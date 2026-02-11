Tendencias

Los mejores looks de George y Amal Clooney: así se consolidan como íconos de la moda global

La pareja deslumbra en cada aparición pública con atuendos perfectamente sincronizados y detalles sofisticados

El matrimonio se consolida como
El matrimonio se consolida como símbolo de sofisticación, luciendo conjuntos armoniosos que reflejan su personalidad y una visión fresca del estilismo en pareja (Foto de Alberto Pezzali/Invision/AP, Archivo)

La elegancia de George y Amal Clooney en la alfombra roja se convirtió en referencia del estilismo en pareja. A través de sus apariciones, ambos demuestran una coordinación impecable y una sofisticación que cautiva.

Cada look revela una interpretación única del glamour y la moda, adaptada a escenarios exclusivos y eventos de alto perfil, consolidando su imagen como sinónimo de modernidad.

Sofisticación discreta

Noche OMEGA House: Amal con
Noche OMEGA House: Amal con vestido negro palabra de honor y George con traje azul marino (The Grosby Group)

Durante un evento de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026, George y Amal Clooney dejaron claro que la elegancia puede ser natural y sin esfuerzo.

Amal lució un vestido largo negro de escote palabra de honor, elaborado en tejido arrugado con transparencias sutiles. El diseño incluía una abertura lateral y bajo asimétrico, realzando una silueta escultural.

La abogada complementó el atuendo con tacones negros de punta, pendientes largos plateados y maquillaje discreto, mientras su cabello caía en ondas sueltas. George optó por un traje azul marino, camisa blanca desabotonada y zapatos de charol oscuros, prescindiendo de la corbata para lograr una imagen relajada pero pulida.

Rojo intenso y clasicismo en el esmoquin

Globos de Oro 2026: Amal
Globos de Oro 2026: Amal en rojo drapeado y George con esmoquin clásico (REUTERS/Mike Blake)

La elección de Amal en este look para la gala de los Globos de Oro 2026 fue un vestido largo rojo ajustado, confeccionado en tela drapeada y con escote corazón de tirantes anchos. El clutch rojo y las sandalias abiertas acentuaron el conjunto, mientras el cabello en ondas marcadas y el maquillaje luminoso completaron una imagen refinada.

George apostó por un esmoquin negro clásico con solapas satinadas, camisa blanca y moño negro. Los zapatos de charol y su peinado corto hacia un costado reafirmaron la coordinación elegante de la pareja.

Tonos tierra y drapeados elegantes

Albie Awards 2025: Amal en
Albie Awards 2025: Amal en marrón chocolate asimétrico y George en esmoquin negro (REUTERS/Maja Smiejkowska)

En otra aparición, para los Albie Awards 2025 Amal eligió un vestido largo marrón chocolate, con escote asimétrico caído y drapeado diagonal. Los accesorios dorados, como pendientes largos y pulsera, junto a un clutch metálico, dotaron de brillo sutil el estilismo. El cabello peinado hacia un lado en ondas suaves aportó movimiento y naturalidad.

El actor mantuvo su preferencia por el esmoquin negro con solapas satinadas, camisa blanca y moño negro. Los zapatos negros de charol y el peinado clásico completaron el conjunto.

Impacto visual en fucsia y sobrefalda

Festival de Venecia 2025: Amal
Festival de Venecia 2025: Amal en fucsia palabra de honor y George en esmoquin satinado (REUTERS/Yara Nardi)

Para la alfombra roja del Festival de Cine de Venecia 2025, Amal apostó por un vestido fucsia palabra de honor, corto al frente y con sobrefalda larga formando una cola. El tejido fruncido en la parte frontal y las sandalias plateadas de tiras resaltaron su figura, mientras que el clutch dorado y la melena suelta en ondas aportaron un toque festivo.

Él lució nuevamente un esmoquin negro con solapas satinadas, pantalón con franja lateral y moño negro. El conjunto lo completaron zapatos de charol y un peinado corto.

