Cómo Margot Robbie y Jacob Elordi redefinen la elegancia en la alfombra roja: sus looks más audaces

La audacia de Jacob Elordi y Margot Robbie redefine los códigos de la moda en la alfombra roja (EFE)

Durante la reciente gira de “Cumbres Borrascosas”, Jacob Elordi y Margot Robbie exhibieron una serie de apariciones en eventos públicos que han resaltado por la audacia de sus selecciones de moda. Ambos actores apostaron por estilismos que combinan referencias clásicas y toques contemporáneos, renovando así la percepción de la elegancia en la alfombra roja.

Cada look ha sido cuidadosamente seleccionado para dialogar con la estética de la película y el espíritu de cada evento, consolidando a ambos intérpretes como referentes de estilo.

Escenario natural y dramatismo vegetal

Margot Robbie deslumbra con transparencias y texturas mientras Jacob Elordi apuesta por la sastrería contemporánea (REUTERS/Jack Taylor)

En una de las presentaciones más comentadas, Jacob Elordi optó por un conjunto en tonos verdes que incluyó un abrigo largo, pantalones rectos y camisa a juego, todo rematado con una corbata oscura. Esta elección destacó por la monocromía y la estructura relajada del conjunto, alineándose con las tendencias actuales de sastrería masculina.

Por su parte, Margot Robbie eligió un vestido traslúcido en tonos nude, decorado con aplicaciones vegetales en color verde oliva que recorren el torso y los hombros. El vestido, con transparencias y una falda larga, se complementó con el cabello recogido y un collar de cuentas, sumando un elemento artesanal al conjunto.

Contraste y sofisticación

El dramatismo de los estilismos de Jacob Elordi y Margot Robbie marca tendencia en los eventos de “Cumbres Borrascosas” (REUTERS/Mario Anzuoni)

En otra aparición, ambos artistas apostaron por el contraste y la sofisticación. Elordi presentó un traje negro con camisa y corbata del mismo color, generando una silueta sobria y estilizada. Este tipo de elección refuerza la tendencia por los looks monocromáticos en las alfombras rojas internacionales.

Robbie, en esa ocasión, utilizó un vestido de bustier negro con transparencias y una falda voluminosa que degradaba del negro al rojo intenso, creando un efecto visual de dramatismo. El look se complementó con un collar dorado y el cabello recogido, siguiendo una línea de sofisticación.

Inspiración vintage con un giro contemporáneo

La fusión del estilo clásico y detalles modernos de ambos actores conquista la atención del público y la crítica (REUTERS/Mario Anzuoni)

La inspiración vintage también estuvo presente en esta gira promocional. Jacob Elordi eligió una chaqueta gris clara de botonadura sencilla, camiseta negra y pantalones blancos de pinzas, combinados con cinturón negro y zapatos oscuros. Esta propuesta fusiona el estilo clásico con elementos actuales, confirmando la versatilidad del actor para asumir distintos códigos de vestimenta.

Margot Robbie destacó con un corsé rojo de textura brillante, con detalles florales y cordones, acompañado de una minifalda a juego y tacones rojos. Este look evidencia una reinterpretación contemporánea del glamour de las décadas pasadas.

Éter y sastrería: romanticismo renovado en blanco y gris

Jacob Elordi impone tendencia con conjuntos monocromáticos y prendas de inspiración vintage en la alfombra roja (Zuma Press)

El romanticismo renovado encontró expresión en otro de los estilismos de Robbie, quien llevó un vestido largo en tonos marfil, compuesto por un corsé estructurado y una falda de tul de textura vaporosa. Las mangas translúcidas y el collar de cuentas plateadas aportaron un aire etéreo, mientras que el peinado de ondas suaves y el maquillaje discreto completaron el conjunto.

Jacob Elordi acompañó con un traje gris claro de doble botonadura, camisa azul claro y corbata oscura, sumando mocasines en color marfil que reforzaron la armonía cromática del dúo.

Contraste y textura: maximalismo en rojo y brocado floral

Margot Robbie sorprende con vestidos estructurados y accesorios artesanales en cada aparición pública (The Grosby Group)

El maximalismo se materializó en la elección de una chaqueta de gamuza roja con botones metálicos y solapa pequeña por parte de Elordi, combinada con pantalón negro recto, camiseta negra y mocasines oscuros. El uso de gafas de sol rectangulares y un reloj dorado aportó un matiz contemporáneo y desenfadado.

Robbie apostó por un abrigo largo de brocado en tonos pastel con motivos florales y hombros decorados con plumas claras, medias rojas y zapatos puntiagudos en tono marfil. Esta combinación de texturas y colores muestra la disposición de ambos actores para experimentar con elementos poco convencionales en la alfombra roja.

Lujo y contraste: siluetas clásicas y color vibrante

El contraste de colores y texturas convierte a Jacob Elordi y Margot Robbie en referentes de la moda internacional

En una de las escenas de la película, Jacob Elordi recurrió a un conjunto negro de inspiración decimonónica, integrado por una chaqueta de corte largo, pantalón ajustado y camisa blanca de cuello alto, complementado con un bastón oscuro.

La seriedad de esta propuesta se contrapuso a la vitalidad del estilismo de Margot Robbie, quien eligió una falda voluminosa de color rojo brillante con acabado satinado, un corsé a juego y una blusa blanca de mangas abullonadas y escote cuadrado. Los pendientes rojos y el cabello recogido reforzaron la cohesión visual del atuendo, en línea con las tendencias internacionales de moda de gala.