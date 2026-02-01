Tendencias

Todo sobre la Luna de Nieve 2026: horarios y consejos para observarla

Se trata de uno de los eventos más esperados del calendario astronómico

Guardar
La Luna de Nieve será
La Luna de Nieve será visible la noche del 1 de febrero de 2026 en gran parte del mundo

El domingo 1 de febrero de 2026 el cielo ofrecerá uno de los eventos astronómicos más esperados del calendario: la Luna de Nieve. Este fenómeno, que corresponde a luna llena, se presenta con un brillo excepcional y será observable a simple vista en gran parte del mundo. Podrá apreciarse desde el hemisferio sur sin necesidad de equipamiento especial.

Qué es la Luna de Nieve y por qué recibe ese nombre

La Luna de Nieve es el nombre tradicional que recibe la luna llena de febrero en el hemisferio norte. La denominación proviene de antiguos pueblos originarios de Norteamérica, quienes asociaban este periodo lunar con las intensas nevadas y la escasez de recursos durante el invierno boreal. Aunque en países del hemisferio sur como Argentina no se registran nevadas en febrero, el nombre se mantiene en el calendario lunar internacional.

Algunas culturas también conocen esta luna como Luna del Hambre o Luna del Lobo. La tradición señala que, por la dificultad para encontrar alimentos en ese mes, la luna llena de febrero simbolizaba un periodo de supervivencia y resistencia para las comunidades ancestrales. Otras denominaciones como Luna de la Tormenta, Luna ósea o Luna del oso reflejan la importancia de los ciclos naturales y animales en la vida cotidiana de aquellos pueblos.

El fenómeno corresponde a la
El fenómeno corresponde a la primera luna llena del año y se observa sin instrumentos especiales (Foto: AP)

Cuándo y dónde se podrá ver la Luna de Nieve

El punto máximo del fenómeno ocurrirá el domingo 1 de febrero de 2026. El Observatorio Astronómico Nacional de España indica que el plenilunio alcanzará su apogeo a las 23:09 (hora local de París, 22:09 UTC, lo que corresponde a las 19 horas de Argentina), bajo la constelación de Leo.

En Argentina y otros países sudamericanos, la Luna de Nieve será visible, incluso, desde la noche del sábado 31 de enero. El satélite natural podrá observarse desde cualquier punto del país, siempre que el clima lo permita.

Las zonas rurales, sierras, costas alejadas y parques naturales ofrecen las mejores condiciones para la observación, gracias a la menor contaminación lumínica. En grandes ciudades como Buenos Aires, Córdoba o Rosario, el fenómeno también será perceptible a simple vista, especialmente en espacios abiertos y con cielo despejado. Los especialistas recomiendan dirigir la vista al horizonte oriental desde el anochecer, momento en que la Luna comenzará a elevarse y a mostrar su disco completamente iluminado.

Argentina y otros países del
Argentina y otros países del hemisferio sur podrán disfrutar del evento a simple vista Crédito: Cuartoscuro.

Características astronómicas de la Luna de Nieve 2026

La Luna de Nieve de 2026 se destaca por su brillo inusual, efecto atribuido a una combinación de factores visuales y orbitales. Según la NASA, la intensidad lumínica se debe a la transparencia del aire invernal y a la duración de las noches en el hemisferio norte, lo que amplifica la percepción del satélite. El brillo excepcional no implica cambios en el tamaño real ni en la composición de la Luna. Se trata de un fenómeno óptico derivado de la posición relativa entre la Tierra, el Sol y la Luna, que ocurre en intervalos ocasionales.

Durante esta fase, el satélite se muestra con un disco amplio y dominante, generando una de las noches más claras y fotogénicas del año. El uso de binoculares o telescopios básicos permite observar detalles adicionales en la superficie lunar, como cráteres y mares, aunque no resulta indispensable para apreciar el fenómeno.

El calendario lunar de febrero 2026 incluye además otras fases: cuarto menguante el 9 de febrero, luna nueva el 17 y cuarto creciente el 24.

