Cómo Margot Robbie redefine la elegancia y la originalidad en alfombras rojas: sus mejores looks

La llegada de Margot Robbie a la promoción de “Cumbres borrascosas” marcó tendencias en el universo de la moda internacional

La llegada de Margot Robbie como protagonista de la nueva adaptación de Cumbres borrascosas generó expectativa en el cine, y también marcó en el universo de la moda.

Durante la gira promocional de la película que se estrena este 12 de febrero en Argentina, la actriz reafirmó su estatus como referente de estilo, al apostar por diseños que fusionan sofisticación, innovación y guiños a la narrativa gótica de la obra.

Vestido de tul beige con aplicaciones doradas: sofisticación etérea

El vestido de tul beige con aplicaciones doradas reafirmó la sofisticación etérea como sello de la actriz australiana (REUTERS/Jack Taylor)

En una de sus apariciones para la promoción de la película en Londres, eligió un vestido largo de tul en tono beige traslúcido. El vestido fue diseñado a medida por la creadora londinense Dilara Fındıkoğlu, colaboradora de la actriz durante la gira promocional de la película.

Este diseño se destacó por las aplicaciones de cuerda dorada, que formaron patrones geométricos y líneas curvas a lo largo del torso y la falda. En tanto, el vestido incorporó detalles de plumas claras en los hombros y caderas, además de una gargantilla a juego y una estructura rígida en el busto. Este look evocó la delicadeza y el misterio propios de la novela de Emily Brönte.

Vestido de gala en encaje negro y degradado rojo

El encaje negro y el degradado rojo en la falda destacaron la fusión de glamour clásico y guiños góticos en los estilismos de Margot Robbie (REUTERS/Mario Anzuoni)

Para otra presentación, en Los Ángeles, la actriz australiana optó por un vestido de gala, diseño de Schiaparelli, con busto ajustado, confeccionado en encaje negro transparente sobre base nude. La falda, amplia y de textura aterciopelada, presentaba un degradado del negro intenso al rojo vibrante en la parte inferior.

El escote palabra de honor aportó un aire clásico, mientras que el collar dorado grueso, con un colgante en forma de corazón, se convirtió en el punto focal del estilismo. Este look combinó elementos de glamour tradicional con guiños góticos, alineándose con el universo estético de la película.

Minivestido de cuero rojo con textura de escamas

El minivestido de cuero rojo con textura de escamas aportó audacia y modernidad a las apariciones de la protagonista (REUTERS/Mario Anzuoni)

En una tercera aparición, Margot Robbie apostó por un minivestido de Dilara Findikoglu ajustado de cuero sintético rojo, con textura de escamas y corsetería visible. El diseño incluyó cordones en la parte frontal, mangas largas con detalles de lazo y aplicaciones en relieve que reforzaron la estructura del escote. Completó el conjunto con tacos rojos en punta y un collar fino con colgante claro.

Abrigo brocado y botas de charol

El abrigo brocado con detalles de plumas y las botas de charol rojo renovaron la silueta clásica en la moda de alfombra roja (The Grosby Group)

Para otra presentación en Londres, sorprendió con un abrigo largo de tejido brocado en tonos verde claro y crema, decorado con un motivo floral discreto. Las solapas pronunciadas y los hombros estructurados aportaron una silueta clásica, mientras que los detalles de plumas beige en los hombros y puños sumaron un toque de fantasía.

El abrigo, con un escote profundo y abertura frontal, dejó ver unas botas altas de charol rojo brillante, con cordones blancos y punta clara, que rompieron con lo tradicional y aportaron un aire moderno. El peinado fue recogido bajo con mechones sueltos.

Vestido de terciopelo burdeos y estructura corsetera

El terciopelo burdeos y la estructura corsetera confirmaron la sofisticación atemporal como apuesta de Margot Robbie en París (ABACA)

En otra de sus apariciones para la promoción de “Cumbres borrascosas” en París, la actriz optó por un vestido de gala de terciopelo burdeos, con tirantes finos y escote pronunciado. El diseño presentó una estructura de corsé en la parte superior y una falda voluminosa con drapeados laterales que caían hasta el suelo, revelando una capa inferior de tela blanca satinada.

El cabello suelto, peinado con raya al medio, y un collar ancho oscuro aportaron un aire de sofisticación atemporal.

Otros looks icónicos de Margot Robbie en alfombra roja y eventos nocturnos

La influencia de Margot Robbie en el mundo de la moda trasciende la promoción de sus películas, consolidándose en cada evento como un ícono de elegancia y originalidad.

Los bordados geométricos y florales en tul transparente resaltaron la versatilidad y originalidad de la actriz en eventos nocturnos (REUTERS/Maja Smiejkowska)

En una de sus apariciones más recordadas, para la premiere de “A Big Bold Beautiful Journey” en septiembre de 2025 lució un vestido largo de tul transparente con tirantes finos y espalda descubierta. El diseño incorporó bordados geométricos y florales en tonos plateados, lilas y dorados, además de aplicaciones de pedrería y cuentas que aportaron destellos brillantes.

El peinado recogido y los pendientes discretos complementaron un look que resaltó la silueta y la piel expuesta.

El minivestido satinado rojo y el cabello recogido aportaron un aire juvenil y festivo a las celebraciones de la industria

En una salida nocturna, la actriz eligió un minivestido de satén rojo con escote palabra de honor y estructura tipo corsé. El vestido, de corte recto y ajustado, se acompañó de una bolsa satinada pequeña y sandalias de tiras finas a juego. El cabello recogido, con mechones sueltos, reforzó el aire fresco y juvenil del conjunto.

El vestido negro de corte columna y los brazaletes dorados evidenciaron la preferencia por la sobriedad y el minimalismo en ocasiones especiales (REUTERS/Mario Anzuoni)

La apuesta por la sobriedad también tiene un espacio en el vestuario de Robbie. En una gala, optó por un vestido largo negro de corte columna y escote palabra de honor, con un drapeado central que añadió textura y caída fluida. El cabello suelto y los brazaletes anchos dorados en ambas muñecas completaron un look minimalista y refinado.