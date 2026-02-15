El debate eterno: ¿existe la amistad entre el hombre y la mujer?

La amistad entre un hombre y una mujer desafía prejuicios y se reinventa en la vida cotidiana (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la vida diaria, la amistad entre un hombre y una mujer sigue generando preguntas y opiniones cruzadas. Muchas personas han compartido alguna vez una charla, un café o una complicidad que nada tiene que ver con el amor de pareja. La duda aparece: ¿puede haber una amistad sincera entre un hombre y una mujer, sin deseo ni romance? Según los especialistas consultados por Infobae, la respuesta es sí: la amistad entre hombre y mujer existe y puede ser genuina, profunda y duradera.

Un vínculo que se reinventa

Pablo Muñoz, profesor titular de Psicoanálisis en la Escuela Francesa, explicó a Infobae que en la actualidad las formas de vincularse cambiaron de manera radical. Las estructuras clásicas de pareja, matrimonio y amistad se transformaron, lo que generó nuevas maneras de encontrarse y relacionarse. “Hoy no es tan claro dónde termina la amistad y dónde empieza el romance o el deseo. Los límites entre estos campos están mucho más mezclados”, afirmó Muñoz.

Especialistas afirman que el vínculo puede ser genuino, profundo y duradero, sin necesidad de romance (Freepik)

En el pasado, las expectativas eran rígidas: hombre y mujer debían ser pareja, casarse, formar una familia. Ahora, el espacio para la amistad entre ambos sexos se amplió. “La sociedad contemporánea permitió que los vínculos se mezclen y que la amistad entre un hombre y una mujer sea posible bajo condiciones distintas a las de antes”, señaló el especialista.

La diferencia suma, no resta

Para Muñoz, la clave está en comprender que “la amistad entre personas de distinto sexo es singular, porque no debe pretender ignorar la diferencia entre los sexos”. Según explicó, no es igual la relación entre dos hombres, dos mujeres o entre un hombre y una mujer. En su opinión, aceptar esa diferencia y no intentar borrarla es lo que permite que el vínculo sea genuino.

Las formas de vincularse evolucionaron y hoy los límites entre amistad y deseo resultan menos claros - (imágen Ilustrativa Infobae)

El especialista agregó que en estos lazos pueden aparecer dudas, cierta atracción o ambigüedad, pero eso no anula la posibilidad de una amistad real. “La confianza y la claridad sobre el tipo de vínculo hacen que la amistad se sostenga en el tiempo”, puntualizó el experto.

El peso de las emociones y la ternura

Patricia O’Donnell, médica psiquiatra y psicoanalista, miembro de la Asociación Psicoanalítica Argentina (APA), explicó a Infobae que la amistad se construye sobre la base de la ternura y el cariño. Cita a Sigmund Freud, quien expuso que “en la amistad prevalecen los vínculos de ternura, que establecen lazos fijos y duraderos”. O’Donnell remarcó que, aunque puede existir una energía erótica en cualquier lazo humano, en la amistad esa energía se transforma y se orienta hacia el cuidado, la complicidad y el respeto.

“Hay amistades puras, sin enamoramiento, y también enamoramientos que no llegan a ser verdaderas amistades. Todo depende de la historia y las vivencias personales de cada uno”, aseguró O’Donnell. La médica señaló que, para que una amistad profunda se sostenga, debe estar basada en la confianza, en la libertad y en el respeto por la individualidad. “Compartir experiencias, emociones y reflexiones enriquece y fortalece los lazos”, indicó la especialista.

La sociedad contemporánea abrió espacio a nuevas maneras de relacionarse, más allá de los roles tradicionales - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Percepciones distintas, valor compartido

El modo de vivir una amistad entre hombre y mujer varía según la personalidad y la historia de cada persona. Muñoz observó que, muchas veces, las mujeres le dan a estos vínculos un valor emocional muy fuerte, con deseo de continuidad y lealtad. Algunos hombres, en cambio, pueden vivir la amistad con mayor flexibilidad o dudas, influenciados por modelos tradicionales de masculinidad. “La masculinidad tradicional está en crisis y eso modifica la forma en que los hombres se vinculan con las mujeres”, afirmó el profesor.

O’Donnell aportó otra mirada: “La percepción de la amistad cambia según la capacidad de ponerse en el lugar del otro y la empatía. La flexibilidad y la fluidez ayudan a que la relación se mantenga creativa y viva”. Además, recordó que la amistad puede ser una fuente de creatividad y apoyo, citando a Donald Winnicott, quien dijo: “Imaginativamente no hay parte alguna de la vida que no pueda ser cedida o tomada”.

Más allá del género, un refugio humano

Para Juan Eduardo Tesone, psicoanalista de la Asociación Psicoanalítica Argentina, la amistad es un sentimiento que atraviesa edades y géneros. En diálogo con Infobae, Tesone destacó que, aunque a veces pueda surgir atracción, “no toda amistad requiere incluir lo sexual. Muchas amistades resultan más estables y profundas que algunas relaciones de pareja”.

Dudas o ambigüedad pueden surgir, pero no impiden la existencia de una amistad sincera (Imagen Ilustrativa Infobae)

El vínculo amistoso necesita ser cuidado, alimentado con afecto sincero y confianza. “La sexualidad humana puede canalizarse en gestos, abrazos y hasta en pensamientos que no se expresan, pero que suman a la profundidad de la relación”, explicó Tesone. El especialista remarcó que la amistad no se define por el género, sino por el afecto que se sostiene y crece con los años.

En la vida cotidiana, cuando la rutina pesa o la soledad se asoma, la amistad aparece como un refugio clave. “La amistad puede ser un antídoto para la soledad”, aseguró O’Donnell en su diálogo con Infobae. Compartir pequeños rituales, escucharse sin juzgar y acompañar los momentos difíciles son gestos que refuerzan el lazo entre amigos, más allá de cualquier diferencia de género.

En ese espacio compartido, hombres y mujeres encuentran la posibilidad de construir una relación basada en la ternura, la confianza y el respeto. El debate sobre la amistad entre hombre y mujer es universal y antiguo, pero las experiencias reales muestran que sí puede existir, y que puede ser tan fuerte como cualquier otro lazo humano.