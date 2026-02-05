Cuáles son las 6 estrategias que permiten evitar el agotamiento mental tras horas frente a la pantalla, según un experto

La gestión consciente de plataformas digitales en el trabajo reduce el agotamiento laboral y mejora la productividad (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso habitual de plataformas digitales en el trabajo ha incrementado el agotamiento digital entre millones de empleados en América Latina, España y otras regiones del mundo, afectando tanto la productividad como el bienestar general. Este fenómeno, cada vez más presente en la vida laboral, se manifiesta a través de fatiga, disminución del rendimiento y dificultades para desconectar de las tareas profesionales.

Frente a este escenario, Paul Leonardi, director y profesor de Gestión de Tecnología en la Universidad de California Santa Bárbara, propone estrategias laborales para reducir la sobrecarga tecnológica.

Según indica Leonardi, la saturación diaria de datos y comunicaciones constituye la causa principal del agotamiento. “Estamos inundados constantemente con todo tipo de datos y comunicaciones”, afirmó el experto, citado por CNBC.

Además, existe una presión social constante por mantener “la expectativa de que siempre estemos al tanto de todo” y demostrar “disponibilidad constante en cualquier lugar y en cualquier momento”. Esta combinación contribuye a una sensación de desgaste continuo y a la dificultad para establecer límites entre la vida profesional y personal.

Las claves para evitar el agotamiento mental tras horas frente a la pantalla

Seleccionar el canal adecuado para cada mensaje y evitar la duplicidad de comunicaciones Priorizar reuniones informales para resolver temas complejos y reducir malentendidos No responder inmediatamente a cada notificación y evitar el “sesgo de urgencia” Dedicar más tiempo a la elaboración de mensajes importantes para disminuir la fatiga acumulada Limitar la cantidad de plataformas digitales utilizadas en el equipo y descartar las innecesarias Establecer normas claras sobre horarios y formas de respuesta para proteger el equilibrio entre vida personal y laboral

Elección inteligente de canales de comunicación

Una de las recomendaciones fundamentales de Leonardi es seleccionar el canal adecuado para cada tipo de mensaje. La mensajería instantánea resulta útil para asuntos simples y respuestas rápidas, mientras que el correo electrónico es más conveniente cuando se requiere mayor contexto o información detallada.

Para abordar temas complejos que deben resolverse rápidamente, “las reuniones informales son ideales”, explicó Leonardi, quien subrayó el valor del contacto directo para aclarar conceptos y evitar malentendidos. Esta estrategia permite reducir la confusión y la duplicidad de mensajes, facilitando la toma de decisiones.

El experto advirtió sobre el fenómeno conocido como “sesgo de urgencia”: la tendencia a responder de inmediato a cada mensaje recibido en la bandeja de entrada. “Creemos que las solicitudes de los demás son mucho más urgentes de lo que realmente son”, indicó Leonardi a CNBC make it. Sostuvo que es preferible evitar la presión de contestar al momento, excepto en situaciones verdaderamente urgentes.

Retrasar la respuesta permite elaborar comunicaciones más reflexivas y efectivas. “Dedicar más tiempo a un correo puede ahorrar decenas de interacciones posteriores y reducir el cansancio acumulado”, añadió Leonardi, enfatizando la importancia de la calidad sobre la inmediatez en el intercambio digital.

Otra estrategia clave consiste en reducir y optimizar el número de plataformas digitales utilizadas por los equipos de trabajo. Muchas organizaciones optan por emplear varias herramientas al mismo tiempo, lo que incrementa directamente el agotamiento de los colaboradores. “Definitivamente existe una correlación entre la cantidad de herramientas que tenemos y el nivel de agotamiento que sentimos”, sostuvo Leonardi, según el medio.

El profesor recomendó dialogar en equipo para definir cuáles herramientas son realmente imprescindibles y descartar las prescindibles. Esta medida no solo simplifica los procesos, sino que también representa beneficios sostenidos en la salud digital de los trabajadores.

El rol de los líderes y la construcción de hábitos tecnológicos saludables

Los líderes empresariales cumplen un papel central para evitar el agotamiento digital entre sus colaboradores. Al promover el uso racional de las plataformas, establecer normas claras sobre los tiempos y las formas de respuesta, y fomentar una cultura de respeto por los límites personales, se favorecen espacios laborales más sostenibles.

CNBC Make It señaló que desarrollar hábitos tecnológicos deliberados contribuye a equilibrar la productividad y el bienestar. La implementación de pausas programadas, la delimitación de horarios para el uso de herramientas digitales y la capacitación en competencias digitales son acciones que pueden marcar una diferencia positiva en el ambiente laboral.

En la gestión diaria de la proliferación tecnológica, cada persona tiene la última palabra. La diferencia crucial reside en una gestión consciente y selectiva de las herramientas digitales, capaz de transformar las relaciones laborales y el bienestar en la era digital. Adoptar estas estrategias permite enfrentar el reto del agotamiento digital y construir entornos de trabajo más saludables y productivos.