La lesión que dejó a Facundo Colidio afuera del último partido de River Plate antes del parate por el Mundial

Facundo Colidio sufrió una sobrecarga y quedó desafectado para el duelo con Blooming (REUTERS/Ipa Ibanez)

Facundo Colidio quedó descartado para el partido de River Plate ante Blooming por la última fecha del grupo H de la Copa Sudamericana 2026, tras confirmarse una sobrecarga muscular en el cuádriceps derecho que lo dejó fuera de la convocatoria.

El delantero de 26 años había sido incluido en la lista por el entrenador Eduardo Coudet y se perfilaba como titular frente al conjunto boliviano en el Estadio Monumental. La molestia, que arrastra desde el domingo cuando fue uno de los jugadores destacados ante Belgrano con un gol y una asistencia en la final, terminó por dejarlo fuera no solo del once inicial, sino también del banco de suplentes.

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Con Colidio afuera, Coudet resolvió el reemplazo con Maximiliano Salas, el ex Racing que suele ser el principal candidato a ocupar su lugar en el ataque. Otras alternativas barajadas fueron Ian Subiabre y Kendry Páez, aunque todo apuntó al primero.

Colidio había tenido un buen partido frente a Belgrano (REUTERS/Agustin Marcarian)

La baja del delantero se enmarca en una lista de ausencias más amplia que complica al cuerpo técnico. Gonzalo Montiel y Marcos Acuña no están al cien por ciento desde lo físico, con la mirada puesta en la próxima Copa del Mundo con la selección argentina. Matías Viña atraviesa una situación similar, aunque en su caso con el combinado uruguayo.

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A ese cuadro se agregan Paulo Díaz y Juan Fernando Quintero, quienes no fueron convocados de común acuerdo con Coudet ante la posibilidad de dejar el club (Juanfer, además sufre sinovitis en una rodilla). La baja de Colidio se dio en un marco en el que el Millonario debía responder tras la dura derrota ante Belgrano, en su último partido antes del parate por el Mundial y en la despedida de su público hasta el próximo semestre.

Tras el partido ante Blooming, River abrirá una reestructuración del plantel para la segunda parte de 2026, con una salida prevista de entre siete y 10 futbolistas y la llegada de entre seis y siete refuerzos, una decisión que, según pudo saber Infobae, ya estaba definida más allá de la derrota en la final del Torneo Apertura.

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Entre las incorporaciones que el club pretende cerrar aparece un acuerdo verbal con Nicolás Otamendi, quien ya se despidió de Benfica y es esperado en Núñez después del Mundial. También figuran en la lista de objetivos Giovanni Simeone, de Torino; Ángel Correa, de Tigres de Monterrey; los uruguayos Mauro Arambarri, de Getafe, y Agustín Canobbio, de Fluminense, además de Franco Cervi, a quien Coudet ya dirigió en Rosario Central.

Además de las posibles salidas de Díaz y Quintero, en River figuran como negociables Kevin Castaño, Giuliano Galoppo, Fabricio Bustos, y Lautaro Rivero.

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En el caso de Castaño, River asume que una eventual transferencia implicará pérdida económica. El club pagó por el volante central más de USD 13 millones, y el futbolista además fue citado por Colombia para el Mundial 2026.

A la vez, el cuerpo técnico y la dirigencia analizan cesiones para otros jugadores del plantel. Esa evaluación quedará en manos de Coudet y de Pablo Longoria, nuevo director deportivo de River, una vez terminada la participación oficial del equipo y con el Mundial como marco.

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