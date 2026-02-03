Tendencias

Cómo armar rutinas duraderas y convertirlas en aliadas del bienestar, según expertos

Organizar actividades cotidianas de acuerdo a intereses y prioridades personales facilita que cada hábito sume equilibrio y motivación. Especialistas remarcan la importancia de ajustar estas prácticas para convertirlas en un recurso positivo

Guardar
Las rutinas brindan calma, orden
Las rutinas brindan calma, orden y bienestar según expertos de Psychology Today, transformando la vida diaria en una experiencia más equilibrada y satisfactoria (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la vida diaria, las rutinas suelen verse como algo aburrido o repetitivo. Sin embargo, expertos de Psychology Today proponen una mirada diferente: las rutinas no solo ayudan a organizar el día, sino que pueden brindar calma, orden y bienestar.

Es que establecer rutinas no solo ayuda a organizar el día, sino que también puede mejorar el bienestar físico y emocional. De acuerdo con Mayo Clinic, las rutinas regulares contribuyen a reducir el estrés, optimizar el descanso nocturno y fortalecer la salud mental, ya que brindan estructura y previsibilidad al día a día

Más que simples costumbres, pueden ser herramientas valiosas para sentirnos mejor, enfrentar cambios y dar sentido a lo que hacemos. Crear hábitos no significa perder la espontaneidad, sino contar con un apoyo que facilita las decisiones y nos permite enfocarnos en lo que realmente importa. Así, cada pequeño gesto diario puede sumar a una vida más equilibrada y satisfactoria.

Rutinas que aportan bienestar

Distinguir entre rutinas que generan
Distinguir entre rutinas que generan bienestar y costumbres repetidas por compromiso es clave para evitar la desmotivación y aumentar la calidad de vida (Imagen Ilustrativa Infobae)

La distinción entre rutinas que generan bienestar y aquellas que se cumplen solo por costumbre es central, según expertos consultados por Psychology Today. Prácticas como programar la cafetera para comenzar el día con aroma a café o planificar el menú semanal no solo facilitan la organización, sino que eliminan obstáculos diarios y refuerzan la estructura personal. Estas acciones cotidianas pueden convertirse en fuentes constantes de equilibrio emocional, ya que simplifican elecciones y dejan espacio para la creatividad o el descanso.

Identificar qué rutinas son realmente valiosas resulta fundamental. No todas las prácticas repetidas suman bienestar: las que se cumplen solo por compromiso, sin sentido claro, tienden a generar desmotivación. En cambio, las que aportan orden y tranquilidad pueden marcar una diferencia en la calidad de vida.

Un enfoque sugerido por Psychology Today es segmentar los hábitos en ciclos trimestrales. Realizar ciertas actividades cada tres meses, en vez de cada mes o una vez al año, puede adaptarse mejor al ritmo personal y evitar la fatiga de la rutina.

La flexibilidad en el ajuste
La flexibilidad en el ajuste de rutinas permite que los hábitos acompañen las transiciones personales, como cambios familiares o laborales, y faciliten el bienestar (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con los expertos, hay ejemplos concretos que muestran cómo segmentar los hábitos en ciclos de tres meses puede ser una estrategia efectiva. Dividir las actividades de esta manera ayuda a mantener la constancia sin que la rutina pierda sentido ni se vuelva monótona. Este método permite ajustar los hábitos a los cambios de estación, intereses o necesidades del momento y brinda la posibilidad de renovar objetivos sin sentir la presión de mantener una misma práctica durante todo el año.

Rutinas alineadas a la identidad

Otro aspecto esencial que destacan los especialistas citados por Psychology Today es la importancia de que las rutinas reflejen la identidad y los valores personales. Las prácticas más valiosas son las que se alinean con lo que cada persona considera importante. Copiar métodos o hábitos ajenos, aunque sean populares, rara vez genera satisfacción duradera. La clave está en diseñar rutinas que expresen quiénes somos y qué valoramos, ya que esto fortalece la autoconfianza y otorga un sentido claro de propósito, permitiendo que cada hábito se convierta en un reflejo auténtico de la propia personalidad.

Mayo Clinic subraya que las rutinas personalizadas, alineadas con valores y objetivos individuales, favorecen la motivación y la adherencia a largo plazo. Adaptar los hábitos a las propias necesidades facilita incorporar conductas saludables y mantenerlas en el tiempo, lo que se asocia con una mayor satisfacción personal y bienestar general.

Las rutinas tampoco son inmutables. Especialistas citados por Psychology Today señalan que los grandes cambios vitales —como la maternidad, una mudanza o nuevas dinámicas familiares— exigen ajustar horarios y formas de organización. Aceptar la posibilidad de transformación en los hábitos implica apertura al crecimiento y capacidad de respuesta ante los desafíos de cada etapa.

