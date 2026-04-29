Crimen y Justicia

Una nena de 12 años dio a luz en un hospital de Chaco: el caso se lleva como un abuso sexual y la madre fue detenida

Los médicos del centro de salud indicaron que la menor cursaba un embarazo de 9 meses y se encontraba en trabajo de parto

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Hospital Pediatrico Dr. Avelino Lorenzo Castelán, de Resistencia Chaco
La menor fue asistida por los profesionales del Hospital Pediátrico Doctor Avelino Castellán (Facebook / hospital pediátrico)

Un aberrante caso de abuso sexual se conoció en las últimas horas luego de que una menor de 12 años diera a luz en un hospital de Chaco. La niña llegó acompañada de la madre, quien posteriormente quedó detenida.

Lla mujer de 30 años habría acudido al Hospital Pediátrico Doctor Avelino Castellán de Resistencia, debido a que la menor presentaba un dolor abdominal. Cuando los profesionales de la salud comenzaron a asistirla advirtieron que se encontraba en trabajo de parto. Se trataba de un embarazo de aproximadamente nueve meses, que carecía de cualquier tipo de control prenatal previo.

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El parto, constatado por los médicos durante la atención, activó de inmediato un protocolo judicial que derivó en la aprehensión de la mujer y la intervención de la Justicia. El Equipo Fiscal N° 6 dispuso la aprehensión de la madre bajo la carátula de “supuesto encubrimiento agravado”, ante la sospecha de que habría ocultado lo ocurrido. La detención fue ejecutada por efectivos de la División Policía Sanitaria, según indicó el portal Diario Norte.

En cuanto a la niña, permanece internada en el centro de salud bajo seguimiento médico, mientras la investigación judicial avanza para determinar las circunstancias del hecho, el origen del embarazo y las posibles responsabilidades penales.

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La madre de la menor quedó detenida por presunto encubrimiento (Foto: la arena)
La madre de la menor quedó detenida por presunto encubrimiento (Foto: la arena)

Allanaron una clínica de Buenos Aires por el caso de una nena embarazada

Un hecho de iguales características se conoció días atrás luego de un allanamiento en un nosocomio de Villa Ballester. La Policía Bonaerense se presentó la noche del viernes en la clínica Santa María, ubicada en la calle Marengo al 3900, en el marco de una investigación que involucra a una niña de 12 años oriunda de Monte Quemado, provincia de Santiago del Estero, quien estaba embarazada de ocho meses tras ser víctima de un abuso sexual.

Los investigadores llegaron al lugar en busca de la menor y su madre, una mujer de 48 años, pensionada, con quienes se encontraron en la propia clínica.

Personal de la Policía Bonaerense, durante el allanamiento en una clínica de Villa Ballester

En el transcurso de la investigación, surgió un dato que amplió el alcance del caso: una ONG radicada en Palermo, con base en una clínica ginecológica, habría financiado el traslado de la niña y su madre desde Santiago del Estero, cubriendo tanto el pasaje como el alojamiento. La información llegó a la Policía Bonaerense a través de un intercambio con la Policía de Santiago del Estero.

La organización, según su propio sitio web, se dedica a la salud reproductiva y ofrece interrupciones del embarazo con medicamentos como misoprostol y aspiraciones manuales endouterinas, en el marco de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Infobae intentó comunicarse con sus representantes sin obtener respuesta. Sin embargo, las autoridades del lugar -Fundación CIGESAR- publicaron en las últimas horas con un comunicado.

De acuerdo con la historia clínica de la clínica Santa María, el aborto fue practicado ese mismo viernes. No obstante, el juez federal Juan Manuel Culotta, que inició una causa por trata de personas, evalúa la posibilidad de que, dado el avanzado estado del embarazo, el bebé haya nacido con vida para ser entregado.

La clínica de Villa Ballester
La clínica de Villa Ballester

El origen de la causa se remonta a febrero, cuando un familiar de la menor radicó una denuncia por el abuso y el embarazo, lo que dio inicio a una investigación a cargo del fiscal Santiago Bridoux. En ese marco, se identificó a dos sospechosos que hoy se encuentran prófugos con pedido de captura.

La Fiscalía de Monte Quemado mantuvo contacto con el Centro Integral de Salud de La Banda, a 325 kilómetros de Monte Quemado, donde se supo que se realizaría una interrupción del embarazo. El martes 21 de abril, el fiscal Bridoux tomó conocimiento de que el procedimiento se llevaría a cabo fuera de la provincia.

El allanamiento, por otra parte, disparó una causa por averiguación de ilícito en la UFI N°7 de San Martín. La historia clínica del lugar fue analizada por la Justicia federal.El documento revela que se realizaron tres abortos en la clínica Santa María el viernes pasado: uno de ellos sería el gestado por la menor chaqueña.

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