El street style de Hailey Bieber: cómo sus looks urbanos combinan comodidad y glamour

Los accesorios elegidos por Hailey Bieber, como los anteojos oscuros y los bolsos estructurados, aportan carácter a cada conjunto (The Grosby Group)

El estilo casual chic de Hailey Bieber se convirtió en referencia para quienes buscan inspiración en la moda urbana contemporánea. Sus apariciones públicas demuestran una habilidad única para combinar prendas básicas con accesorios originales, logrando un equilibrio entre comodidad y sofisticación.

Con cada look, la modelo estadounidense reafirmó su lugar como ícono del street style, al mostrar cómo los detalles pueden transformar conjuntos simples en propuestas llenas de personalidad y frescura.

En una de sus recientes apariciones urbanas en Los Ángeles, eligió un top gris acanalado y ajustado, de corte a la cintura, en combinación con jeans azules de tiro medio y corte recto, que aportan un toque relajado y atemporal al conjunto.

El look urbano de Hailey Bieber con top gris y jeans demuestra cómo la sencillez puede adquirir sofisticación con los accesorios adecuados (The Grosby Group)

Para complementar, eligió unos anteojos oscuros de forma ovalada, un accesorio que sumó elegancia. Los pendientes discretos reforzaron la sencillez del look, permitiendo que el enfoque permanezca en las líneas limpias del vestuario. El peinado, un rodete pulido, despejó el rostro y otorgó frescura al conjunto.

Top negro con transparencias y pantalón de vestir

El conjunto de top negro con transparencias y pantalón de vestir de Hailey Bieber fusiona sensualidad y elegancia en una propuesta monocromática (The Grosby Group)

Otro de los looks más llamativos está compuesto por un top negro con transparencias y detalles de encaje floral, que deja el abdomen ligeramente al descubierto. Esta prenda aporta un aire sensual y elegante a la vez, jugando con la superposición de texturas y la insinuación sin excesos.

El top se combinó con pantalones de vestir rectos en color negro, una elección clásica que equilibra la audacia de la parte superior del conjunto. Las sandalias de tiras finas, también en negro, mantuvieron la coherencia de un look monocromático. Como complemento, Hailey seleccionó unos anteojos de sol ovalados y un bolso negro de asa corta.

Campera de cuero negra y jeans

La campera de cuero negra y los jeans rectos en la noche neoyorquina reflejan el espíritu rockero y atemporal de Hailey Bieber (The Grosby Group)

Durante una noche de cena con sus amigas en Nueva York, optó por un conjunto infalible: campera de cuero negra de corte clásico, camiseta básica negra y jeans azules rectos. Esta combinación es un guiño al estilo rockero y atemporal, ideal para quienes desean estar cómodos sin dejar de lado el diseño.

Las sandalias negras de taco bajo aportaron un matiz femenino y funcional, mientras que el bolso pequeño rígido negro introdujo un elemento estructurado que contrastó con las líneas relajadas del resto del outfit. Como accesorio optó por unos anteojos oscuros.

Top de manga larga negro y pantalón de pinzas

El top de manga larga negro y pantalón de pinzas muestran cómo Hailey Bieber equilibra lo casual y lo formal en una sola apuesta (The Grosby Group)

En una salida acompañada por Justin Bieber, eligió un top de manga larga negro con escote barco, que dejó al descubierto los hombros y estiliza el cuello. El pantalón negro de pinzas sumó sofisticación y estructura, logrando un equilibrio perfecto entre lo casual y lo formal.

Para los pies, la modelo optó por mocasines oscuros, cómodos y elegantes, y en los accesorios destacó un bolso negro, un collar plateado, pendientes dorados y anteojos oscuros rectangulares.

Abrigo largo de cuero y zapatos rojos

El abrigo largo de cuero y los zapatos rojos destacan la capacidad de Hailey Bieber para romper la monocromía con detalles vibrantes (The Grosby Group)

Durante una caminata nocturna, sorprendió con un abrigo largo de cuero negro, prenda que aportó dramatismo. Lo combinó con pantalones de jean de corte recto, una elección neutra que permitió destacar el resto de los elementos del conjunto.

El toque de color lo dieron los zapatos rojos de taco cuadrado, que rompieron con la monocromía y actuaron como punto focal del look. Los anteojos oscuros y el bolso negro grande completaron la propuesta, mientras Justin Bieber vistió una campera verde militar, camisa azul claro y gorra.

Campera acolchada negra y jeans

La campera acolchada negra y los jeans azules revelan la apuesta de Hailey Bieber por la comodidad y el estilo deportivo en la ciudad (The Grosby Group)

En una escena al aire libre en Los Ángeles, Hailey apostó por la comodidad sin perder el estilo. Llevó una campera acolchada negra de volumen amplio, que añadió textura visual. La acompañó con jeans rectos azules, un básico imprescindible en su guardarropa. La gorra azul marino y los anteojos oscuros actualizaron el look, otorgándole un aire deportivo y desenfadado.

Abrigo largo acolchado y suéter negro

El abrigo largo acolchado negro y el suéter corto evidencian la habilidad de Hailey Bieber para reinventar piezas clásicas en cada ocasión (The Grosby Group)

En otro contexto nocturno, Hailey Bieber eligió un abrigo largo acolchado negro de textura capitonada, que vistió sobre un suéter negro corto. Esta combinación dejó ver las piernas, rompiendo con la estructura habitual de los abrigos largos.

Los zapatos negros de charol, las medias blancas y el bolso negro completaron el estilo, mientras que los anteojos y los pendientes dorados sumaron sofisticación bajo la luz artificial. Este look resaltó la capacidad de Hailey para adaptar piezas clásicas y darles un giro inesperado.

Abrigo marrón largo y remera oversize roja

El abrigo marrón largo y la remera oversize roja de Hailey Bieber combinan tonos cálidos y elementos urbanos en un look desenfadado (The Grosby Group)

Para otro de sus looks casuales, mezcló un abrigo marrón largo de lana con una remera oversize roja, logrando un contraste de tonos cálidos y vibrantes. Las medias blancas y los mocasines negros aportaron un toque clásico y cómodo, mientras que los anteojos oscuros y la gorra azul marino reforzaron el aire urbano.