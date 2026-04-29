Desapareció hace cuatro años y creen que podría ser otra víctima de Matías Jurado, el asesino serial de Jujuy

El hombre lleva cuatro años desaparecido y su caso no tuvo avances concretos

El 23 de abril se cumplieron cuatro años de la desaparición de Sergio Daniel Callata, un hombre que desapareció a sus 36 años en San Salvador de Jujuy. Pese al paso del tiempo, el hecho continúa sin resolverse ante la falta de avances concretos. Ahora, su caso podría vincularse a la causa contra Matías Jurado, el presunto asesino serial al que le endilgaron, hasta el momento, cinco homicidios.

“Es como siempre, hace cuatro años que sentimos lo mismo. Es una incertidumbre todos los días, sin saber qué pasó”, manifestó la pareja de Callata, Jorgelina Peloc, sobre la ausencia repentina de su esposo. De acuerdo con los registros, fue visto por última vez en 2022 cuando se dirigía hacia el centro.

PUBLICIDAD

Días después de que se denunciara su desaparición, las autoridades localizaron su vehículo, un Fiat Mobi gris, abandonado sobre la ruta provincial 35 camino a Ocloyas, sin signos de violencia visibles. Este hallazgo profundizó el misterio en torno al caso, ya que no se encontraron indicios que permitieran esclarecer lo ocurrido ni rastros que orientaran la búsqueda.

Desde entonces, se desplegaron múltiples operativos de búsqueda con la participación de diferentes unidades policiales. Sin embargo, estas acciones no arrojaron resultados positivos ni condujeron a nuevas pistas sobre el paradero de Callata.

PUBLICIDAD

Jurado se encuentra detenido desde el 30 de julio de 2025

A pesar de esto, recientemente, las autoridades plantearon como hipótesis que el hombre pudiera haber sido víctima de Matías Jurado, el presunto asesino serial que fue detenido a mediados de 2025 en su vivienda ubicada en el barrio Alto Comedero.

Según la investigación encabezada por el fiscal Guillermo Beller, Jurado habría utilizado estrategias para atraer a sus víctimas hacia su domicilio. Entre ellas, identificaron supuestas ofertas laborales y ofrecimiento de bebidas alcohólicas.

PUBLICIDAD

Una vez que lograba llevarlos hacia su domicilio, se cree que el acusado los asesinaba y, posteriormente, los descuartizaba para facilitar la tarea de ocultamiento. Algunos de los restos humanos fueron encontrados en el patio trasero de la propiedad, aunque otros fueron descubiertos en basurales. En algunas ocasiones, también los habría incinerado.

Actualmente, Jurado se encuentra imputado por los homicidios de Jorge Omar Anachuri (68), Sergio Alejandro Sosa (25), Miguel Ángel Quispe (60), Juan José Ponce (51) y Juan Carlos González (60). Sin embargo, el fiscal Beller confirmó que se habían detectado otros dos perfiles genéticos, pero todavía no lograron identificar las identidades de estas dos víctimas.

PUBLICIDAD

La carretilla con la que sospechan que Matías Jurado movía los restos

A raíz de esto, en los últimos días, la investigación avanzó con la realización de pruebas de ADN a familiares de Callata, con el objetivo de cotejarlas con restos que podrían estar relacionados con la causa. Según contó Peloc a Jujuy247.com, la muestra fue aportada por la madre del desaparecido.

“Mi suegra se hizo el ADN para ver si hay coincidencias con lo de Jurado. Estamos esperando esos resultados”, indicó. Según la información publicada por Somos Jujuy, hasta el momento no existen confirmaciones oficiales sobre la posible relación entre ambos casos, debido a la reserva de información que mantienen los investigadores en esta etapa.

PUBLICIDAD

Los resultados de las muestras genéticas son aguardados con expectativa por la familia, mientras las autoridades solicitaron paciencia. “Nos dijeron que tengamos paciencia, pero es muy difícil. Uno quiere saber qué pasó, sacarse la duda”, relató la mujer de Callata.

“Siempre tengo la esperanza de volver a verlo. Eso es lo que me mantiene día a día, por mí y por mis hijos”, se sinceró Peloc, tras reiterar el pedido a la comunidad para que cualquier persona que posea información relevante la aporte a las autoridades, incluso de manera anónima.

PUBLICIDAD

De acuerdo con los datos aportados por la División de Búsqueda de Personas, Callata tiene una altura de 1,75 metros, es de contextura robusta, la tez de su piel es trigueña y tenía el pelo corto y de color negro. La última vez que lo vieron vestía una remera celeste, un pantalón gris y zapatillas negras. Además, mencionaron que es padre de dos menores que, al momento de su desaparición, tenían 4 y 9 años.