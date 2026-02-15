Tendencias

El debate eterno: ¿existe la amistad entre el hombre y la mujer?

Especialistas en psicoanálisis, presentaron a Infobae distintas miradas sobre cómo se forman estos lazos, qué factores los sostienen y de qué modo la confianza y la empatía influyen en su desarrollo

Guardar
La amistad entre un hombre
La amistad entre un hombre y una mujer desafía prejuicios y se reinventa en la vida cotidiana (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la vida diaria, la amistad entre un hombre y una mujer sigue generando preguntas y opiniones cruzadas. Muchas personas han compartido alguna vez una charla, un café o una complicidad que nada tiene que ver con el amor de pareja. La duda aparece: ¿puede haber una amistad sincera entre un hombre y una mujer, sin deseo ni romance? Según los especialistas consultados por Infobae, la respuesta es sí: la amistad entre hombre y mujer existe y puede ser genuina, profunda y duradera.

Un vínculo que se reinventa

Pablo Muñoz, profesor titular de Psicoanálisis en la Escuela Francesa, explicó a Infobae que en la actualidad las formas de vincularse cambiaron de manera radical. Las estructuras clásicas de pareja, matrimonio y amistad se transformaron, lo que generó nuevas maneras de encontrarse y relacionarse. “Hoy no es tan claro dónde termina la amistad y dónde empieza el romance o el deseo. Los límites entre estos campos están mucho más mezclados”, afirmó Muñoz.

Especialistas afirman que el vínculo
Especialistas afirman que el vínculo puede ser genuino, profundo y duradero, sin necesidad de romance (Freepik)

En el pasado, las expectativas eran rígidas: hombre y mujer debían ser pareja, casarse, formar una familia. Ahora, el espacio para la amistad entre ambos sexos se amplió. “La sociedad contemporánea permitió que los vínculos se mezclen y que la amistad entre un hombre y una mujer sea posible bajo condiciones distintas a las de antes”, señaló el especialista.

La diferencia suma, no resta

Para Muñoz, la clave está en comprender que “la amistad entre personas de distinto sexo es singular, porque no debe pretender ignorar la diferencia entre los sexos”. Según explicó, no es igual la relación entre dos hombres, dos mujeres o entre un hombre y una mujer. En su opinión, aceptar esa diferencia y no intentar borrarla es lo que permite que el vínculo sea genuino.

Las formas de vincularse evolucionaron
Las formas de vincularse evolucionaron y hoy los límites entre amistad y deseo resultan menos claros - (imágen Ilustrativa Infobae)

El especialista agregó que en estos lazos pueden aparecer dudas, cierta atracción o ambigüedad, pero eso no anula la posibilidad de una amistad real. “La confianza y la claridad sobre el tipo de vínculo hacen que la amistad se sostenga en el tiempo”, puntualizó el experto.

El peso de las emociones y la ternura

Patricia O’Donnell, médica psiquiatra y psicoanalista, miembro de la Asociación Psicoanalítica Argentina (APA), explicó a Infobae que la amistad se construye sobre la base de la ternura y el cariño. Cita a Sigmund Freud, quien expuso que “en la amistad prevalecen los vínculos de ternura, que establecen lazos fijos y duraderos”. O’Donnell remarcó que, aunque puede existir una energía erótica en cualquier lazo humano, en la amistad esa energía se transforma y se orienta hacia el cuidado, la complicidad y el respeto.

“Hay amistades puras, sin enamoramiento, y también enamoramientos que no llegan a ser verdaderas amistades. Todo depende de la historia y las vivencias personales de cada uno”, aseguró O’Donnell. La médica señaló que, para que una amistad profunda se sostenga, debe estar basada en la confianza, en la libertad y en el respeto por la individualidad. “Compartir experiencias, emociones y reflexiones enriquece y fortalece los lazos”, indicó la especialista.

La sociedad contemporánea abrió espacio
La sociedad contemporánea abrió espacio a nuevas maneras de relacionarse, más allá de los roles tradicionales - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Percepciones distintas, valor compartido

El modo de vivir una amistad entre hombre y mujer varía según la personalidad y la historia de cada persona. Muñoz observó que, muchas veces, las mujeres le dan a estos vínculos un valor emocional muy fuerte, con deseo de continuidad y lealtad. Algunos hombres, en cambio, pueden vivir la amistad con mayor flexibilidad o dudas, influenciados por modelos tradicionales de masculinidad. “La masculinidad tradicional está en crisis y eso modifica la forma en que los hombres se vinculan con las mujeres”, afirmó el profesor.

O’Donnell aportó otra mirada: “La percepción de la amistad cambia según la capacidad de ponerse en el lugar del otro y la empatía. La flexibilidad y la fluidez ayudan a que la relación se mantenga creativa y viva”. Además, recordó que la amistad puede ser una fuente de creatividad y apoyo, citando a Donald Winnicott, quien dijo: “Imaginativamente no hay parte alguna de la vida que no pueda ser cedida o tomada”.

