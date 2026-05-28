Apastepeque: la espectacular Laguna de aguas turquesas que tienes que ver para creer en El Salvador
La Laguna de Apastepeque es un antiguo cráter volcánico en San Vicente que muestra un inusual fenómeno óptico vinculado a microalgas y minerales, atrayendo la atención de visitantes y científicos por su intenso color y riqueza natural
Vista aérea de una embarcación navegando por la laguna de Apastepeque en San Vicente, a unos 70 kilómetros al este de San Salvador, el 21 de mayo de 2026. La laguna de Apastepeque, en el centro de El Salvador, adquirió un color turquesa, lo que llevó a técnicos del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) a estudiar el agua para determinar el origen del fenómeno. Foto Infobae Centroamérica/AFP/RUDY
La Laguna de Apastepeque, ubicada en el corazón de San Vicente, exhibe un sorprendente tono turquesa debido a la proliferación de microalgas y minerales, transformando su aspecto y atrayendo a turistas y científicos interesados en sus procesos naturales. Foto Infobae Centroamérica/AFP/RUDY
El cambio de color en la Laguna de Apastepeque convirtió este antiguo cráter volcánico en un fenómeno viral. Su profundidad de hasta 35 metros y la ausencia de afluentes visibles la distinguen entre los principales cuerpos de agua de El Salvador. Foto Infobae Centroamérica/AFP/RUDY
Vista aérea de una embarcación navegando por la laguna de Apastepeque en San Vicente, a unos 70 kilómetros al este de San Salvador, el 21 de mayo de 2026. La laguna de Apastepeque, en el centro de El Salvador, adquirió un color turquesa, lo que llevó a técnicos del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) a estudiar el agua para determinar el origen del fenómeno. Foto Infobae Centroamérica/AFP/RUDY
Rodeada de bosque húmedo subtropical, la Laguna de Apastepeque ofrece un refugio para aves y vida silvestre. Su color turquesa reciente ha posicionado al sitio como uno de los paisajes más fotografiados y estudiados del país. Foto Infobae Centroamérica/AFP/RUDY
Especialistas monitorean el estado de la Laguna de Apastepeque tras el inusual cambio cromático. La laguna, alimentada solo por lluvias y aguas subterráneas, se mantiene como un ecosistema resiliente y vital para la biodiversidad de la región. Foto Infobae Centroamérica/AFP/RUDY
El nombre de la Laguna de Apastepeque proviene del náhuat y significa “Cerro de las vasijas grandes”, una referencia a la forma de la cuenca volcánica que hoy alberga este cuerpo de agua de singular belleza y profundidad. Foto Infobae Centroamérica/AFP/RUDY
El reciente tono turquesa de la Laguna de Apastepeque es resultado de procesos biológicos y químicos en su interior. Este evento natural ha generado debates entre expertos sobre su impacto ecológico y su potencial como atractivo turístico. Foto Infobae Centroamérica/AFP/RUDY
La Laguna de Apastepeque se ha consolidado como uno de los destinos de observación de aves más destacados de El Salvador gracias a su entorno selvático y a los cambios estacionales de su ecosistema acuático. Foto Infobae Centroamérica/AFP/RUDY
El cráter de la Laguna de Apastepeque no recibe aguas de ríos ni presenta drenajes superficiales, lo que convierte a este espejo de agua turquesa en un laboratorio natural clave para el estudio de fenómenos hidrográficos en la región. Foto Infobae Centroamérica/AFP/RUDY