Blanco perla y aplicaciones sofisticadas

Premios Tony 2025: Amal en
Premios Tony 2025: Amal en vestido blanco con perlas y George en esmoquin tradicional (REUTERS/Jeenah Moon)

En esta ocasión, para los Premios Tony 2025, ella deslumbró con un vestido blanco ajustado cubierto de aplicaciones de perlas, escote caído sobre los hombros y mangas cortas formadas por hileras de perlas. Zapatos de punta blancos y clutch plateado reforzaron la delicadeza del atuendo, con el cabello suelto en ondas como toque final.

George eligió el esmoquin negro clásico, camisa blanca y moño negro. Los zapatos de charol negros y el peinado corto mostraron la constancia en su estilo.

Terciopelo negro y detalles plateados

Fundación Clooney 2024: Amal en
Fundación Clooney 2024: Amal en terciopelo negro y George con reloj metálico (REUTERS/Kent J Edwards)

Para un evento de su fundación en 2024, la abogada apostó por un vestido largo de terciopelo negro, con tirantes finos y escote en V. Los accesorios incluyeron un bolso negro, pulsera plateada ancha y pendientes discretos. El maquillaje realzó sus labios en tono rojo, y el cabello en ondas sueltas añadió elegancia.

George repitió el esmoquin negro, camisa blanca y moño negro, junto a zapatos negros y un reloj metálico.

Amarillo pastel y encaje romántico

Venecia 2024: Amal en encaje
Venecia 2024: Amal en encaje amarillo pastel y George en esmoquin negro (REUTERS/Yara Nardi)

Para este look, en el Festival de Cine de Venecia 2024, ella eligió un vestido largo amarillo pastel, confeccionado en encaje y con volantes en la falda. El diseño de tirantes finos y espalda descubierta se complementó con un clutch brillante y el cabello suelto con volumen.

George mantuvo la línea del esmoquin negro, camisa blanca y moño negro, añadiendo un reloj en la muñeca izquierda.

Minimalismo rojo y capa sutil

Evento 2022: Amal en rojo
Evento 2022: Amal en rojo con capa y George con esmoquin clásico (The Grosby Group)

Para un evento de 2022, Amal apareció con un vestido largo rojo de corte recto y escote barco, con detalle de capa superior. El clutch rojo y la pulsera plateada sumaron presencia, mientras que los tacones nude y el cabello suelto completaron el conjunto.

George lució el esmoquin negro con camisa blanca y moño, zapatos de charol y el cabello ligeramente más largo y canoso.

Plateado geométrico y traje azul marino

"Ticket To Paradise" 2022: Amal
“Ticket To Paradise” 2022: Amal en plateado geométrico y George en traje azul marino (The Grosby Group)

En esta ocasión, para la premiere de “Ticket To Paradise” en 2022, ella eligió un vestido largo plateado de tirantes delgados, en tejido brillante con bordado de lentejuelas en patrón geométrico. El clutch dorado y zapatos a juego realzaron el brillo del diseño, con el cabello suelto peinado hacia un costado.

George rompió la rutina del esmoquin y optó por un traje azul marino con chaleco, camisa blanca sin corbata, zapatos negros y barba corta.

Plumas y degradados en blanco y gris

Cesar Awards 2017: Amal en
Cesar Awards 2017: Amal en blanco con plumas y George en esmoquin negro (REUTERS/Philippe Wojazer)

En una de sus apariciones más antiguas, para los Cesar Awards en París, en 2017, Amal lució un vestido largo blanco de escote palabra de honor, ajustado en la parte superior y con falda cubierta de plumas en degradado de blanco a gris oscuro. Los labios rojos y el cabello en ondas hacia un costado completaron el estilismo.

Él retomó el esmoquin negro clásico con solapas satinadas, camisa blanca y moño negro, acompañado de zapatos negros y peinado de lado.

