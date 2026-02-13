Por qué cancelar un compromiso puede generar ansiedad y cómo enfrentarla, según expertos

La investigación revela que la ansiedad por cancelar planes sociales suele estar basada en percepciones erróneas sobre la reacción de los demás (Imagen Ilustrativa Infobae)

Muchas personas se sienten inquietas ante la idea de cancelar planes sociales, temiendo la reacción de sus amistades o colegas. Sin embargo, una nueva investigación sugiere que este temor quizá sea exagerado.

La percepción social sobre cancelar planes no es tan negativa como suelen imaginar quienes toman la decisión de suspender un encuentro. El estudio, realizado por un equipo internacional de científicos de la Escuela Noruega de Economía y la Escuela de Negocios Alpina GEM, revela una brecha significativa entre la manera en que los individuos anticipan la respuesta de los demás y la tolerancia real de quienes son afectados por la cancelación.

“Esto sugiere que la gente no debería estresarse tanto por la cancelación”, comenta Esra Aslan, una de las investigadoras principales, al explicar el origen del experimento. El punto de partida fue una experiencia cotidiana: Aslan planeaba reunirse con un amigo después del trabajo, pero perdió el ánimo a último momento. Al expresar sus dudas ante un colega, recibió una respuesta inmediata que reflejaba una norma social muy arraigada: debía cumplir sus compromisos. Cuando otro compañero se sumó a la conversación, propuso poner a prueba estas percepciones.

El estudio determina que las personas tienden a sobrestimar la desaprobación que recibirán al cancelar compromisos sociales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equipo diseñó un experimento con unos 400 adultos en Estados Unidos, con una edad promedio de 42 años. Se les presentó un escenario simple y familiar: dos mejores amigos habían acordado cenar juntos, pero uno cancela en el último minuto por un problema urgente de trabajo, lo que deja al otro comiendo en casa. Los participantes debían imaginarse a sí mismos ya sea como la persona que cancela o como la que recibe la noticia, y luego calificar la aceptabilidad de la acción en una escala del uno (completamente inaceptable) al siete (mayormente aceptable).

Los resultados mostraron una diferencia marcada entre ambas perspectivas. Quienes imaginaban cancelar el plan pensaban que su amigo valoraría negativamente la situación, estimando que la aceptabilidad sería de solo 4,96 en promedio. En cambio, aquellos que se ponían en el lugar de quien recibía la cancelación concedieron una puntuación mucho más alta: 6,22 en promedio. Este hallazgo sugiere que la culpa o el estrés que sienten muchas personas al cancelar planes responde más a sus propias expectativas que a la verdadera reacción de los demás.

La solidez de esta brecha de percepción fue comprobada en varios escenarios adicionales. El equipo de investigación repitió el ejercicio con diferentes tipos de relaciones: vecinos, compañeros de trabajo o amistades cercanas. También variaron las actividades, desde cenas hasta eventos públicos como conciertos, e incluso modificaron el motivo de la cancelación, utilizando excusas más o menos concretas.

Las pruebas incluyeron a 400 adultos que evaluaron la aceptabilidad de cancelar planes con amigos, vecinos o colegas en diferentes escenarios (Freepik)

Rajarshi Majumder, de la Escuela de Negocios Alpina GEM, señala que “no encontramos mucha diferencia al cancelar una cena con el vecino, con el mejor amigo o con un compañero de trabajo”. El patrón se mantuvo incluso cuando la razón era simplemente ponerse al día con un proyecto laboral, lo que indica que la indulgencia ante las cancelaciones sociales es generalizada en la cultura estudiada.

A nivel emocional y social, los investigadores consideran que estas conclusiones podrían aliviar la ansiedad que acompaña la decisión de cancelar un plan. “Si tenemos este tipo de preocupaciones, estrés y ansiedad por cancelar, quizá no hagamos tantos planes [de entrada]”, reflexiona Aslan. El exceso de culpa o temor ante una posible reacción negativa puede llevar a las personas a evitar comprometerse socialmente, lo que, paradójicamente, reduce las oportunidades de interacción y disfrute personal.

Sin embargo, los autores advierten que este fenómeno podría no ser universal. Las diferencias culturales en la percepción de las cancelaciones son relevantes: en partes de Asia, por ejemplo, se sabe que la desaprobación ante este tipo de conductas es mucho mayor. Así lo señala Majumder, quien subraya la importancia de considerar el contexto social antes de extrapolar los resultados del experimento a otras regiones del mundo. Lo que en Estados Unidos puede considerarse una pequeña falta, en otras sociedades representa un quiebre importante en las normas de cortesía o compromiso.

El estudio aconseja practicar la empatía y la comunicación asertiva para evitar malentendidos y reducir el estrés social al cancelar planes (Freepik)

A pesar de la tendencia general a la indulgencia, los investigadores proponen recomendaciones para cancelar planes de manera considerada. Según Aslan, es fundamental mostrar interés y respeto por la otra persona cuando se cancela un compromiso.

“Si la gente reprograma las cosas y hace un pequeño gesto [de buena voluntad] de antemano, creo que se mantendrán fuertes las relaciones”, expresa la especialista. Reagendar el encuentro o manifestar el deseo sincero de reunirse en otro momento puede marcar la diferencia entre transmitir desinterés y fortalecer el vínculo.

De este modo, el estudio abre la puerta a una reflexión colectiva sobre las normas sociales que rigen los compromisos personales. Las cifras revelan que la tolerancia a las cancelaciones es mayor de lo que se intuye, y que la ansiedad generada por estas situaciones puede ser innecesaria en muchos casos.

No obstante, la clave para conservar la armonía social parece residir en la empatía y la comunicación: considerar las expectativas ajenas, entender las diferencias culturales y actuar con cortesía siguen siendo elementos centrales en cualquier interacción humana.