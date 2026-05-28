El Salvador

El Salvador busca atraer inversiones con el auge industrial y nuevas expansiones, según presidente de INVEST

El fortalecimiento del entorno productivo salvadoreño se ve reflejado en nuevos proyectos de expansión, destacando el impacto positivo en el empleo y el desarrollo de sectores industriales clave para la economía del país

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El aumento de inversiones en El Salvador responde a la demanda creciente de productos nacionales y oportunidades en diversos sectores estratégicos. (Foto cortesía AIRD)
El aumento de inversiones en El Salvador responde a la demanda creciente de productos nacionales y oportunidades en diversos sectores estratégicos. (Foto cortesía AIRD)

La promoción de inversiones en El Salvador muestra señales de dinamismo, impulsada por una demanda creciente de productos nacionales y oportunidades de expansión en diversos sectores.

Rodrigo Ayala, presidente de la Agencia de Promoción y de Inversiones y Exportaciones (INVEST), destaca el impacto de las inversiones en la generación de empleos y el desarrollo económico.

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Ayala resalta que la industria está en un proceso de fortalecimiento gracias a la demanda local y al interés internacional por los productos salvadoreños.

“Tenemos la demanda constante en crecimiento ahorita en el país y no solo dentro del país, sino que también los productos de alta calidad de El Salvador que se producen internamente están siendo demandados afuera en otros mercados”, afirma.

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Desde INVEST, la estrategia no solo busca facilitar las expansiones, sino también posicionar los productos salvadoreños en mercados extranjeros para que los productores obtengan más beneficios.

El presidente de INVEST detalla el efecto de la Ley que incentiva las expansiones, vigente desde enero. “En el primer trimestre, hemos tenido $233 millones en expansión.

Esos millones equivalen a 1,407 empleos proyectados nuevos directos, que sabemos que eso al final mueve mucha más masa, da mucho más empleo, porque no solo tenemos los empleos directos, sino también los indirectos”, explica Ayala.

El funcionario añadió que estas cifras seguirán creciendo, ya que existen más empresas en proceso de ampliar operaciones y se espera un informe más preciso al cierre del semestre.

Vista de operarios en fila junto a una cinta transportadora con cajas de galletas y botellas. Al fondo, una bandera de El Salvador. Varios ventanales superiores.
INVEST proyecta un crecimiento sostenido de empleos directos e indirectos debido a la expansión empresarial y la entrada de nuevas inversiones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cuanto a los sectores con mayor actividad, Karla Domínguez, gerente de Inteligencia Industrial de la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI), destacó que “en el caso de alimentos, hay cuatro subsectores que están tomando más preponderancia: snacks, cárnicos, panadería y molinería, lácteos y confites, que es toda la parte de lo dulce. Hay más productos como las grasas, las mieles, las salsas, pero los que mencioné anteriormente son los que están tomando mayor dinamismo dentro del sector alimentos”.

Sobre la industria de las bebidas, Domínguez agregó: “En la parte de bebidas están las carbonatadas, la cerveza, los jugos de frutas, hortalizas, los rones y este tipo de licores”.

Ayala detalla que los sectores de bebidas y alimentos concentran expansiones significativas, con empresas que han invertido $83 millones, $45 millones y otras en proceso por montos superiores a $40 millones.

El sector industrial, plástico, papel y textil también resultan beneficiados por la normativa, siempre que no participen en regímenes como la zona franca.

El panorama de nuevas inversiones incluye el sector hotelero, donde existe un déficit de habitaciones que genera interés en la construcción de hoteles, restaurantes y tiendas.

“Tenemos muchos hoteles en cola, tenemos un déficit habitacional de cuartos de hotel que no logramos cubrir. La demanda está aquí y la oferta está aquí. Entonces, nosotros necesitamos tener más hoteles en el país”, explica Ayala.

Cinta transportadora en una planta de alimentos con paquetes de productos envueltos en plástico transparente. Bobinas de plástico y cajas apiladas al fondo.
Los sectores de alimentos y bebidas lideran la expansión, con subsectores como snacks, cárnicos, panadería y lácteos mostrando mayor dinamismo en El Salvador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También existen proyectos en la industria automotriz, como la reciente instalación de una fábrica de bolsas de aire, cinturones de seguridad, y en el sector aeronáutico, que ahora abre sus puertas a empresas vinculadas a la fabricación de asientos para aviones.

Ayala subrayó la importancia de la mano de obra calificada y adelantó la apertura de una universidad privada orientada a carreras técnicas y profesionales alineadas con la demanda de la industria.

“Esta nueva universidad ha sido creada con la visión en conjunto con la industria para poder tener las carreras que sí sean afines a la demanda que el mercado tiene”, concluye.

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