La Luna de Nieve recibe
La Luna de Nieve recibe su nombre por antiguas tradiciones de pueblos originarios de Norteamérica (Foto: Twitter @camaratuerta)

Recomendaciones para la observación del fenómeno

La observación de la Luna de Nieve no requiere protección ocular ni instrumentos especiales, a diferencia de los eclipses solares. Los especialistas sugieren buscar áreas con baja contaminación lumínica para mejorar la experiencia visual. Entre los mejores puntos figuran las zonas rurales y parques naturales. En áreas urbanas, conviene elegir plazas, terrazas o miradores con vistas despejadas hacia el este.

Desde el punto de vista fotográfico, se recomienda utilizar trípode y teleobjetivo para capturar imágenes nítidas. El momento ideal para tomar fotografías es al atardecer o amanecer, cuando la llamada ilusión lunar hace que el satélite parezca más grande junto al horizonte.

Los expertos de la NASA y observatorios europeos advierten que el fenómeno no representa riesgos para la salud ni genera efectos extraordinarios sobre el clima o la vida cotidiana. La Luna de Nieve se puede disfrutar plenamente con la vista, siempre que las condiciones meteorológicas sean favorables.

Temas Relacionados

Luna de NieveLunaTierraAstronomíaÚltimas noticias

Últimas Noticias

Del after beach a las fiestas en paradores: cómo la Generación Z marca el pulso del verano en Pinamar

Miles de jóvenes llegan cada temporada a la costa para disfrutar largas jornadas junto al mar

Del after beach a las

Ataques de tiburón en Hawái: científicos explican el pico inusual que se repite cada año

Los registros oficiales muestran que octubre concentra un aumento marcado en las costas hawaianas, un fenómeno que no se vincula con la presencia humana sino con el ciclo reproductivo de una especie

Ataques de tiburón en Hawái:

Seis cócteles frescos para disfrutar en verano: recetas fáciles para tardes y noches al aire libre

Desde mezclas clásicas hasta variantes con toques tropicales, estas preparaciones se destacan por su sencillez y por realzar los sabores naturales

Seis cócteles frescos para disfrutar

Fumar de vez en cuando no es seguro: el cigarrillo ocasional también daña el corazón y los pulmones

Aunque se consuma solo en reuniones sociales, provoca efectos inmediatos y aumenta el riesgo de enfermedades graves a largo plazo

Fumar de vez en cuando

Identifican biomarcadores sanguíneos que podrían detectar el Parkinson antes de los primeros síntomas

Investigadores analizaron modificaciones moleculares en etapas iniciales de la enfermedad

Identifican biomarcadores sanguíneos que podrían
DEPORTES
Héroe y villano: Jano Gordon

Héroe y villano: Jano Gordon convirtió un gol para Vélez y otro en contra para Independiente en solo un minuto

El Inter Miami de Messi venció 2-1 a Atlético Nacional en Colombia y logró su primera victoria en la pretemporada

El insólito gol con el que la Selección de futsal liquidó el partido ante Venezuela y pasó a la final de la Copa América

Atlético y Huracán se enfrentan en Tucumán luego del triunfo de San Lorenzo ante Central Córdoba

La dedicatoria especial para Juan Foyth en el partidazo que protagonizaron Osasuna y Villarreal en Pamplona

TELESHOW
La tierna postal de Daniela

La tierna postal de Daniela Christiansson para celebrar el primer mes de vida de su hijo Lando

Camila Morrone, ex de Leonardo Di Caprio, mostró su fanatismo por Messi en la tevé estadounidense: su promesa para el mundial

Zaira Nara habló de su relación con el millonario francés Robert Strom: “Chongueo de verano”

Se viralizó en las redes un pasacalles dirigido a Griselda Siciliani: “Te extraño mucho. Luciano”

Wanda Nara usó su nuevo tema para apuntar contra Mauro Icardi: “Ya me imagino”

INFOBAE AMÉRICA

Más casos, más audiencias y

Más casos, más audiencias y más decomisos: el balance judicial de Panamá en 2025

Mulino y Lula acuerdan impulsar comercio e inversiones entre Panamá y Brasil

El régimen cubano realizó ejercicios militares en medio de las tensiones con Estados Unidos

El Observatorio Cubano de Conflictos anticipó nuevas protestas contra el régimen: “El pueblo está harto de ellos”

Ataques de tiburón en Hawái: científicos explican el pico inusual que se repite cada año