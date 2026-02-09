Fenómeno therian: quiénes son y cómo viven las personas que adoptan conductas animales en la Ciudad

El fenómeno de los therians en Buenos Aires genera debate social sobre identidad y comportamiento animal en la vida urbana

En las últimas semanas, nuevos personajes llamaron la atención en el paisaje porteño: los llamados therians, personas que aseguran sentirse animales y adoptan sus comportamientos en la vida cotidiana. La discusión se instaló en el canal de streaming Infobae en vivo, donde los conductores de Infobae a la Tarde compartieron sus impresiones sobre la aparición de estos grupos en la Ciudad de Buenos Aires.

En diálogo con el equipo de Infobae a la Tarde, integrado los lunes por Manu Jove, Maia Jastreblansky, Paula Guardia Bourdin y Marcos Shaw, se abordó la irrupción de los therians y la confusión que despierta su presencia en el espacio público. “Gente que se autopercibe determinados animales, hasta lo que yo vi, mamíferos en todos los casos, gente que se autopercibe distintos tipos de mamíferos. Pueden ser un perro, un gato, un zorro”, explicó Manu Jove, quien subrayó: “No es que se disfrazan de perros y hasta ahí llega el divertimento... Se sienten perros, viven como perros, se revuelcan como perros y se enfrentan con otros perros”.

Tomás Trapé reconoció que, en Rosario, aún no había visto ningún therian y bromeó sobre la dificultad de describir la escena: “Labura en cuatro patas”, lanzó entre risas. Paula Guardia Bourdin aportó contexto histórico: “Todo esto empieza en los 90 en comunidades de internet, a partir de una palabra que se llama otherkin, que es de personas que se identifican... Primero era con elfos y después fue derivando en esta situación que son los therians, que se identifican con animales”.

La conductora remarcó la diferencia con el fenómeno furry: “Es un concepto distinto al de los furros o furries, que lo hacen a modo de cosplay y es como una cuestión más de fandom. Esto es una cuestión más de autodefinirse animal”. En ese sentido, aclaró: “Si bien ellos no tienen una... no es que se identifican plenamente con el animal, pero sienten que una parte de sí puede definirse como animal. Es una cuestión más fragmentaria de la identidad”.

El fenómeno therian presenta diferencias clave con los furries, quienes recurren al cosplay y el fandom sin asumir una identidad animal fragmentaria

Durante la charla, surgieron testimonios sobre la reacción social ante los therians en barrios porteños. Manu Jove relató: “Sé que el fin de semana en el barrio Chino, en la zona de Belgrano, en la ciudad de Buenos Aires, había ya, no solamente therian disfrazado, saltando y demás, sino que se generó todo un show al respecto porque la gente empieza a observarlo, bueno, como lo que son...”.

Tomás Trapé ironizó sobre los temores que despierta el fenómeno: “Se me acerca uno a mi perro así y le disparo”, citando el exabrupto viralizado en redes sociales. Luego matizó: “No tengo portación de armas tampoco, pero ¿qué pasa si se viene una persona vestida de animal y quiere olfatear, lamer o alguna otra cosa a mi perro?... Espero que el exabrupto no me cueste un lío con los therians. Si se están divirtiendo, yo estoy a favor de ellos”.

Guardia Bourdin analizó el costado inquietante: “Yo creo que hay, hay, hay un juego también como con los payasos, por ejemplo, como de lo siniestro, que de repente que venga una persona enmascarada, en sí te genera una extrañeza... ya la máscara de por sí genera esa sensación”.

Trapé, que investigó entrevistas a therians, aportó: “En esas entrevistas muchos de los therians comentaban que no habían tenido hasta el momento situaciones desagradables con nadie y... Son pacíficos. Que por lo general... Es importante eso, son amigables. Se comportan muy bien, te podés acercar. Claro, no muerden”.

El término therian se popularizó en los años 90 a partir de comunidades de internet vinculadas originalmente al concepto otherkin

El equipo de Infobae a la Tarde también indagó sobre cómo conviven estas identidades con la vida diaria y laboral. Marcos Shaw relató el testimonio de una joven therian: “No es que yo me levanto y voy y tomo agua de un cosito. No, yo soy una persona civilizada, normal, como ustedes, pero me autopercibo así, me gusta ponerme una máscara, me gusta ponerme collares, me gusta ponerme puré y salir y jugar en las plazas y no sé qué. Pero después, soy una persona normal, me voy a dormir, me levanto, pero en mis tiempos, ciertos tiempos libres, con otras partes de mi manada, me gusta salir a compartir”.

Tomás Trapé sintetizó: “O sea, es un tiempo de ocio, básicamente”. La charla se tornó lúdica cuando surgió la hipótesis de pasear therians como si fueran perros. “Si es contenido para Infobae, si me lo pide acá el número uno, por supuesto, lo pasé”, bromeó Trapé.

En el cierre, Trapé mencionó la aparición de otros fenómenos similares: “En relación a estos personajes como antropomorfos y fantásticos, también estuve viendo el tema del sirenismo, que es otra cuestión que estamos en boga... Son personas que se ponen colas de sirena para nadar y hay mundiales como de surtes”.

Manu Jove concluyó el segmento con ironía: “El futuro, entre therians y sirenismo, llegamos al futuro de alguna u otra manera”.

