El exclusivo restaurante con dos estrellas Michelin elegido por Bad Bunny: cómo fue su noche gourmet en Buenos Aires

El cantante puertorriqueño Bad Bunny, quien en las próximas horas iniciará una saga de tres presentaciones en el estadio de River Plate, cenó junto a Gabriela Berlingeri, con quien se habría reconciliado, en Aramburu, el único restaurante de Argentina con dos estrellas Michelin.

El restaurante está situado en el Pasaje del Correo, también conocido como Pasaje Suizo, en el barrio de Recoleta.

Bad Bunny eligió el restaurante Aramburu para disfrutar de una cena en un entorno reservado. El artista se mostró especialmente sorprendido por el laminado de brioche con tartar de wagyu argentino, vinagre de yuzu, wasabi y caviar, un plato que decidió repetir por su sabor y originalidad.

Durante la velada, el chef Gonzalo Aramburu se acercó personalmente a la mesa para dedicarle el menú al puertorriqueño, acompañando el gesto con un dibujo del plato que más le había gustado. Bad Bunny optó por un maridaje premium y, al finalizar la experiencia, agradeció al equipo por la hospitalidad y calidez recibidas. Mientras tanto, el Pasaje Suizo se llenó de fanáticos que se acercaron al restaurante al enterarse de su presencia, aunque el local mantuvo su privacidad en todo momento.

La exclusiva experiencia gourmet de Bad Bunny en Buenos Aires destaca la fusión de la alta cocina argentina con el reconocimiento internacional que ostenta Aramburu (Instagram Aramburu)

El menú degustación de Aramburu tiene dieciocho pasos. Su propuesta gastronómica se apoya en ingredientes argentinos con influencias europeas, americanas y asiáticas. La oferta de vinos supera las 120 etiquetas, provenientes de varias regiones vitivinícolas del país.

Aramburu destaca no solo por su carta, sino por su ambiente exclusivo. Al finalizar la cena, Bad Bunny salió del lugar protegido por una decena de hombres de su equipo de seguridad y cinco camionetas blindadas, según testigos. Con el rostro cubierto y una gorra, saludó a los seguidores que lo esperaban sin mostrar incomodidad ante la multitud.

El restaurante Aramburu mantiene sus dos estrellas Michelin y sigue siendo referencia en la gastronomía de autor en Argentina (Restaurante Aramburu)

El restaurante elegido por el artista puertorriqueño, quien recientemente se destacó por su participación como estrella del mediotiempo del Super Bowl, figura en los rankings internacionales como The World’s 50 Best Restaurants y Latin America’s 50 Best Restaurants.

La Guía Michelin subrayó su “virtuosismo culinario”, determinado por la calidad de los ingredientes, la armonía de los sabores, la técnica del equipo y la impronta personal del chef en su cocina.

La visita de Bad Bunny a Aramburu habla del prestigio mundial del chef Gonzalo Aramburu y su equipo (RS Fotos)

Gonzalo Aramburu, chef y fundador del restaurante, comanda el prestigioso espacio. Graduado del Instituto Argentino de Gastronomía, completó su formación en Europa y Estados Unidos. Fue reconocido entre los 100 mejores chefs del mundo.

La primera vez que recibió esa distinción fue en noviembre de 2023, a través del destacado ranking internacional The Best Chef Awards. En esa edición, celebrada en Yucatán (México), Aramburu hizo historia al convertirse en el primer chef de un restaurante ubicado en Argentina en ingresar a esta lista, al debutar en el puesto 89.

El menú degustación de 18 pasos y el maridaje de vinos convierten la propuesta de Aramburu en una de las más lujosas del país (Instagram Aramburu)

Desde su ingreso, su reconocimiento ha crecido significativamente bajo el nuevo sistema de calificación de la guía (basado en “cuchillos” en lugar de un ranking numérico del 1 al 100): así, en 2023 ingresó al Top 100 mundial en la posición 89, en 2024 fue galardonado con la categoría de dos cuchillos (World Class) y en 2025, en la gala realizada en Milán, alcanzó la máxima distinción de tres cuchillos (“The Best”), al compartir el nivel más alto de la gastronomía mundial junto a figuras como Mauro Colagreco y Dabiz Muñoz.

El reconocimiento de su espacio gastronómico en la Guía Michelin ubicó a Argentina como el segundo país en Latinoamérica en tener restaurantes distinguidos bajo este sistema. Aramburu fue el primero en recibir la doble distinción, mientras otros seis establecimientos obtuvieron una estrella.

El ambiente íntimo y la atención personalizada distinguen la propuesta de Aramburu como destino culinario de elite (Instagram Aramburu)

Quienes forman parte de Aramburu consideran que cada logro representa el resultado de la dedicación y el esfuerzo diario en la búsqueda de la excelencia gastronómica.

Aramburu, bajo el liderazgo de Gonzalo Aramburu, continúa siendo el referente máximo de la alta cocina en Argentina.

La propuesta gastronómica

El restaurante ofrece un menú degustación estacional de 18 pasos. La experiencia se divide en etapas: comienza con bocados sofisticados en la planta baja y termina con los pasos principales y postres en el salón principal con vista a la cocina abierta.

El estilo es una cocina creativa y de autor con técnicas de vanguardia aplicadas a productos locales.

El restaurante argentino figura entre los mejores del continente según los rankings internacionales de gastronomía (Instagram Aramburu)

Platos destacados:

Langostinos patagónicos presentados sobre rocas volcánicas. Flores de zucchini en tempura. Carpaccio de tartar de ciervo sobre hojas de shizo. Postres visualmente impactantes, como un mousse de palta que imita la forma y textura de la fruta real.

Los precios aproximados a comienzos de 2026 para la experiencia en Aramburu son de los más exclusivos del país y suelen estar ajustados al valor de referencia internacional.

Menú Degustación: Aproximadamente $300.000 por persona.

La innovación y la técnica de vanguardia marcan la identidad de la cocina creada por Gonzalo Aramburu (Instagram)

Maridaje de Vinos: Alrededor de $190.000 adicionales (incluye una selección de unas 8 copas de etiquetas premium, incluyendo joyas como el Cheval des Andes).

Los lugares suelen estar completos desde varias semanas antes, por lo que habitualmente se reserva con anticipación. La atención es personalizada de casi un asistente por comensal y tienen capacidad solo para 22 personas por servicio.