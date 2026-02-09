Receta de bombones de chocolate para San Valentín, rápida y fácil

Nada conquista el corazón como un detalle hecho a mano. Los bombones de chocolate caseros son el regalo perfecto para San Valentín: rápidos, fáciles y con un sabor irresistible. Ideales para sorprender a esa persona especial sin complicarte en la cocina, y compartir un momento dulce e inolvidable.
En Argentina, el chocolate es sinónimo de cariño y celebración. Los bombones son el regalo estrella en fechas románticas: se regalan en cajas decoradas, en envoltorios rojos, o simplemente en una linda bandeja para compartir después de la cena. No hay excusas para no prepararlos: esta receta es tan accesible y rápida que invita a cualquiera a probar.
Receta de bombones de chocolate para San Valentín
Los bombones de chocolate son pequeñas esferas hechas a base de chocolate derretido mezclado con crema, que se enfrían hasta tomar firmeza y luego se pueden bañar o rebozar en cacao, coco rallado, frutos secos o lo que más te guste. Esta receta es básica, sin moldes complicados, ideal para un resultado casero y elegante.
Tiempo de preparación
Total: 2 horas
Activa: 20 minutos
Enfriado: 1 hora 40 minutos
Ingredientes
- 350 gr de chocolate amargo, picado
- 5 cucharadas de crema de leche (nata)
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- Cacao amargo en polvo, coco rallado, granas o frutos secos picados para rebozar (opcional)
Cómo hacer bombones de chocolate para San Valentín, paso a paso
- Picar el chocolate amargo en trozos chicos para que se derrita parejo.
- Calentar la crema de leche en una cacerolita a fuego bajo hasta que esté bien caliente, sin hervir.
- Retirar del fuego, agregar el chocolate picado y revolver hasta que se funda completamente y quede una mezcla lisa y brillante.
- Incorporar la esencia de vainilla y mezclar bien.
- Volcar la preparación en una fuente o bowl y llevar a la heladera durante 1 hora y media, hasta que la mezcla esté firme pero no dura.
- Sacar porciones usando una cucharita y formar bolitas con las manos. Si se pega, ayudar mojando las manos con agua fría.
- Pasar cada bombón por cacao amargo en polvo, coco rallado o frutos secos picados. Elegí la cobertura que más te guste.
- Disponer los bombones en pirotines o una bandeja y llevar a la heladera hasta el momento de servir.
Consejos técnicos:
- Es clave usar chocolate de buena calidad.
- No hervir la crema para evitar que se corte el chocolate.
- Las manos húmedas evitan que la mezcla se pegue al armar los bombones.
- Si el ambiente está caluroso, trabajar rápido para que no se derritan.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde aproximadamente 35 bombones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 70 kcal
- Grasas: 5 gr
- Carbohidratos: 6 gr
- Proteínas: 1 gr
Estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En heladera, hasta 1 semana en recipiente hermético. En freezer, hasta 2 meses. Se recomienda separar con papel manteca para que no se peguen.