secuencia se inició en la mañana del martes, cuando Paulino Azamé, hermano del fallecido, ingresó al domicilio y encontró al hombres junto a la cama, con una lesión visible en el rostro. De inmediato, solicitó auxilio médico. Una ambulancia trasladó al herido al Hospital Favaloro, donde se constató su deceso poco después, según informaron fuentes policiales.

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Los primeros datos aportados por los efectivos señalaron que, al arribar al inmueble, no se registraron señales evidentes de violencia en el entorno, aunque varios elementos hallados quedaron bajo custodia para su análisis pericial. Las circunstancias exactas del fallecimiento permanecen bajo investigación, mientras la Justicia dispuso la realización de la autopsia y la toma de declaraciones a testigos.

Según informó el portal local El Territorio, en el marco de la causa, la Policía procedió a la demora preventiva de J. M. D. S., de 29 años y nacionalidad brasileña, y V. M. D. S., de 26 años, dos personas trans que frecuentaban la vivienda de la víctima. Ambas quedaron alojadas en sede policial a disposición del Juzgado de Instrucción 2 de Posadas, encabezado por el magistrado Juan Manuel Monte.

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Robo en Misiones
Por el hecho, la Policía de Misiones detuvo a tres personas

El motivo de las detenciones se fundamentó en los vínculos previos de ambas personas con el domicilio y la necesidad de esclarecer la dinámica de sus visitas. Hasta el momento, no se informó públicamente la existencia de antecedentes penales ni denuncias previas que involucren a las demoradas, pero su testimonio resulta clave para reconstruir las últimas horas de vida de Azamé.

Horas más tarde, la investigación sumó un nuevo avance cuando personal de la Dirección de Investigaciones Complejas y de la Comisaría 17ª concretó la detención de un tercer sospechoso. Fuentes policiales informaron que el procedimiento se realizó cerca de las 13, tras la incorporación de nuevos datos y declaraciones testimoniales a la causa.

El hombre detenido, según informó el portal Primera Edición, fue identificado como R. A. C., de 42 años. Según los primeros informes, los investigadores sostienen que tendría relación directa con el hecho que se investiga, aunque el grado de su presunta participación aún no fue precisado. El detenido permanece también a disposición del Juzgado de Instrucción 2.

La Policía no descarta nuevas medidas en los próximos días, a la espera de los resultados que brinde la autopsia y el peritaje de los elementos recogidos en la vivienda. Hasta el momento, no se descarta ninguna hipótesis y la instrucción judicial permanece abierta bajo la supervisión del juez Juan Manuel Monte.

Durante el fin de semana, otro crimen se registró en Misiones, cuando un hombre mató a puñaladas a su ex pareja en el asentamiento Panambí. La víctima fue identificada como Silvana Báez, de 35 años, quien fue apuñalada por su novio, individualizado como J. R. V., de 59 años. Ambos habrían mantenido una discusión y esto fue lo que motivó el desenlace fatal.

El crimen ocurrió el sábado cerca de las de las 17:30, cuando efectivos policiales fueron notificados de lo que sucedía y acudieron al asentamiento ubicado en el kilómetro 2 de la Ruta Provincial N.º 5. Al llegar, se encontraron con el cuerpo de Báez, tendido en el suelo y con varias lesiones compatibles con un arma blanca, de acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local Primera Edición.

El sospechoso y presunto femicida se dio a la fuga en su moto tras concretar el crimen. A partir de testimonios y tareas investigativas, los uniformados lo ubicaron en una zona de cultivo a unos tres kilómetros del lugar del hecho. Tras ser examinado por el médico policial, J. R. V. fue trasladado a sede policial y quedó a disposición de la Justicia mientras avanza la causa en su contra.

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