Bad Bunny y una cena romántica en Buenos Aires antes de San Valentín: su historia de amor con Gabriela Berlingeri

En medio de rumores de reconciliación, el artista y la modelo se mostraron en un exclusivo restaurante, horas antes del debut de la gira Debí tirar más fotos World Tour en River

Bad Bunny y Gabriela Berlingieri
Bad Bunny y Gabriela Berlingieri en una antigua postal juntos (Instagram/@badbunny)

Más allá de atravesar el momento más importante de su carrera, el arribo de Bad Bunny a Buenos Aires reactivó la atención sobre su vida sentimental, en especial por su reciente reencuentro público con Gabriela Berlingeri. La historia entre el artista y la modelo generó titulares desde 2017, cuando ambos se cruzaron por primera vez en un local de Puerto Rico, poco después del debut de Bad Bunny en un concierto de Zion & Lennox.

Fue el propio cantante quien relató aquellos comienzos en su país natal: “La conocí en un restaurante, cuando estaba comiendo con mis padres y mis hermanos. Comenzamos a hablar y de ahí continuamos viéndonos”, resumió. Una historia que nació como tantas otras, pero que estaba destinada a trascender.

Bad Bunny y Gabriela Berlingieri
Bad Bunny y Gabriela Berlingieri comenzaron su relación en 2017 (Instagram/@badbunny)

La relación, inicialmente discreta, fue ganando notoriedad. En 2018, Bad Bunny compartió que Gabriela participó en la colaboración del sencillo “Te gusté” junto a Jennifer López, grabando referencias para la artista estadounidense. Sin embargo, el romance permaneció resguardado hasta 2020, cuando ambos decidieron hacerlo público a través de la cuenta de Instagram del cantante. Las publicaciones incluyeron historias donde se los veía besándose y compartiendo momentos íntimos, además de la primera fotografía oficial juntos. En ese momento, Bad Bunny dejó claro su sentir: “Me ha hecho entender que ella es la mejor compañera que yo puedo tener. Yo estoy feliz con ella, la gente no sabe que ella me ha ayudado mucho en aspectos emocionales cuando más lo necesitaba”.

La pareja convivió durante el aislamiento por covid-19, enfrentando la curiosidad de los seguidores en redes sociales acerca de su situación sentimental. Aunque su vínculo parecía consolidado, en 2022 anunciaron una pausa. El propio artista se refirió a Gabriela como su “mejor amiga”, aclarando que ambos podían tener nuevas parejas, lo que llevó a especulaciones sobre la naturaleza de su relación.

Así fue la segunda noche
Así fue la segunda noche de Bad Bunny en Buenos Aires: cena privada y hermetismo en la previa de sus shows en River (RS Fotos)

Pese a la separación, la presencia de Gabriela se mantuvo en el universo mediático y digital. Modelo, diseñadora e influencer, su perfil se consolidó como figura pública más allá de su vínculo con el cantante. A lo largo de los años, los rumores sobre una posible reconciliación nunca dejaron de circular, y las apariciones conjuntas en 2024 y 2025 reavivaron las expectativas de sus seguidores.

El 2026 marcó un nuevo capítulo en esta historia, cuando la pareja fue vista nuevamente junta en Buenos Aires. El regreso de Bad Bunny a la Argentina, en el marco de la gira Debí tirar más fotos World Tour, coincidió con una triple cita programada en un River Plate colmado, apenas días después de su histórica presentación en el Super Bowl. El entusiasmo entre el público argentino se hizo sentir, reforzando el lazo que el artista cultivó con sus seguidores locales año tras año.

Así fue la segunda noche
Así fue la segunda noche de Bad Bunny en Buenos Aires: cena privada y hermetismo en la previa de sus shows en River (RS Fotos)

La previa del primer show dejó una postal inesperada: Bad Bunny y Gabriela optaron por una velada íntima en el restaurante Aramburu, localizado en el Pasaje Suizo de Recoleta. A tan solo cinco cuadras del hotel donde se hospedan, el lugar elegido ostenta el reconocimiento de ser el primer restaurante argentino en recibir dos estrellas Michelín. Allí, la pareja disfrutó de un menú de 12 pasos acompañado por una cata de vinos, una experiencia que se extendió durante tres horas. A la salida, y protegido por un operativo de seguridad que incluyó diez custodios y cinco camionetas blindadas, Bad Bunny saludó a los fans que aguardaban en la vereda, en una actitud distendida.

Este despliegue no pasó inadvertido para los seguidores ni para la prensa, que cubrió cada detalle del movimiento de la pareja en la ciudad. Los comentarios de los fans en redes sociales reflejaron la intensidad de la expectativa: “Ay me ilusionan. Cómo los quiero y que estén juntos por fin”, “Ya era hora de que se dejaran de tanto drama y volvieran”, “Esa va a ser la madre de sus hijos”, “Ellos deben estar juntos”. La opinión pública parece inclinarse por la reconciliación, celebrando el reencuentro y la complicidad de ambos.

El regreso de Bad Bunny a la Argentina, en este contexto, adquiere un significado mayor para el público local. Más allá del espectáculo musical, la presencia del artista y su pareja revive una historia sentimental que trascendió el plano privado, alimentando la fascinación de sus seguidores y sumando una nueva dimensión a su paso por Buenos Aires.

