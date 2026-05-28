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Dos autos chocaron de frente en una duna en el Desafío Ruta 40: los candidatos que abandonaron

Lucas Moraes y Joao Ferreira se accidentaron en una trepada de arena. El brasileño se retiró y el portugués perdió el liderazgo. También desertó Carlos Sainz. Los detalles

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El insólito accidente entre Lucas Moraes y Joao Ferreira en las dunas del Nihuil en la tercera etapa del Desafío Ruta 40

Lucas Moraes y Joao Ferreira chocaron este miércoles en las Dunas de El Nihuil en San Rafael, Mendoza, durante la tercera etapa del Desafío Ruta 40, un incidente que dañó de forma grave ambos autos, sacó de carrera al brasileño y le hizo perder al portugués la punta de la clasificación general, que había comenzado defendiendo.

La etapa más extensa de la competencia se disputó en un bucle con largada y llegada en San Rafael, Mendoza, sobre 575 kilómetros totales y 409 kilómetros cronometrados. El recorrido marcó el ingreso a las históricas dunas de El Nihuil.

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Ferreira había iniciado el día como líder de la general, pero el accidente alteró por completo ese escenario. El Toyota del portugués volcó y sufrió daños, aunque pudo continuar durante unos 30 kilómetros antes de detenerse.

En el caso de Moraes, el vigente campeón mundial de Rally Raid abandonó la jornada después de llegar al primer punto de control, en el kilómetro 33, como el segundo más rápido. El brasileño no pudo seguir por las roturas en la suspensión trasera de su Dacia Sandrider tras la colisión.

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Carlos Sainz y Dani Oliveras. El Matador quedó sin chances de pelear por el triunfo (@CSainz_oficial)
Carlos Sainz y Dani Oliveras. El Matador quedó sin chances de pelear por el triunfo (@CSainz_oficial)

Al llegar al campamento de San Rafael, Moraes explicó qué ocurrió: “Sin duda, no ha sido el día que esperábamos aquí en la Ruta 40 del Desafío. La carrera de hoy empezó muy bien para nosotros, estábamos a la par con el ritmo. Luego, en el primer tramo de dunas, tuvimos que salirnos de pista durante cinco o seis kilómetros. Todo salió bien, seguimos la marca, pero nos desviamos un poco a la izquierda, aunque conseguimos encontrar el punto de control. Entonces dimos la vuelta pensando que íbamos por el camino correcto y, de repente, apareció el coche de João Ferreira y chocamos”.

El brasileño también pidió disculpas por el impacto y remarcó la dureza del terreno. “Este rally es muy duro, sobre todo en las dunas, así que pido disculpas porque el impacto fue fuerte. Me alegro de que estén bien, y nosotros también. Ha sido un día duro para nosotros y para el equipo. Espero que podamos recuperarnos mañana y conseguir al menos una victoria de etapa, porque vamos a seguir luchando desde ahora hasta el final del rally”.

La jornada no solo se alteró la pelea entre Moraes y Ferreira. También dejó sin opciones de victoria de etapa a Carlos Sainz, quien sufrió un problema mecánico en su Ford Raptor.

El español explicó en sus redes sociales el desperfecto: “Día desafortunado hoy. Una rotura en la correa de la dirección asistida nos dejó fuera de la etapa. Ahora toca analizar con el equipo qué ha podido pasar y seguir aprendiendo de cara al Dakar. Mañana volveremos a salir para seguir trabajando junto a Dani”. Este jueves volverán a sumarse a la carrera, pero ya sin chances por la victoria.

Henk Lategan lidera en autos (Prensa ASO)
Henk Lategan lidera en autos (Prensa ASO)

En la general virtual de la Etapa 3, la punta quedó en manos de Henk Lategan, seguido por Seth Quintero y Nasser Al-Attiyah. Saood Variawa y Sebastien Loeb completaron la cuarta y la quinta posición.

Ese vuelco en la clasificación contrastó con el cierre de la etapa anterior, cuando Ferreira había terminado como líder, con Quintero y Variawa detrás en el top tres. El accidente en El Nihuil cambió ese orden en una sola jornada.

El Desafío Ruta 40 integra el calendario de Rally Raid, la estructura que reúne a la Federación Internacional del Automóvil (FIA) para los autos y a la Federación Internacional del Motociclismo (FIM) para motos y cuatriciclos. La temporada se abrió con el Rally Dakar.

Daniel Sanders manda en las motos (Prensa ASO)
Daniel Sanders manda en las motos (Prensa ASO)

En motos, Daniel Sanders ganó este martes el tramo cronometrado “San Rafael-San Rafael” y consolidó un “1-2” de KTM con el salteño Luciano Benavides en el segundo puesto. El australiano estiró así una serie de tres victorias parciales consecutivas.

Según el parte de la etapa, Benavides dominó gran parte del recorrido hasta que Sanders lo superó en el kilómetro 341. Desde ese punto, el australiano se mantuvo al frente hasta el final del especial.

La actividad del Desafío Ruta 40 seguirá este jueves con la cuarta etapa, que unirá San Rafael con San Juan.

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