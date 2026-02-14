La química invisible en las parejas: cómo influye el olfato en la atracción y el deseo

El sentido del olfato desempeña un rol fundamental en la construcción de la intimidad en las relaciones de pareja (Imagen Ilustrativa Infobae)

No sólo se trata de miradas, palabras, y caricias.

Aparece en escena el sentido del olfato en estas cuestiones de amor, sentido silencioso y profundo, que está presente desde el momento del comúnmente llamado flechazo.

Existe este lenguaje muy profundo, antiguo y silencioso y participa desde ese primer momento y acompaña a lo largo de la vida vincular.

La conexión entre el olfato y el sistema límbico explica la intensidad de las emociones en los vínculos afectivos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El olor de cada uno de nosotros, es natural y depende de la genética, las hormonas, la biología y la microbiota de la piel, es lo que nos brinda un olor personal, distinguido, y este es el motivo por el cual decimos que tenemos un pasaporte odorífero único, que es nuestra identidad química individual.

Ese olor puede generar en la otra persona, atracción o rechazo. Y en la vida de pareja, los olores constituyen intimidad.

El órgano accesorio al sentido del olfato tiene una conexión directa con el sistema límbico estructura nerviosa donde está el Hipocampo, relacionado con la memoria y el hipotálamo donde ante los estímulos se manifiestan los instintos y las emociones.

Los olores únicos de cada persona funcionan como una identidad química individual e irrepetible (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es por esto que los olores no se analizan, no pasan por un filtro. Llegan de manera automática, inmediata y auténtica y ante los vínculos, relaciones de pareja construyen la intimidad.

No podemos dejar de mencionar a las feromonas sustancias químicas liberadas por el cuerpo, localizadas en las axilas, región genital, perianal, saliva, lagrimas y son liberadas antes del acto sexual.

Estas señales químicas influyen en la atracción sexual, la compatibilidad y la construcción de un vínculo. No determinan el amor, pero estamos en condiciones a través de estos conocimientos que participan en una arquitectura que no se oye, ni se ve.

Según Platón y Aristóteles, el deseo es una de las pasiones del alma como apetito hacia alguien.

Ante un buen olfato, hará que en ese momento se incremente la libido generando:

Más atracción sexual

Aumento del deseo sexual

Puede mejorar el desempeño sexual

Y aumentar la experiencia sexual

Comprender el rol de estas sustancias, las feromonas, no implica reducir el amor a una reacción química sino reconocer que la biología acompaña el vínculo.

Cuando el olfato se altera por distintas enfermedades, infecciones virales, traumatismos, contaminación ambiental o hábitos nocivos, no sólo se pierde la capacidad de oler, si no que se empobrece una vía esencial que conecta emocionalmente.

Por lo que cuidar el sentido del olfato es también cuidar el encuentro. Es preservar la comunicación íntima pues el amor no sólo se mira, no sólo se dice, no sólo se toca.

Las alteraciones en el sentido del olfato pueden afectar la calidad de la comunicación emocional en la pareja (Imagen Ilustrativa Infobae)

El olfato influye en las relaciones porque se huele.

Dra. Stella Maris Cuevas MN: 81701. Médica otorrinolaringóloga - Experta en olfato – Alergista. Expresidenta de la Asociación de Otorrinolaringología de la Ciudad de Buenos Aires (AOCBA)