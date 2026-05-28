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Martín Cirio recordó su conflicto con la China Suárez y reveló por qué prefiere el estilo de Wanda Nara

Tras compartir escenario en el Movistar Arena, el streamer explicó la química que construyó con la empresaria, resaltó su costado caótico sin filtro y se comparó con esa energía que, según él, los conecta

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Martín Cirio contó la reacción de la China Suárez luego de que él creara el concepto de 'Tatiana'

Tras el escándalo mediático con la China Suárez, Martín Cirio volvió a exponer su perspectiva sobre un episodio que marcó su relación con la actriz y lo posicionó en el centro de la conversación pública. El streamer recordó el enfrentamiento que tuvieron luego de que él creara el término “Tatiana”, un concepto que el propio influencer instaló en redes sociales para referirse, según su definición, a quienes se involucran con personas comprometidas. Así las cosas, el joven sumó una nueva mirada al tema y habló sobre la relación que lo une a Wanda Nara, otra protagonista clave del espectáculo argentino.

Tras ser invitado a DDM (América), el programa conducido por Mariana Fabbiani, Cirio repasó distintos momentos de su carrera y reflexionó sobre los límites del humor y la diferencia entre el público de Internet y el de la televisión. El punto más tenso de la entrevista llegó cuando Santiago Riva Roy le preguntó por la pelea con la China Suárez y la carta documento que recibió tiempo atrás.

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Ante esta situación, Cirio respondió sin rodeos: “Me metió carta documento y eso podía continuar en un juicio, pero si todavía no pasó…”, relató sobre el conflicto legal que surgió a raíz de comentarios virales sobre la actriz. En ese contexto, se refirió al apodo “Tatiana”, que en redes sociales se asocia habitualmente a la China Suárez: “Yo no le decía Tatiana a ella, fue un concepto que creé y quedó”, sostuvo, y luego sumó con ironía: “Si la China se asumiera como Tatiana la amaríamos”.

Más adelante en la charla, Cirio dejó de lado los temas conflictivos para referirse a su presente y a la relación que construyó con Wanda Nara, con quien compartió escenario en el Movistar Arena. Sobre la empresaria, destacó: “Ella tiene una cosa muy fisura que a mí me divierte”. Profundizó en la química que encontró con la mediática y agregó: “Ella es un desastre y se asume en eso, vos la ves caótica y no se hace la señora. Eso me causa mucha gracia porque yo también soy fisura”.

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Martín Cirio habló de su conflicto con la China Suárez y explicó por qué prefiere a Wanda Nara
Martín Cirio habló de su conflicto con la China Suárez y explicó por qué prefiere a Wanda Nara

En ese sentido, meses atrás, Cirio había contado cuánto cobraron los famosos que asistieron a su show. Todo sucedió luego de que Yanina Latorre, compañera de la noche e invitada al espectáculo, dedicara un largo bloque en SQP (América TV) a relatar los pedidos de Wanda en el detrás de escena del show, del que también participaron Carmen Barbieri, Flor Vigna, los streamers Mernuel y Bauleti, El Bananero, La Tora, Matías Bottero, Anto Pane, Anita Espósito, Fede Popgold, Cami Mayan, Juli Castro y Lucas Spadafora.

“Tengo todas las exigencias, porque Wanda fue la única que pidió cosas”, lanzó la animadora apenas comenzó a hablar del evento. Entre risas y comentarios del panel, dejó claro que, a diferencia del resto de los invitados, Nara impuso una serie de condiciones antes de actuar. “No cobró nadie, todos fuimos de onda. Pero Wanda pidió de todo”, agregó.

wanda nara martín cirio
Wanda Nara formó parte del show de Martín Cirio en el Movistar Arena

Los panelistas no tardaron en indagar: “¿Tipo comida en el camarín?”, preguntaron. Yanina negó, pero mantuvo el misterio sobre los detalles. Aunque no profundizó demasiado, sí coincidió con lo que Martín Cirio había contado días atrás en su streaming: “Wanda quiere, Wanda tiene. No viene así nomás. Primero pidió seis bailarines, después doce, después veinte”. El influencer también había reconocido que su participación fue confirmada a último momento, lo que obligó a reorganizar parte del show. “Fue increíble, pero estresante. Hasta último momento no sabíamos si venía. Y claro, Wanda te pide todo”, había dicho Cirio entre risas.

El otro gran momento de la noche fue el reencuentro entre Wanda Nara y Yanina Latorre, dos figuras con un largo historial de cruces mediáticos. La periodista registró el encuentro en sus redes y escribió: “Me tiene bloqueada, pero nos entendemos”. En el programa, Yanina amplió la historia: “Wanda entiende todo. Te saluda, te charla, te habla. Es más viva que nadie”, aseguró. “Me abrazó, y yo creo que en el fondo me quiere. Le pedí que me desbloquee, pero no me desbloquea”, dijo entre risas.

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