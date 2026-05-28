La emoción de Wanda Nara y Evangelina Anderson al acompañar a sus hijas en su muestra de baile: “Orgullosa”

Emma disfrutó bailando diferentes canciones y ritmos junto a sus compañeras (Video: Instagram)

La tarde se llenó de emoción y orgullo cuando Wanda Nara y Evangelina Anderson se hicieron presentes para acompañar a sus hijas en una esperada muestra de baile. El evento reunió a las familias y amigos de los alumnos y se transformó en una verdadera celebración del trabajo, la pasión y la dedicación que las niñas pusieron durante el año. Las cámaras captaron los gestos de alegría y nerviosismo en los minutos previos, los abrazos y las flores al final, y sobre todo, la complicidad de las dos madres, que no se perdieron detalle de la jornada.

Emma Demichelis, hija de Evangelina Anderson, fue una de las protagonistas. La niña participó en dos coreografías grupales. Para la primera, eligió un look urbano: pantalón deportivo y una campera de peluche animal print, acorde al ritmo enérgico de la canción. Ya en su segunda intervención, Emma lució un vestido blanco y bailó al son de “Ordinary”, de Alex Warren. La puesta fue grupal, con un clima más delicado y una atmósfera que reflejaba el trabajo coreográfico y la madurez escénica lograda. Anderson no ocultó su emoción, celebrando cada paso y retratando a su hija sobre el escenario y, después, en la platea, donde Emma recibió flores y abrazos.

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Emma Demichelis, hija de Evangelina Anderson, sorprendió en el escenario con dos coreografías grupales de estilos muy diferentes

Por su parte, la hija mayor de Wanda Nara, tuvo su momento destacado con una coreografía en solitario sobre “Lovely”, de Billie Eilish. El vestido blanco que llevó fue diseñado especialmente para la ocasión, respondiendo a su propio sueño para este día especial. La niña desplegó una secuencia llena de sensibilidad, flexibilidad y destreza, ejecutando medialunas y movimientos que requerían esfuerzo y concentración. El público siguió cada instante en silencio, y la ovación al final reflejó la conmoción que generó en la sala.

La hija mayor de Wanda Nara, emocionó al público con una coreografía solista sobre ‘Lovely’ y un vestido blanco exclusivo

En redes sociales, Wanda Nara compartió imágenes del vestido de su hija, hecho a medida, y le dedicó unas palabras llenas de orgullo: “Fran, todo el año te preparaste y esperaste tanto este día. Hoy solo te toca mostrar lo hermosa que sos y lo talentosa. Brillá como solo alguien como vos puede hacerlo. Orgullosa de vos. Mamá”. La empresaria y conductora se mostró atenta durante toda la función, registrando cada momento con el celular y acercándose para felicitar a su hija al final, entre flores, risas y lágrimas de emoción.

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La hija de Wanda se lució bailando sola "Lovely" de Billie Eilish (Video: Instagram)

La presencia de las dos madres en la sala no pasó desapercibida para el resto de las familias. Evangelina Anderson y Wanda Nara compartieron el rol de espectadoras y alentaron no solo a sus hijas sino también a los demás niños y niñas que participaron de la muestra. Ambas se mostraron cercanas y relajadas, posaron con las menores, y celebraron el esfuerzo y la dedicación que implica cada ensayo y cada función.

Los preparativos para la muestra incluyeron la elección de los vestidos y el armado de los peinados y el maquillaje, tareas que tanto Wanda como Evangelina siguieron de cerca. Los detalles se multiplicaron en las historias de Instagram, donde las dos compartieron el detrás de escena y recibieron mensajes de apoyo y cariño de seguidores y amigos.

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Ambas madres alentaron no solo a sus hijas sino también a todos los participantes, resaltando el valor del trabajo en equipo en la muestra de baile

La muestra de baile fue el cierre de un ciclo de aprendizaje y de sueños cumplidos para las amigas. Para las niñas, fue la oportunidad de mostrar todo lo que habían trabajado durante el año y de compartir el escenario con amigas. Para Evangelina y Wanda, fue una nueva ocasión para acompañar a sus hijas y para celebrar el crecimiento personal y artístico de cada una.

Al finalizar, se multiplicaron las fotos y los abrazos. Emma, con su ramo de flores y una sonrisa radiante, posó junto a su mamá y su familia, que no pudo disimular la emoción. Los asistentes se retiraron del teatro con la sensación de haber compartido una tarde en la que la pasión por el arte y el compromiso fueron los verdaderos protagonistas.

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