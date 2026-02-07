Cirugía estética en adultos mayores: bienestar, autoestima y longevidad

El psicoanalista Juan Eduardo Tesone sostiene que la belleza no se puede definir de manera única (Imagen Ilustrativa Infobae)

En una sala de espera, una mujer mayor hojea una revista y observa los rostros de modelos jóvenes. Se pregunta cuánto del ideal de belleza viene impuesto y cuánto refleja realmente el deseo propio. En el consultorio, el doctor Juan Eduardo Tesone escucha historias similares. Para el psicoanalista de la Asociación Psicoanalítica Argentina, lo bello es una idea imposible de fijar en una única definición. “No hay cuerpos feos o lindos, hay personas bellas o feas, o quizá personas que tienen gestos bellos y/o gestos feos. No depende de los atributos físicos, sino de una geometría de perspectiva variable según se considere lo bello”, explica Tesone en diálogo con Infobae.

En el análisis de Tesone, la percepción de la belleza no depende solo de lo que muestran los sentidos, sino de una construcción subjetiva que varía con el tiempo y las culturas. “Es un concepto atravesado por la diversidad, ya sea étnica, cultural, epocal o de la diversidad de atribución de género o trans. Concepto polisémico, no se deja asir por una definición unívoca”, puntualizó.

Según el especialista, la presión social por la juventud y la imagen lleva a que los procedimientos estéticos sean cada vez más frecuentes, no solo por motivos narcisistas, sino también por exigencias laborales. “La imagen en desmedro de la capacidad”, advirtió.

La percepción de la belleza depende de factores subjetivos y culturales, según Tesone (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada vez más expertos explican que la extensión de la vida no solo implica sumar años al final, sino que esos años “extra” suelen incorporarse en el tramo medio y activo de la vida.

Estudios recientes, como el informe The Future of Aging de Deloitte y el análisis de la doctora Laura Carstensen del Stanford Center on Longevity, muestran que la longevidad ha crecido de forma notable, pero aún existe una brecha entre la expectativa de vida y los años vividos con plena salud, que ronda los 63 años frente a una esperanza de vida de 79.

El desafío entonces es lograr que el envejecimiento se viva con vitalidad y participación, no solo sin enfermedad ni limitaciones.

Cirugía estética y calidad de vida después de los 65

El avance de la medicina y la prolongación de la vida han transformado la relación de las personas mayores con su cuerpo.

Según el doctor Juan Manuel Seren, cirujano plástico y creador del Protocolo de Rápida Recuperación Mamaria: “En la tercera edad lo que tenemos son pacientes que se han cansado de ser portadoras de prótesis mamarias y lo que quieren es salir del circuito portadora de implante mamario”. Seren destacó que muchas pacientes buscan procedimientos como la explantación o la mastopexia para ganar comodidad y bienestar diario.

La presión social por la imagen impulsa el aumento de procedimientos estéticos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética (ISAPS) reportó en 2024 341.971 retiros de implantes mamarios en el mundo, y casi 15.000 cirugías de aumento de mamas en mayores de 65 años. Seren subrayó que la tecnología modificó el panorama: “Los implantes de nueva generación vienen preparados para durar mucho más tiempo que los implantes antiguos”.

El foco no está solo en la apariencia. “La cirugía, en este sentido, no solo busca modificar una apariencia, sino acompañar cambios corporales propios del paso del tiempo y favorecer una mejor funcionalidad”, explicó el especialista.

El fenómeno no solo es individual. Seren observa que hoy varias generaciones de una misma familia pueden compartir una consulta: “Me está pasando que muchas pacientes vienen con sus nietas a operarse. Yo opero a la abuela, a la mamá y a la hija o a la nieta”. La búsqueda de bienestar y autonomía redefine el sentido de estos procedimientos.

Más años, mejor salud: las claves de la longevidad activa

La longevidad es uno de los grandes retos demográficos actuales. Las estimaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) proyectan que en 2050 el 18,9% de la población latinoamericana tendrá 65 años o más, casi el doble que en 2024. El desafío no solo es sumar años, sino cómo vivirlos con calidad.

Los expertos advierten sobre la brecha entre los años vividos y los años con plena salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

La doctora Sabine Donnai, experta en envejecimiento saludable, sostiene que la salud en la vejez depende menos de los genes que de los hábitos cotidianos. “Solo entre el 10% y el 20% de las enfermedades tienen una relación directa con la genética. Los genes predisponen; el estilo de vida desencadena la enfermedad”, explicó Donnai. Su enfoque se apoya en cuatro pilares: actividad física, gestión del estrés y el sueño, nutrición y desintoxicación.

Donnai describió que el envejecimiento ocurre en saltos, no de forma progresiva: “Hay tres saltos de edad principales: alrededor de los 50, alrededor de los 65 y de nuevo alrededor de los 80”. La especialista recomienda entrenar fuerza y equilibrio para preservar la masa muscular y la independencia, así como priorizar el sueño reparador y la diversidad de la dieta. “El movimiento te mantiene fuerte, flexible y mentalmente activo”, resumió.

El envejecimiento activo busca sumar vitalidad y participación, más allá de evitar enfermedades (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética señaló que el procedimiento más común en mayores de 65 años es la aplicación de toxina botulínica, con más de 470.000 intervenciones en 2024.

La cirugía de párpados (blefaroplastia) también sobresale, con más de 2,1 millones de procedimientos en adultos mayores. La experiencia clínica muestra que la vitalidad y la autoestima se sostienen cada vez más en la autonomía y el bienestar físico, no solo en la apariencia.

De la mirada ajena al bienestar propio

Tesone reflexionó que la belleza “se relaciona con la subjetividad de lo percibido”. Más allá de los sentidos, lo bello surge en el vínculo, en la creatividad y en la capacidad de reconocerse y reconocer belleza en los otros. “Nada hace más bello que el vínculo amoroso. Descubrir la belleza subjetiva del otro es un arte”, afirmó el psicoanalista.

La forma en que las personas mayores se relacionan con su cuerpo y su imagen está cambiando. La cirugía estética, la ciencia de la longevidad y la psicología coinciden en un punto: la salud y la belleza se redefinen, integrando bienestar, funcionalidad, deseo y subjetividad.

El desafío de la vejez ya no pasa solo por sumar años, sino por vivirlos desde la autenticidad y el autocuidado.