Más allá del género, un refugio humano

Para Juan Eduardo Tesone, psicoanalista de la Asociación Psicoanalítica Argentina, la amistad es un sentimiento que atraviesa edades y géneros. En diálogo con Infobae, Tesone destacó que, aunque a veces pueda surgir atracción, “no toda amistad requiere incluir lo sexual. Muchas amistades resultan más estables y profundas que algunas relaciones de pareja”.

Dudas o ambigüedad pueden surgir,
Dudas o ambigüedad pueden surgir, pero no impiden la existencia de una amistad sincera (Imagen Ilustrativa Infobae)

El vínculo amistoso necesita ser cuidado, alimentado con afecto sincero y confianza. “La sexualidad humana puede canalizarse en gestos, abrazos y hasta en pensamientos que no se expresan, pero que suman a la profundidad de la relación”, explicó Tesone. El especialista remarcó que la amistad no se define por el género, sino por el afecto que se sostiene y crece con los años.

En la vida cotidiana, cuando la rutina pesa o la soledad se asoma, la amistad aparece como un refugio clave. “La amistad puede ser un antídoto para la soledad”, aseguró O’Donnell en su diálogo con Infobae. Compartir pequeños rituales, escucharse sin juzgar y acompañar los momentos difíciles son gestos que refuerzan el lazo entre amigos, más allá de cualquier diferencia de género.

En ese espacio compartido, hombres y mujeres encuentran la posibilidad de construir una relación basada en la ternura, la confianza y el respeto. El debate sobre la amistad entre hombre y mujer es universal y antiguo, pero las experiencias reales muestran que sí puede existir, y que puede ser tan fuerte como cualquier otro lazo humano.

Temas Relacionados

PsicologíaVínculosAmistadEmocionesÚltimas noticias

Últimas Noticias

El secreto del álbum de recortes de Robbie Rotten: de sótano a meme internacional

Cientos de usuarios en redes sociales imaginaron historias insólitas sobre el misterioso objeto antes de que saliera a la luz su conexión con un juego de intercambio de bromas

El secreto del álbum de

Dónde vacacionan los multimillonarios: visibilidad, integración local y destinos emblemáticos

Los más ricos del mundo empresarial muestran un cambio en la forma de disfrutar sus días de descanso. Ahora, buscan experiencias auténticas, mayor interacción con las comunidades y una presencia activa en actividades tradicionales, marcando una pauta que redefine el turismo de lujo entre los grandes fortunas

Dónde vacacionan los multimillonarios: visibilidad,

Día Nacional de los Glaciares: su rol esencial y los desafíos de conservación que enfrentan en Argentina

La fecha invita a reflexionar sobre el rol clave de estos cuerpos de hielo en el suministro de agua, la conservación de la biodiversidad y los desafíos frente al calentamiento global

Día Nacional de los Glaciares:

Los deltas de los ríos Paraná, Amazonas y Magdalena en Sudamérica se hunden más rápido que el mar

Un estudio global, que se publicó en la revista Nature, reveló que más de la mitad de los deltas del mundo presentan procesos de hundimiento causados principalmente por actividades humanas. Cuáles fueron los hallazgos

Los deltas de los ríos

Día de los Enamorados: 14 vinos para un brindis muy romántico

Hoy se celebra San Valentín, una de las fechas más significativas para quienes buscan homenajear el amor en pareja. Ya sea en el hogar o en una salida especial, el vino puede convertirse en el aliado ideal para consolidar un momento inolvidable

Día de los Enamorados: 14
DEPORTES
Sorpresa en el circuito de

Sorpresa en el circuito de tenis: David Nalbandian asumirá como entrenador de un afamado tenista

Una leyenda del Manchester United reveló el partido que marcó su retiro del fútbol: “Me di cuenta de que no había manera”

El piloto argentino que no pudo correr el Rally Dakar tras sufrir un grave accidente mostró el video de su recuperación

Rosario Central recibirá a Barracas Central y Central Córdoba visitará a Instituto por la fecha 5 del Torneo Apertura

Gimnasia y Estudiantes protagonizarán el apasionante clásico de La Plata: hora, TV y formaciones

TELESHOW
Bad Bunny en River, postales

Bad Bunny en River, postales de dos noches históricas: las mejores fotos

La desopilante broma de Lourdes Sánchez en el consultorio de su dermatóloga: “Cuando viene la detallista”

Antonela Roccuzzo reveló el lado más tierno de Lionel Messi en una fecha especial

Gran sorpresa: Abel Pintos estuvo en el Cosquín Rock y desató un pogo gigante cantando Jijiji de Los Redonditos de Ricota

Un corazón rojo y una foto junto al lago: así oficializó Cande Tinelli su historia de amor con Franco Trabucco

INFOBAE AMÉRICA

Sandra Hüller valora el mensaje

Sandra Hüller valora el mensaje de “Rose”: “La discriminación contra quienes desafían las normas de género persiste”

Una leyenda del Manchester United reveló el partido que marcó su retiro del fútbol: “Me di cuenta de que no había manera”

Netanyahu expuso las condiciones de Israel para respaldar un eventual acuerdo nuclear entre EEUU e Irán

La traición, la noche helada y la fuga por la nieve: la historia de la masacre de Glencoe

Denuncian que presos políticos venezolanos en huelga de hambre son obligados a comer bajo amenazas de castigo