Receta de bombones de chocolate para San Valentín, rápida y fácil

En Argentina, la preparación artesanal de chocolates gana popularidad durante el Día de los Enamorados, donde la facilidad y rapidez de esta elaboración permiten compartir momentos especiales sin experiencia previa en la cocina

Caja de bombones variados con
Caja de bombones variados con decoraciones rojas y blancas, ideal para regalar en San Valentín. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nada conquista el corazón como un detalle hecho a mano. Los bombones de chocolate caseros son el regalo perfecto para San Valentín: rápidos, fáciles y con un sabor irresistible. Ideales para sorprender a esa persona especial sin complicarte en la cocina, y compartir un momento dulce e inolvidable.

En Argentina, el chocolate es sinónimo de cariño y celebración. Los bombones son el regalo estrella en fechas románticas: se regalan en cajas decoradas, en envoltorios rojos, o simplemente en una linda bandeja para compartir después de la cena. No hay excusas para no prepararlos: esta receta es tan accesible y rápida que invita a cualquiera a probar.

Receta de bombones de chocolate para San Valentín

Los bombones de chocolate son pequeñas esferas hechas a base de chocolate derretido mezclado con crema, que se enfrían hasta tomar firmeza y luego se pueden bañar o rebozar en cacao, coco rallado, frutos secos o lo que más te guste. Esta receta es básica, sin moldes complicados, ideal para un resultado casero y elegante.

Tiempo de preparación

Total: 2 horas

Activa: 20 minutos

Enfriado: 1 hora 40 minutos

Ingredientes

  • 350 gr de chocolate amargo, picado
  • 5 cucharadas de crema de leche (nata)
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • Cacao amargo en polvo, coco rallado, granas o frutos secos picados para rebozar (opcional)

Cómo hacer bombones de chocolate para San Valentín, paso a paso

  • Picar el chocolate amargo en trozos chicos para que se derrita parejo.
  • Calentar la crema de leche en una cacerolita a fuego bajo hasta que esté bien caliente, sin hervir.
  • Retirar del fuego, agregar el chocolate picado y revolver hasta que se funda completamente y quede una mezcla lisa y brillante.
  • Incorporar la esencia de vainilla y mezclar bien.
  • Volcar la preparación en una fuente o bowl y llevar a la heladera durante 1 hora y media, hasta que la mezcla esté firme pero no dura.
  • Sacar porciones usando una cucharita y formar bolitas con las manos. Si se pega, ayudar mojando las manos con agua fría.
  • Pasar cada bombón por cacao amargo en polvo, coco rallado o frutos secos picados. Elegí la cobertura que más te guste.
  • Disponer los bombones en pirotines o una bandeja y llevar a la heladera hasta el momento de servir.

Consejos técnicos:

  • Es clave usar chocolate de buena calidad.
  • No hervir la crema para evitar que se corte el chocolate.
  • Las manos húmedas evitan que la mezcla se pegue al armar los bombones.
  • Si el ambiente está caluroso, trabajar rápido para que no se derritan.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 35 bombones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 70 kcal
  • Grasas: 5 gr
  • Carbohidratos: 6 gr
  • Proteínas: 1 gr

Estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, hasta 1 semana en recipiente hermético. En freezer, hasta 2 meses. Se recomienda separar con papel manteca para que no se peguen.

