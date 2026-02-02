El pesto de albahaca es una salsa fría y rápida de preparar, ideal para quienes buscan sumar sabor y frescura a sus comidas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pesto de albahaca es ese comodín que nunca falta en la cocina de quienes aman sumar frescura y sabor sin perder tiempo. Hay algo magnético en su color verde vibrante y en el perfume que invade la cocina apenas se procesa la albahaca. La primera cucharada es un viaje inmediato a los aromas del verano y evoca largas mesas con pasta al dente, pan crujiente y charlas en familia.

En Argentina, el pesto de albahaca se fue ganando un lugar especial. Si bien proviene de la tradición italiana ―más específicamente de la región de Liguria―, acá se adoptó y adaptó con ingredientes accesibles y variantes regionales. Es típico encontrarlo acompañando pastas caseras, bruschettas y hasta como toque final en pizzas o carnes a la parrilla.

El verano es el mejor momento para prepararlo porque la albahaca está en su punto justo, pero, gracias a su simpleza, se puede hacer todo el año y transformar cualquier comida en una fiesta.

Receta de pesto de albahaca, rápida y fácil

El pesto de albahaca es una salsa fría elaborada en crudo, a base de hojas de albahaca fresca, ajo, frutos secos (tradicionalmente piñones, pero en Argentina es común usar nueces o almendras), queso rallado y aceite de oliva extra virgen. Estos ingredientes se procesan juntos hasta lograr una pasta homogénea, cremosa y de sabor intenso, ideal para realzar pastas, carnes, ensaladas y panes.

La receta original italiana de pesto de albahaca se adaptó en Argentina con ingredientes locales y variantes regionales como nueces o almendras - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

El tiempo total requerido para esta receta es de aproximadamente 10 minutos:

Preparación: 10 minutos

Cocción: 0 minutos

Ingredientes

50 g de hojas de albahaca fresca (bien lavadas y secas)

30 g de nueces o almendras (pueden usarse piñones si se consiguen)

1 diente de ajo

50 g de queso parmesano o reggianito rallado

100 cc de aceite de oliva extra virgen

Sal fina, a gusto

Pimienta negra molida, a gusto

1 cucharada de jugo de limón (opcional, ayuda a conservar el color)

Cómo hacer pesto de albahaca, paso a paso

Colocar las hojas de albahaca en el vaso de la procesadora o mortero, junto con el ajo y las nueces. Procesar a pulsos cortos hasta que todo quede picado grueso. Si usás mortero, machacar con movimientos circulares, aprovechando que el contacto directo libera más aroma. Agregar el queso rallado y la sal. Continuar procesando hasta que la mezcla se integre de manera uniforme. Incorporar de a poco el aceite de oliva en hilo mientras se sigue procesando. Este paso es clave para lograr una textura cremosa y ligada. Probar y ajustar con sal, pimienta y el jugo de limón si se desea un sabor más fresco y ayudar a mantener el color verde. Si la salsa queda muy espesa, agregar un chorrito más de aceite hasta lograr la consistencia deseada. Usar de inmediato o guardar en frasco limpio, cubriendo la superficie con un poco de aceite para evitar que se oxide y pierda color.

Los ingredientes clave del pesto de albahaca incluyen hojas frescas, ajo, frutos secos, queso rallado y aceite de oliva extra virgen de buena calidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos técnicos importantes:

Utilizar hojas de albahaca bien secas para evitar que el agua arruine la textura final.

El aceite de oliva debe ser extra virgen y de buena calidad para que el sabor sea intenso y fresco.

No excederse con el procesado: si se calienta por sobrebatido, el pesto puede perder su color y aroma característico.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 4 porciones, ideal para acompañar 400 g de pasta seca o 1 pan casero grande.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Por porción, se estima el siguiente valor nutricional aproximado:

Calorías: 200 kcal

Grasas: 21 g

Carbohidratos: 2 g

Proteínas: 4 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El pesto de albahaca se conserva en la heladera, en un frasco hermético y cubierto con una fina capa de aceite de oliva, hasta 5 días sin perder sabor ni color. Se puede freezar hasta 1 mes. Para descongelarlo, es ideal dejarlo en la heladera desde la noche anterior y mezclar bien antes de usar.