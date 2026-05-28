El presidente Mulino entrega el pabellón a la selección panameña

El presidente José Raúl Mulino entrega el pabellón nacional a Erick Davis en respaldo a la selección de Panamá rumbo al Mundial 2026. (Cortesía: Astrid Salazar)

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, entregó este miércoles el pabellón nacional a uno de los capitanes de la selección mayor de fútbol, Erick Davis, durante una ceremonia en el Palacio de Las Garzas, acto que marcó el respaldo oficial del gobierno panameño al equipo que participará en el Mundial de la FIFA 2026. Según comunicó el gobierno de Panamá, el mandatario sostuvo que el país se encuentra en uno de los puntos más altos de su historia futbolística y destacó el esfuerzo colectivo de jugadores y cuerpo técnico para lograr la segunda clasificación mundialista.

Durante el encuentro, Mulino subrayó la importancia del logro deportivo y remarcó: “No hay nada más importante en este momento en la agenda nacional que disfrutar verlos, transmitir esa buena vibra para que ustedes la sientan en los distintos estadios donde van a llevar el nombre de Panamá muy en alto y estoy seguro de que a triunfar también”, cita recogida por gobernación. El presidente enfatizó que la historia del deporte local recordará siempre este momento, señalando el avance del fútbol nacional desde la primera clasificación en Rusia 2018.

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Como parte del reconocimiento, el mandatario entregó el pasaporte panameño al seleccionador nacional, Thomas Christiansen, gesto simbólico que refuerza la integración del técnico de origen danés-español al proyecto deportivo del país. Además, el mediocampista Édgar Yoel Bárcenas, en representación de los jugadores, obsequió al presidente una camiseta oficial de la selección, acto que fue reportado por el gobierno.

Mulino resaltó el recorrido de la selección nacional y mencionó la labor de generaciones previas de futbolistas. “Es el segundo mundial al que llegamos y eso habla muy bien de nuestro equipo y del respeto que ustedes hacen sentir de afuera hacia adentro por esta tremenda nación; esto es trascendental y aquí tienen un pueblo cerrado a la banda con la camiseta de rojo”, manifestó el jefe de Estado.

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El gobierno panameño oficializa su apoyo a la selección mayor de fútbol que disputará la Copa Mundial de la FIFA 2026. (Cortesía: Astrid Salazar)

La ceremonia contó con la presencia de autoridades como el ministro de la Presidencia, José Simpson Corilla, el director de Pandeportes, Miguel Ordóñez, y el presidente de la Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT), Manuel Arias, junto a miembros del cuerpo técnico, la delegación oficial y otros invitados especiales. El respaldo institucional y social aparece como uno de los ejes principales de la preparación panameña rumbo a su segunda Copa Mundial absoluta.

Panamá regresa a la Copa del Mundo con una convocatoria marcada por la experiencia

Panamá llega al Mundial de 2026 con una convocatoria en la que destaca la experiencia y el regreso de varios futbolistas que participaron en Rusia 2018. El promedio de edad del plantel es de 30,4 años, el más alto entre las selecciones clasificadas en esta edición, y superior al registrado en su primera participación mundialista, donde la media fue de 29,7 años.

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La nómina panameña presenta una combinación de jugadores experimentados y nuevas incorporaciones. Entre los veteranos figuran nombres como Román Torres, Gabriel Gómez y Jaime Penedo, quienes han aportado liderazgo en el vestuario y han sido referentes durante el proceso clasificatorio. Junto a ellos, ingresan futbolistas que buscan consolidarse a nivel internacional y aportar frescura al equipo.

José Raúl Mulino destaca que la clasificación al Mundial 2026 marca uno de los momentos más altos en la historia futbolística de Panamá. (Cortesía: Astrid Salazar)

La selección ha mantenido una base sólida desde 2018, lo que le ha permitido fortalecer la cohesión y la identidad de juego. El cuerpo técnico apostó por futbolistas con trayectoria en ligas extranjeras y en la competición local, priorizando la polivalencia y la adaptación táctica. La experiencia adquirida en Rusia y en torneos regionales como la Copa Oro ha sido un factor clave para afrontar el reto mundialista.

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