Adoptar rutinas ajustadas con conciencia
Adoptar rutinas ajustadas con conciencia transforma las obligaciones en aliados del bienestar, integrando cada hábito en la narrativa personal de progreso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta flexibilidad convierte la rutina en una herramienta adaptativa capaz de acompañar las transiciones personales sin perder su función de sostén. Permitir que los hábitos evolucionen junto a las circunstancias de la vida facilita atravesar momentos de cambio y evita que la rutina se convierta en una carga.

Narrativas personales y motivación

Finalmente, los expertos citados por Psychology Today plantean la importancia de “romantizar” las rutinas, es decir, conectarlas con metas profundas y dotarlas de una narrativa personal. Relacionar acciones cotidianas con aspiraciones y proyectos vitales permite resignificar las prácticas diarias y convertirlas en motores de crecimiento. Vincular la rutina con objetivos personales transforma las obligaciones en piezas centrales de una historia de progreso y motivación.

De este modo, las rutinas dejan de ser simples obligaciones para transformarse en capítulos centrales de una historia personal, en la que cada hábito suma sentido y dirección.

Aprender a valorar y adaptar las rutinas permite reconocer su función en la construcción del propio relato vital y comprender cómo cada hábito puede potenciar el sentido en cada etapa de la vida. Las rutinas, cuando se eligen y ajustan con conciencia, dejan de ser obligaciones para convertirse en aliados fundamentales del crecimiento y el bienestar personal.

Temas Relacionados

RutinasBienestarPsychology TodayHábitosAutoconfianzaorganización personalidentidadvida diariamotiaciónbienestarNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

El abrazo consensuado, ¿la inesperada clave científica que permite iniciar nuevas amistades?

Un experimento reciente en la Universidad de California en San Diego demostró que este simple gesto puede potenciar la disposición a conectar socialmente. Cómo se generan oportunidades reales de vínculo desde el primer encuentro

El abrazo consensuado, ¿la inesperada

Más que una taza: el fenómeno global del café de especialidad como ritual

No sólo se trata de una bebida al paso, este habito se convirtió en una experiencia de conexión estética

Más que una taza: el

Diagnóstico temprano y medicina personalizada: avances decisivos ante el cáncer en América Latina

La integración de tecnologías de precisión y la identificación oportuna de la enfermedad marcan una nueva etapa en la atención médica

Diagnóstico temprano y medicina personalizada:

El sistema 4+2: en qué consiste y por qué se asocia a mayores ganancias musculares

Difundido por Men’s Health, se trata de un protocolo avanzado de entrenamiento que combina cargas elevadas, pausas breves y trabajo excéntrico controlado, diseñado para aumentar el tiempo bajo tensión y optimizar el estímulo físico en personas con experiencia

El sistema 4+2: en qué

Por qué se duerme mal la primera noche en un lugar desconocido

Científicos de Japón analizaron la actividad cerebral de ratones expuestos a ambientes desconocidos. Cómo los resultados abren nuevas posibilidades para tratar trastornos del sueño y la ansiedad

Por qué se duerme mal
DEPORTES
La joya de las Inferiores

La joya de las Inferiores que perdió Boca Juniors por la patria potestad y será refuerzo del último campeón de Italia

“El respeto es titular”: la campaña que lanzó la Conmebol de cara a la temporada 2026

De las medallas a las pasarelas: quién es Romane Dicko, la yudoka que rompe moldes y fue elegida por Kim Kardashian

Oficial: Paola Suárez se convirtió en la nueva capitana de la selección argentina de tenis femenino

Banfield recibirá a Estudiantes de Río Cuarto en un duelo de necesitados: los otros partidos que completan la fecha

TELESHOW
El Indio Solari y Skay

El Indio Solari y Skay coincidieron en rememorar la época de Patricio Rey: “Otras vidas… otros tiempos”

El emotivo mensaje de Malena Guinzburg a su padre el día de su cumpleaños: “Estarías muy contento”

Cómo terminó el pasacalles que colgaron frente a la casa de Griselda Siciliani

La China Suárez reveló el secreto de belleza que utiliza para su rostro

Juegos, fogatas y atardeceres: los días de Anita Espasandín con su familia y Benjamín Vicuña en Punta del Este

INFOBAE AMÉRICA

Exdirector de Fosofamilia y su

Exdirector de Fosofamilia y su cónyuge son hallados responsables de enriquecimiento ilícito en El Salvador

El Museo Británico retira imágenes generadas por inteligencia artificial tras polémica en redes

De Oklahoma a la eternidad: así nació “Wichita Lineman”, la canción que conmovió a Bob Dylan y Billy Joel

Qué se sabe del Stena Imperative, el petrolero de Estados Unidos que el régimen de Irán intentó abordar en el estrecho de Ormuz

Reapertura de Rafah: 16 heridos llegaron a Egipto en el segundo día de evacuaciones médicas desde Gaza